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SHIATZY CHEN夏姿陳 「團遊戲圓」年節形象秀玩心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SHIATZY CHEN以農曆新年團聚時的玩樂為題，帶來風箏、陞官圖、生肖兔年三主題的年節形象視覺，並推出全新男女童棉襖系列服裝。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
SHIATZY CHEN以農曆新年團聚時的玩樂為題，帶來風箏、陞官圖、生肖兔年三主題的年節形象視覺，並推出全新男女童棉襖系列服裝。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）

不少人長年在城市中工作，僅在年節時分才回返原鄉與親人同聚。夏姿·陳（SHIATZY CHEN）推出2023春節形象視覺，以「團遊戲圓」為主題，嘗試捕捉家人重逢相聚時的喜悅嬉戲，並推薦了全新獨家限量男女童棉襖系列服裝。

全篇分為三個章節的形象視覺，先後以風箏、陞官圖、生肖兔年為主題。古稱「紙鳶」的風箏又有心願的意涵，象徵將在風中飄移的幸福自己掌握；陞官圖則堪稱東方版古老桌遊，也像每逢過年全家人團聚時的各種遊戲，在嘻笑中鬥智更要分享歡樂；生肖兔年的可愛兔子則變身手語或巨大裝置，要將聰慧、靈動特質，為新的一年帶來好運。

本系列中的推薦單品運用了開運討喜的紅色為色彩主軸，結合真絲、刺繡等SHIATZY CHEN經典元素，帶來中式立領外套、中式立領背心、緞面斜襟中式長袍、修身羊毛西裝外套、水墨兔型圖騰舒適長袖T恤等多重單品，並兼容了天青色、金色、酒紅等豐富色彩。

其中一套金色的中式立領刺繡真絲棉襖大衣，具有立領、寬袖、長擺的中式特色，金色棉襖上再刺繡上花卉與蝴蝶，展現鮮明的東方色彩，訂價10萬8,000元；天青色貂毛鑲嵌真絲外套，則以細膩的牡丹花刺繡圖騰，帶來陞官圖遊戲中「越級升遷」的聯想，也象徵新一年工作的更上層樓，訂價12萬8,000元；專為男士設計的水墨兔型圖騰真絲混紡修身男士西裝，則在剪裁上納入亞洲男性的身性考量，西裝再點綴以水墨風格的兔型刺繡；同系列並有一款東西風融合單品、霧面絲緞刺繡夾克，以美式風格的棒球夾克但運用上霧面絲緞並搭配細緻刺繡，在淡雅珠光中，愜意展現迎向新一年的氣定神閒。

貂毛鑲邊中式立領刺繡大衣上象徵富貴的牡丹花和飛舞的蝴蝶刺繡，帶來事業順利的幸運祝福。圖／SHIATZY CHEN提供
貂毛鑲邊中式立領刺繡大衣上象徵富貴的牡丹花和飛舞的蝴蝶刺繡，帶來事業順利的幸運祝福。圖／SHIATZY CHEN提供
即將汰舊換新的一年，且用大紅色嶄新服裝，為新的來年揭開序幕。圖／SHIATZY CHEN提供
即將汰舊換新的一年，且用大紅色嶄新服裝，為新的來年揭開序幕。圖／SHIATZY CHEN提供
真絲混紡修身男士西裝褲，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
真絲混紡修身男士西裝褲，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
中式立領刺繡真絲棉襖大衣，10萬8,000元。圖／SHIATZY CHEN提供
中式立領刺繡真絲棉襖大衣，10萬8,000元。圖／SHIATZY CHEN提供

貂毛鑲邊中式立領刺繡大衣，12萬8,000元。圖／SHIATZY CHEN提供
貂毛鑲邊中式立領刺繡大衣，12萬8,000元。圖／SHIATZY CHEN提供
水墨兔型圖騰舒適長袖棉質T恤，23,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
水墨兔型圖騰舒適長袖棉質T恤，23,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

西裝 風箏

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