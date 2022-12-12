越黑越靚！全智賢Burberry風衣包款上身 變身風格騎師

雖然秋冬一向是暗色、大地色系為主流，但如何在深色穿搭中展現自信與亮點？Burberry邀請品牌大使全智賢推出冬日最新佳節形象視覺，以多款黑色風衣、針織衫、毛衣搭配手上包款，在細節處發光，越黑越要「靚」。

四套造型中，全智賢分別展現了多層次疊加的魅力、非都會的英式鄉村風情，更有品牌經典EKD戰馬騎士的俐落瀟灑。例如具有柔和肩線的Plonge皮革Waterloo風衣疊加上具抗皺結構的棉質Gabardine布料寬版風衣，十足保暖；寬版風衣並飾有同色系的提花精紡戰馬騎士（EKD / Equestrian Knight Design）圖騰，以經典的圖騰在細節處演示英倫的高貴情操。絨毛的長外套則搭配上菱格紋外套、短裙與長筒靴，要人留心保暖，更要隨時維持說走就走的行動活力。Burberry再嵌花針織打造了一款喀什米爾羊毛V領開襟針織衫，針織衫上多彩、形態各異的兔子、綿羊、公雞、小鳥，捕捉到英國鄉村間的農家可愛生物，生意盎然。