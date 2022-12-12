燦坤進駐Uber Eats推暖冬救星隨點送到家 首波50家門市、600款商品上線

天氣好冷不想踏出門、出門工作臨時發現充電線忘記帶，現在你有新的緊急救援選擇！Uber Eats今宣布與燦坤攜手合作，於平台一次上線全台17個城市裡的50家燦坤門市，且首波即上架600項商品，包含辦公事務用品、線材、家電，小至電池、遙控器，大一點連電暖器、烤盤都能買到。

這波寒流來勢洶洶，燦坤於Uber Eats 推出「季節專區」，其中電暖器、桌上型速熱暖風機、溫控電熱毯、充電式暖暖寶、鞋襪烘乾器等5大暖冬救星，為忙碌的小家庭、租屋族將冬季必備電器立即配送到家、隨充即用。適逢世足賽進入決賽高峰，燦坤也推藍牙音響、多功能烤盤、料理鍋等商品應援球迷，即日起至12月18日前，「熱血世界盃」專區，各式品牌轉接線材、充電線、電池等，嚴選眾多商品8折優惠。