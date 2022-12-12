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燦坤進駐Uber Eats推暖冬救星隨點送到家 首波50家門市、600款商品上線

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats與燦坤宣布攜手合作，一次上線50家燦坤門市，成為消費者「現在就要」的生活3C類商品最強應援。圖／Uber Eats提供
Uber Eats與燦坤宣布攜手合作，一次上線50家燦坤門市，成為消費者「現在就要」的生活3C類商品最強應援。圖／Uber Eats提供

天氣好冷不想踏出門、出門工作臨時發現充電線忘記帶，現在你有新的緊急救援選擇！Uber Eats今宣布與燦坤攜手合作，於平台一次上線全台17個城市裡的50家燦坤門市，且首波即上架600項商品，包含辦公事務用品、線材、家電，小至電池、遙控器，大一點連電暖器、烤盤都能買到。

這波寒流來勢洶洶，燦坤於Uber Eats 推出「季節專區」，其中電暖器、桌上型速熱暖風機、溫控電熱毯、充電式暖暖寶、鞋襪烘乾器等5大暖冬救星，為忙碌的小家庭、租屋族將冬季必備電器立即配送到家、隨充即用。適逢世足賽進入決賽高峰，燦坤也推藍牙音響、多功能烤盤、料理鍋等商品應援球迷，即日起至12月18日前，「熱血世界盃」專區，各式品牌轉接線材、充電線、電池等，嚴選眾多商品8折優惠。

Uber Eats台灣生鮮外送總經理張祐欣指出，今年除了多家超市合作夥伴加倍生鮮日用商品選擇，五金生活用品連鎖通路品牌小北百貨全台門市也都上架，還有DON DON DONKI日本商品隨買即送，再加上這次與燦坤的合作更是再度拓展Uber Eats平台的商品豐富度。燦坤行銷長鄧文薏則表示，燦坤透過與外送平台合作，希望能加速轉型快商務、縮短消費者等待時間，並針對不同季節、節慶不定期推出精選專區，讓民眾能更快速買到想要的商品。

氣溫驟降，Uber Eats App隨點即送燦坤「5大暖冬救星」，包括溫控電熱毯、鞋襪烘乾器、電暖器、桌上型速熱暖風機、充電式暖暖寶。圖／Uber Eats提供
氣溫驟降，Uber Eats App隨點即送燦坤「5大暖冬救星」，包括溫控電熱毯、鞋襪烘乾器、電暖器、桌上型速熱暖風機、充電式暖暖寶。圖／Uber Eats提供
Uber Eats與燦坤首度合作上線600項品項，民眾能點購到燦坤門市眾多熱賣品，如防雷擊插座延長線、鍵盤滑鼠組等，快速解決緊急需求。圖／Uber Eats提供
Uber Eats與燦坤首度合作上線600項品項，民眾能點購到燦坤門市眾多熱賣品，如防雷擊插座延長線、鍵盤滑鼠組等，快速解決緊急需求。圖／Uber Eats提供

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