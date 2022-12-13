新廚到任！香宮延攬新加坡星廚廖晉輝 全新菜單啟用

位於台北遠東香格里拉六樓的旗艦粵菜餐廳「香宮」，特別延攬先前擔任新加坡麗晶酒店米其林一星粵菜「夏宮」副主廚的廖晉輝來台擔任主廚，即日起啟用全新菜單。廖晉輝以在星國一路跟隨多位香港名廚的歷練總和，融入國際視野，固本又創新，為「香宮」帶來當代經典粵菜風貌。菜單類別包括五款套餐，每人1,680元起，單點佳餚每道400元起，中午供應的港點則是160元起。

身材挺拔、笑容滿面的廖晉輝主廚，現年35歲，生長於吉隆坡，是第三代華僑移民，父母都是廣東人，為了幫助家計，他在高中畢業的第二天，就到新加坡入行。經過在「東潮酒家」與「御寶至尊烤鴨店」的歷練，廖晉輝在2011年被挖角進入飯店產業，當時他只有23歲。他在2017年先以燒臘專長加入麗晶酒店當時已是米其林一星的「夏宮」團隊，並在港籍名廚劉青海的帶領下， 2018年就被拔擢為副主廚。

廖晉輝身旁還有兩位大將，分別是來自香港的燒臘主廚鍾向明與本省籍港點主廚陳崑裕，跟廖晉輝攜手組成陣容堅強的廚藝鐵三角，展現香宮卓越領先的餐點實力。

廖晉輝今年八月到任後，著手調整菜色，即日起啟用的全新菜單維持近100道佳餚選項，其中新菜約占三成，其餘原本熱銷品項，也會視需要酌調素材和技法，讓饕客耳目一新。

「酒香燉三寶」是傳統廣式燉湯，製程繁瑣，卻正體現了主廚乾貨發泡和煲燉湯水的功夫。除了要先花10小時備好上湯，燕窩、花膠、瑤柱這「三寶」，也要事先備足。20頭花膠先加薑片乾蒸半小時，使其軟身，便加冷水冷藏整夜，隔天分切；印尼頂級燕盞先泡冷水1小時，再以離火滾水繼續浸泡3小時（達七成軟化的程度），通體完整透明，瀝乾後用；日本A級瑤柱加水籠蒸半小時，取出放涼再用。取湯盅注入上湯，陸續放入焯水洗淨的去皮雞腿肉，以及前述的燕盞和瑤柱，入籠蒸燉2小時，最後半小時才放上花膠，然後淋點紹酒加蓋上桌，金澈靚湯、燙口噴香，原料交融、鮮潤迷人，經典燉湯，一試便知。

「法國魚子醬鮑角蜇花」將蜇頭和紅燒風味8頭鮑各自費時發泡、蒸軟後，改刀分切，加入蔥花、辣椒且調味，潑上燒熱的自製獨家料油爆出香氣，放涼盛盤，飾以法國百年頂級品牌Punier的鱘龍魚子醬，香味繚繞，鹹鮮沖盪舌尖。

「金箔百香果香芒脆蝦球」先用芒果醬、檸汁、美乃滋和煉乳，調成蝦球醬汁，就幫大明蝦開背，醃出底味，再加蛋黃、生粉裹身後，猛油炸熟瀝乾，即可調拌醬汁裝盤，再用金箔、芒果乾以及令他大為驚豔的本地新鮮百香果肉裝飾，經典老菜，魅力四射。

「法國魚子醬龍蝦餃」以現殺的波士頓龍蝦肉為主角，港點主廚陳崑裕為掌握精準的熟度，一律現點現做，並採用開口造型、二段式蒸法，以生粉和澄麵依黃金比例調成的水晶皮裡，先包入八分滿、精心調拌的鮮蝦餡料，入籠蒸至半熟，然後放上整塊現殺龍蝦肉再蒸熟。成品立體飽滿，料足矜貴，加上高檔魚子醬點綴，吃來甘甜鮮美，香氣盈口。

「香宮蜜汁叉燒皇（西班牙伊比利黑豬梅頭肉）」堅持只用一頭豬只有二塊的梅頭肉，而且指名採用有「豬肉界愛馬仕」稱謂的西班牙伊比利黑豬，比起圈養、吃穀物的白豬，這在森林放養的黑豬覓食橄欖、橡樹果實和野草，長到快一歲、近50公斤時被宰殺，而梅頭肉僅佔4公斤，身價不凡，售價是台灣黑豬同部位的三倍之多。