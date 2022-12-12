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越黑越靚！全智賢Burberry風衣包款上身 變身風格騎師

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雙色羊毛寬版圍巾加上緹花編織的EKD戰馬騎士圖案，正呼應了全智賢手上的絲絨黑色水晶包，展現出英倫騎士精神。圖／Burberry提供（合成圖）
雙色羊毛寬版圍巾加上緹花編織的EKD戰馬騎士圖案，正呼應了全智賢手上的絲絨黑色水晶包，展現出英倫騎士精神。圖／Burberry提供（合成圖）

雖然秋冬一向是暗色、大地色系為主流，但如何在深色穿搭中展現自信與亮點？Burberry邀請品牌大使全智賢推出冬日最新佳節形象視覺，以多款黑色風衣、針織衫、毛衣搭配手上包款，在細節處發光，越黑越要「靚」。

四套造型中，全智賢分別展現了多層次疊加的魅力、非都會的英式鄉村風情，更有品牌經典EKD戰馬騎士的俐落瀟灑。例如具有柔和肩線的Plonge皮革Waterloo風衣疊加上具抗皺結構的棉質Gabardine布料寬版風衣，十足保暖；寬版風衣並飾有同色系的提花精紡戰馬騎士（EKD / Equestrian Knight Design）圖騰，以經典的圖騰在細節處演示英倫的高貴情操。絨毛的長外套則搭配上菱格紋外套、短裙與長筒靴，要人留心保暖，更要隨時維持說走就走的行動活力。Burberry再嵌花針織打造了一款喀什米爾羊毛V領開襟針織衫，針織衫上多彩、形態各異的兔子、綿羊、公雞、小鳥，捕捉到英國鄉村間的農家可愛生物，生意盎然。

而除了針織衫、毛衣、風衣，手上提取的包款更是閃耀所在，例如Vintage系列格紋圈絨中型Lola包具有品牌TB字樣與經典格紋，並搭配都會、洗練的金屬鍊條背帶，訂價89,000元；另一款黑色絲絨Lola包則以手工打造出水晶的Thomas Burberry花押字與EKD戰馬騎士圖案，並以絲絨的雅和水晶的靚，「撞」出光澤的衝突花火，訂價10萬9,000元。想展現低調婉約？黑色粒面皮革的Frances包具有方正的輪廓量體，以其簡約設計所以百搭萬用，訂價85,000元。

水晶裝飾皮革TB包，價格店洽。圖／Burberry提供
水晶裝飾皮革TB包，價格店洽。圖／Burberry提供
Vintage格紋圈絨中型Lola包，89,000元。圖／Burberry提供
Vintage格紋圈絨中型Lola包，89,000元。圖／Burberry提供
捲曲毛絨羊皮寬版深松露棕色大衣搭配上菱形絎縫外套與成套短裙，展現了俐落風格與機動性。圖／Burberry提供
捲曲毛絨羊皮寬版深松露棕色大衣搭配上菱形絎縫外套與成套短裙，展現了俐落風格與機動性。圖／Burberry提供
喀什米爾羊毛V領開襟針織衫上的彩色兔子、綿羊、公雞等圖案，捕捉到英國鄉村間的農家生物百態，可愛討喜。圖／Burberry提供
喀什米爾羊毛V領開襟針織衫上的彩色兔子、綿羊、公雞等圖案，捕捉到英國鄉村間的農家生物百態，可愛討喜。圖／Burberry提供
水晶戰馬騎士絲絨小型Lola包，10萬9,000元。圖／Burberry提供
水晶戰馬騎士絲絨小型Lola包，10萬9,000元。圖／Burberry提供

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