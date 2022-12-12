通膨時代投資新標地 Diamond Bank展7億彩色寶石攻頂客

後疫情的全球通膨時代來臨，珠寶成為許多人心目中的最佳避險工具與投資標的。亞洲首座裸鑽銷售平台Diamond Bank鑽石銀行，睽違五年再度匯聚來自全世界最重要的寶石產地的優質彩色寶石，自即日起至12月16日止於台北舉辦預約制的「2022 Diamond Bank光之綺饗·頂級珠寶亞洲巡迴展」，是亞洲巡迴最終站，展覽在台灣客人最愛的鑽石與彩鑽之外，囊括約200件總價值7億元的大克拉純天然紅寶石、藍寶石、祖母綠等彩色寶石，無人工加熱或泡油處理，極具收藏價值，滿足鑑賞家等級的台灣貴客。

此次展品中單價最高者為8.89克拉、附有附四大國際權威寶石實驗室SSEF、Gübelin、GRS & AGL證書與所長特別信函的緬甸未燒紅寶裸石，定價約台幣3.4億元。斐儷珠寶總經理暨Diamond Bank執行董事陳昱羲表示，這枚紅寶除了擁有4張證書加持，因為更因為幾乎沒有目視淨度的天然內含物，又具備緬甸紅寶石特有的強烈螢光，格外珍罕。

同樣來自緬甸的還有一枚附Gübelin & GIA證書與信函的20.52克拉緬甸未燒藍寶石，擁有極其濃豔並透著神秘紫色調的皇家藍（Royal Blue）色調，比起19世紀舊掘礦的傳奇喀什米爾（Kashmir）藍寶石，色彩更加鮮豔透亮，在天然未經加熱增色的狀態下自然呈現飽和且通透的特性，同等級的藍寶石上個月才在國際拍賣會上以每克拉14萬美金成交，巡展活動價幾乎是起拍價。本次展出最大克拉數的寶石亦是一件鑲嵌錫蘭藍寶石鑽石套鍊，藍寶石重達122克拉，具有中等深飽和且均勻的皇家藍，附GIA專書報告，罕見具有螢光色調，活動價約9,280萬元。