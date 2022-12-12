最美珠寶鐘表精品櫥窗特搜！Window Shopping也開心

還剩不到兩周就要來到西方的聖誕節了。擁有全台最齊全精品品牌的台北101購物中心中，早早便有不少精品鐘表珠寶專賣店都紛紛佈置以聖誕樹或主題櫥窗，要透過金色、禮物緞帶、雪花等裝飾元素，帶人感受歡樂、愉快的節日氛圍。

靠近松智路黃金入口的萬寶龍（Montblanc）專賣店，從燈箱、櫥窗裝置，大幅換上雪景意象。陳列櫥窗中裡有著象徵瑞士白朗峰（Mont Blanc）的白色雪景，同時高處再有一名滑雪紳士在遠方高速移動中，前景陳列的文件夾，更印上了白朗峰的美麗藍白雙色，讓人忍不住想將雪景與鋼筆、小皮件等禮物，隨手「帶」上。

另一頭，歐米茄（OMEGA）在專賣店外擺放了超大的聖誕樹與佈景，不僅兩側圓柱包覆上浪漫雪花圖像，聖誕樹上更裝飾有像徵OMEGA符號的希臘omega字樣，節慶氣氛滿滿；百年靈（Breitling）位於一樓的專賣店則有「大神」降臨：宛如休假版的聖誕老公公戴上墨鏡並赤腳穿著短褲，除了手上提著百年靈購物袋，感覺等下就要出發去海灘衝浪，大膽翻玩。店內聖誕樹上更裝飾有各式迷你聖誕老人分別騎著摩托車、手持衝浪板或從天而降，讓人不禁會心一笑。

日前才打造了快閃Cafe 1931的積家（Jaeger-LeCoultre），則將與藝術家合作的裝飾藝術風格（Art Deco）字體，打造了一小「株」Art Deco風格金色裝置聖誕樹，並搭配上多款Reverso系列表款，藝術風格鮮明；江詩丹頓則嘗試以菱形、各式鑽石切工，展現鑽石的閃耀火光，並帶來雪地中閃耀、潔白的聯想，專賣店門框邊再裝飾上綠色裝飾與紅、金色球形裝飾。

位於二樓的寶珀（Blancpain）則以剪影、光影變化，打造了一小幅的山岳「造景」，除了一旁的Blancpain製表工坊與精密表款讓人流連「駐足」，雪地中的小狐狸、白兔、麋鹿、公雞，則展現了冬日中的豐饒生機。與Blancpain同屬Swatch Group集團頂級品牌的寶璣（Breguet）則以簡約的紅、白二色，加上雪花、星星、六角結晶的圖案等裝置，展現出白色山林間的夢幻，更有時間凍結後的靜謐之美。

一向展現超強人氣的愛彼（Audemars Piguet），其專賣店的櫥窗中完全沒有任何一只表款，但呈現了前衛的裝飾藝術般櫥窗。再仔細留心，門口聖誕樹中的透明裝飾球中，隱藏了品牌的首字母縮寫AP字樣，正與聖誕樹頂端的AP裝飾，兩兩呼應。最後法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）則以美式漫畫風格妝點了櫥窗，爆炸性的對話框，帶來了眾多眼花撩亂的高級珠寶，背景中更有一只品牌寵貓，時而躲在禮盒間、時而抓取禮物在空中飛躍，讓人忍不住在心中「有貓就給讚」。