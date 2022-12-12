iPhone 14 Pro有現貨！雙12遠傳網路門市申辦門號加購現折2,222元
雙12購物節，想買的東西下單了嗎？迎接年末換機潮，遠傳祭出多項加碼及雙12限定優惠，即日起至12月31日，至遠傳網路門市申辦單門號方案，享iPhone 14 Pro指定規格空機現貨驚喜加購價現折2,222元；新申辦/攜碼4G不降速吃到飽599方案並綁約24個月，可獲得加碼2,400元購物金；申辦4G吃到飽499方案、綁約24個月，加碼送1,200元購物金；還有多款旗艦手機及續約優惠。活動期間內，全館申辦週週再抽AirPods 2、小米手環7 Pro和SK-II青春露組。
想續約的民眾，年底前於遠傳網路門市續約搭配手機/3C商品，月付999元至1,199元，綁約30個月，可享專案價加碼現折1,500元；搭配月付1,399元以上，綁約30個月方案，專案價現折2,000元。結帳選Atome付款，最高再送1,000遠傳幣，遠傳幣可用於折抵電信帳單，或於遠傳門市、遠傳friDay購物折抵消費。
而只有單純購機需求的消費者，遠傳網路門市12月推出指定手機加碼優惠，除了iPhone 14 256GB和iPhone 14 Plus 256GB空機下殺9.3折，Samsung Galaxy S22系列最高可折10,000元，還有Sony、OPPO、ASUS等多款品牌旗艦手機現折500元至7,000元。
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