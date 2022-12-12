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以增量小麥釀造 金色三麥極濃啤酒帶來麵包出爐般暖香

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
SUNMAI金色三麥「極濃啤酒」，以增量小麥釀造，帶來麵包出爐般的飽滿暖香。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SUNMAI金色三麥「極濃啤酒」，以增量小麥釀造，帶來麵包出爐般的飽滿暖香。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

今年冬天台灣在地精釀品牌SUNMAI金色三麥，推出品牌史上最高酒精度的「極濃啤酒」，雖酒精度大幅提升到8.5%，卻依然無辛辣感且順口易飲。SUNMAI金色三麥「極濃啤酒」即日起於全台7-ELEVEN、微風超市、city'super、SOGO Freshmart、大樂購物中心、美福食集、新光三越超市、誠品生活、金色三麥啤酒餐廳上市，每瓶售價125元，限量酒款，售完為止。

SUNMAI金色三麥全新「極濃啤酒」以增量小麥釀造，帶來麵包出爐般的飽滿暖香，加上藏身在輕盈酒體中，順口到難以察覺的高濃度酒精，讓人一口接一口越喝越暖。

相較歷年酒款，全新「極濃啤酒」的酒精放肆增量至ABV 8.5%，添加高比例小麥，並且透過自然無壓力發酵的特殊技術，帶出更鮮明立體的果香，豐潤的泡沫如絲絨般柔滑細緻，而發酵期加入的少量天然蜂蜜，則將酒感巧妙隱藏在香甜圓潤的風味中，因此儘管「極濃啤酒」擁有8.5%高酒精度，喝起來卻毫無辛辣感，反邏輯的順口易飲。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

限量SUNMAI金色三麥「極濃啤酒」，酒精濃度8.5%，每瓶售價125元。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
限量SUNMAI金色三麥「極濃啤酒」，酒精濃度8.5%，每瓶售價125元。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

酒精 品牌 小麥

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