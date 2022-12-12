聽新聞
test
0:00 / 0:00
燦坤進駐Uber Eats推暖冬救星隨點送到家 首波50家門市、600款商品上線
天氣好冷不想踏出門、出門工作臨時發現充電線忘記帶，現在你有新的緊急救援選擇！Uber Eats今宣布與燦坤攜手合作，於平台一次上線全台17個城市裡的50家燦坤門市，且首波即上架600項商品，包含辦公事務用品、線材、家電，小至電池、遙控器，大一點連電暖器、烤盤都能買到。
這波寒流來勢洶洶，燦坤於Uber Eats 推出「季節專區」，其中電暖器、桌上型速熱暖風機、溫控電熱毯、充電式暖暖寶、鞋襪烘乾器等5大暖冬救星，為忙碌的小家庭、租屋族將冬季必備電器立即配送到家、隨充即用。適逢世足賽進入決賽高峰，燦坤也推藍牙音響、多功能烤盤、料理鍋等商品應援球迷，即日起至12月18日前，「熱血世界盃」專區，各式品牌轉接線材、充電線、電池等，嚴選眾多商品8折優惠。
Uber Eats台灣生鮮外送總經理張祐欣指出，今年除了多家超市合作夥伴加倍生鮮日用商品選擇，五金生活用品連鎖通路品牌小北百貨全台門市也都上架，還有DON DON DONKI日本商品隨買即送，再加上這次與燦坤的合作更是再度拓展Uber Eats平台的商品豐富度。燦坤行銷長鄧文薏則表示，燦坤透過與外送平台合作，希望能加速轉型快商務、縮短消費者等待時間，並針對不同季節、節慶不定期推出精選專區，讓民眾能更快速買到想要的商品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言