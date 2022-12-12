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更年輕活潑的義大利風！DAMIANI時尚店落腳微風復興

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI於微風廣場復興館開設全新時尚概念店。圖／DAMIANI提供
DAMIANI於微風廣場復興館開設全新時尚概念店。圖／DAMIANI提供

義大利頂級品牌DAMIANI今年在台正式成立分公司、先是於於麗晶精品開設旗艦店，今（12月12）日更於微風廣場復興館開設全新時尚概念店作為第二個據點，看好台灣新世代的珠寶市場。DAMIANI全球副總裁暨首席執行長Jérôme Favier親自來台，與名模王尹平共同出席開幕剪綵儀式。針對更為年輕的新一代珠寶消費族群所開設的全新時尚概念店，品牌也搶先全球上市最新Belle Époque Reel系列珠寶，以更直覺的創意概念與緊貼當代時尚動脈的精神重新詮釋經典的Belle Époque美好年代系列。

名模王尹平表示，因為疫情影響，已經睽違6年沒腳踩高跟鞋、展演珠寶，昨晚還特地演練了各種展示珠寶的姿勢，緊張到睡不著，回想起自己剛出道走珠寶秀時給自己「珠寶女王」的期許給自己信心喊話。所配戴的DAMIANI Belle Époque Reel全新系列，原訂2023年1月1日全球上市，不過這次為了新店開幕，特地於台灣搶先上市販售，可以轉動的趣味小巧思設計讓王尹平格外讚賞，她也發現上面交錯的長方形和圓形圖案恰好如「1」與「0」，與公司名「伊林」諧音，創意十足又很有緣份。

品牌全新專賣店開設在微風廣場的主要入口處，販售包括D.Icon系列、Belle Époque、Margherita、Mimosa系列品牌的經典熱銷款、代表品牌尊榮價值的Special Classic經典傳奇系列，以及婚嫁珠寶等完整商品線。方正格局呈現以「城市珠寶盒」為主要概念，門面與展櫃均採用燦爛溫暖的金色打造，結合D字鏤空圖騰與圓形紋理的半通透櫥窗飾紋。Jérôme Favier自2018年初擔任DAMIANI集團的國際副總裁兼首席執行長，領導旗下6大品牌，此次特地為開幕來台，足見集團對台灣市場的重視。

王尹平所演繹的DAMIANI Belle Époque Reel全新珠寶作品，涵蓋戒指、項鍊、手鍊和耳環等不同品項，以雋永的幾何結構演藝中性風格的指標性設計，獻給引領潮流、充滿活力的新世代族群。Belle Époque美好年代系列是以19世紀末於巴黎全新誕生的藝術表達形式「電影」為靈感，以幾何圖騰以連續移動的方式呈現，猶如早期電影的膠卷畫面。

新一代作品Belle Époque Reel，以更為鮮明的金屬為主角，展現義大利手工金工的細緻。輕觸戒指與項鍊吊墜的內圈，圓形與長方形交錯的貴金屬環會有如捲軸般地旋轉，象徵數位時代的「0」與「1」符碼。全系列提供不同寬窄大小、無鑽和鑲鑽的選擇，可堆疊配搭出個人的專屬風格。品牌也透露，新品流暢的設計也確實打中台灣客戶的心，在開幕前系列中單價最高的項鍊就已售出。

（由左至右）DAMIANI台灣總經理王美雲、DAMIANI全球副總裁暨首席執行長Jérôme Favier、名模王尹平共同出席品牌微風食尚概念店開幕剪綵。記者沈昱嘉／攝影
（由左至右）DAMIANI台灣總經理王美雲、DAMIANI全球副總裁暨首席執行長Jérôme Favier、名模王尹平共同出席品牌微風食尚概念店開幕剪綵。記者沈昱嘉／攝影
DAMIANI Belle Époque Reel 18K鑲鑽鍊墜。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K鑲鑽鍊墜。圖／DAMIANI提供
DAMIANI於微風廣場復興館開設全新時尚概念店。圖／DAMIANI提供
DAMIANI於微風廣場復興館開設全新時尚概念店。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K玫瑰金鑲鑽耳環，11萬2,300元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K玫瑰金鑲鑽耳環，11萬2,300元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K白金鑲鑽手鍊，29萬6,500元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K白金鑲鑽手鍊，29萬6,500元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K玫瑰金鑲鑽耳環、鍊墜、戒指。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K玫瑰金鑲鑽耳環、鍊墜、戒指。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K金鑲鑽戒指，提供不同尺寸與金質選擇。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K金鑲鑽戒指，提供不同尺寸與金質選擇。圖／DAMIANI提供
名模王尹平演繹DAMIANI最新系列Belle Époque Reel珠寶作品。記者沈昱嘉／攝影
名模王尹平演繹DAMIANI最新系列Belle Époque Reel珠寶作品。記者沈昱嘉／攝影
DAMIANI Special Classic鉑金鑽石項鍊，154萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Special Classic鉑金鑽石項鍊，154萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K白金鑲鑽鍊墜。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K白金鑲鑽鍊墜。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K金戒指，提供不同尺寸與金質選擇。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel 18K金戒指，提供不同尺寸與金質選擇。圖／DAMIANI提供
名模王尹平演繹DAMIANI最新系列Belle Époque Reel珠寶作品，與DAMIANI全球副總裁暨首席執行長Jérôme Favier出席微風食尚概念店開幕。記者沈昱嘉／攝影
名模王尹平演繹DAMIANI最新系列Belle Époque Reel珠寶作品，與DAMIANI全球副總裁暨首席執行長Jérôme Favier出席微風食尚概念店開幕。記者沈昱嘉／攝影

珠寶 品牌 義大利

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