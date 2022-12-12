以增量小麥釀造 金色三麥極濃啤酒帶來麵包出爐般暖香

今年冬天台灣在地精釀品牌SUNMAI金色三麥，推出品牌史上最高酒精度的「極濃啤酒」，雖酒精度大幅提升到8.5%，卻依然無辛辣感且順口易飲。SUNMAI金色三麥「極濃啤酒」即日起於全台7-ELEVEN、微風超市、city'super、SOGO Freshmart、大樂購物中心、美福食集、新光三越超市、誠品生活、金色三麥啤酒餐廳上市，每瓶售價125元，限量酒款，售完為止。

SUNMAI金色三麥全新「極濃啤酒」以增量小麥釀造，帶來麵包出爐般的飽滿暖香，加上藏身在輕盈酒體中，順口到難以察覺的高濃度酒精，讓人一口接一口越喝越暖。