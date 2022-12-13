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茶改場研發除草機器人、聰明肥 種茶、咖啡減碳也省工

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
因應缺工、氣候議題，農委會茶改場研發「茶園智慧除草機器人」。圖／農委會提供
因應缺工、氣候議題，農委會茶改場研發「茶園智慧除草機器人」。圖／農委會提供

茶及咖啡為國內兩大重要的飲料作物，因應缺工、氣候變遷減碳議題，農委會茶改場研發「茶園智慧除草機器人」及「咖啡聰明肥」，可節省人力成本還能降低溫室氣體產生，維護環境平衡。

茶園除草占茶園管理成本約30%左右，茶改場表示，茶園智慧除草機器人結合無人車及避障除草機組，可節省人力及降低溫室氣體產生；咖啡聰明肥則可依據咖啡樹整年度不同生育時期所需肥份進行肥料精確配比，減少溫室氣體排放，並提高肥料利用率。

茶改場場長蘇宗振表示，雜草防除主要成本為人工，每公頃慣行栽培一年約2.6萬元，有機栽培則提高到10萬，「茶園智慧除草機器人」只要充電及簡單配備，即可節省人力。1公頃茶園僅需4至6小時即可完成除草，且除草機結合避障除草機組，還能避免誤傷茶樹根部。

除了國人愛喝的茶之外，國產咖啡栽培面積過去10多年來也大幅上升，統計110年已達1167公頃。蘇宗振表示，茶改場與福壽實業及雲林古坑鄉咖啡產銷班第十四班試驗研發「咖啡聰明肥」，利用咖啡樹不同生長時期，調整氮、磷及鉀肥施用分配比例，相較一般慣行肥培施用量，可以節省約四分之一施肥量，並可維持產量、提升咖啡生豆密度及甜度，維護自然生態平衡。

「茶園智慧除草機器人」只要充電及簡單配備，即可節省人力。圖／農委會提供
「茶園智慧除草機器人」只要充電及簡單配備，即可節省人力。圖／農委會提供

咖啡 低溫

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