更年輕活潑的義大利風！DAMIANI時尚店落腳微風復興

義大利頂級品牌DAMIANI今年在台正式成立分公司、先是於於麗晶精品開設旗艦店，今（12月12）日更於微風廣場復興館開設全新時尚概念店作為第二個據點，看好台灣新世代的珠寶市場。DAMIANI全球副總裁暨首席執行長Jérôme Favier親自來台，與名模王尹平共同出席開幕剪綵儀式。針對更為年輕的新一代珠寶消費族群所開設的全新時尚概念店，品牌也搶先全球上市最新Belle Époque Reel系列珠寶，以更直覺的創意概念與緊貼當代時尚動脈的精神重新詮釋經典的Belle Époque美好年代系列。

名模王尹平表示，因為疫情影響，已經睽違6年沒腳踩高跟鞋、展演珠寶，昨晚還特地演練了各種展示珠寶的姿勢，緊張到睡不著，回想起自己剛出道走珠寶秀時給自己「珠寶女王」的期許給自己信心喊話。所配戴的DAMIANI Belle Époque Reel全新系列，原訂2023年1月1日全球上市，不過這次為了新店開幕，特地於台灣搶先上市販售，可以轉動的趣味小巧思設計讓王尹平格外讚賞，她也發現上面交錯的長方形和圓形圖案恰好如「1」與「0」，與公司名「伊林」諧音，創意十足又很有緣份。

品牌全新專賣店開設在微風廣場的主要入口處，販售包括D.Icon系列、Belle Époque、Margherita、Mimosa系列品牌的經典熱銷款、代表品牌尊榮價值的Special Classic經典傳奇系列，以及婚嫁珠寶等完整商品線。方正格局呈現以「城市珠寶盒」為主要概念，門面與展櫃均採用燦爛溫暖的金色打造，結合D字鏤空圖騰與圓形紋理的半通透櫥窗飾紋。Jérôme Favier自2018年初擔任DAMIANI集團的國際副總裁兼首席執行長，領導旗下6大品牌，此次特地為開幕來台，足見集團對台灣市場的重視。

王尹平所演繹的DAMIANI Belle Époque Reel全新珠寶作品，涵蓋戒指、項鍊、手鍊和耳環等不同品項，以雋永的幾何結構演藝中性風格的指標性設計，獻給引領潮流、充滿活力的新世代族群。Belle Époque美好年代系列是以19世紀末於巴黎全新誕生的藝術表達形式「電影」為靈感，以幾何圖騰以連續移動的方式呈現，猶如早期電影的膠卷畫面。

新一代作品Belle Époque Reel，以更為鮮明的金屬為主角，展現義大利手工金工的細緻。輕觸戒指與項鍊吊墜的內圈，圓形與長方形交錯的貴金屬環會有如捲軸般地旋轉，象徵數位時代的「0」與「1」符碼。全系列提供不同寬窄大小、無鑽和鑲鑽的選擇，可堆疊配搭出個人的專屬風格。品牌也透露，新品流暢的設計也確實打中台灣客戶的心，在開幕前系列中單價最高的項鍊就已售出。