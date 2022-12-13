冬日的靈魂伴侶！光泉OAT燕麥奶混搭質感特調，絲滑美味點亮繽紛聖誕

街道上的璀璨街燈已經亮起，聖誕氣氛越來越濃，溫馨的節期，最適合喝一杯濃郁香醇、絲滑順口的燕麥奶，暖心又健康。不少眼尖的消費者發現，架上的光泉燕麥奶已悄悄換上新裝，以紅、綠為主色，搭配聖誕老人、雪人、馴鹿車等經典節日元素，充滿聖誕歡樂氣氛，不只美味好喝，拿來拍IG網美照也很應景。

充滿聖誕氣氛的光泉燕麥奶，好喝又應景。 圖／吳彥鋒 攝影

台灣製造、歐美質地，讓人一喝入坑有別於一般台灣品牌燕麥奶，光泉OAT燕麥奶偏向歐美風味清爽的口感，如牛奶般香醇滑順；同時成分單純，不添加糖、香料、膠體，並以獨特的水解工法製作，保留燕麥自然香氣和甜感，不少部落客一喝就給滿分好評！更含有多種營養素，飲用時不黏膩不卡喉，美味、營養一次get，是一款台灣在地製造、融合歐美細緻質地的燕麥奶首選。

歐美風味清爽滑順口感，成分單純，質地細緻。 圖／吳彥鋒 攝影

另有可可榛果燕麥奶，使用頂級比利時可可、土耳其榛果，完美比例調和，保留可可中特有的多酚，藉由最迷人的風味和營養補給，完美開啟燕麥奶新食代！

光泉OAT燕麥奶可搭配咖啡、抹茶、果乾穀片等，口味百搭多變化。 圖／吳彥鋒 攝影

百搭新食力：早餐、果昔、咖啡、燉飯、濃湯…樣樣行除了直接飲用，更是混搭特調的完美基底！早餐果乾穀片加入OAT燕麥奶或可可榛果燕麥奶，簡單就能吃出繽紛聖誕感，方便又營養。而光泉OAT燕麥奶和咖啡、抹茶也是絕配組合，還能製作成果昔、或是近年流行的mason jar梅森罐療癒飲品，創造精緻的健康飲食。喜歡下廚的朋友，可以用來搭配入菜，例如：製作燕麥奶火鍋、南瓜燕麥奶燉飯、香菇雞茸燕麥濃湯等，甚至還能用來做蛋糕，是冬季饗宴餐桌上的最佳主角！

知名部落客Kimy (左)、德國包子+台灣梅子(右)大讚！光泉OAT燕麥奶「台灣製造、歐美質感」，口感令人驚艷。 圖／Kimy、德國包子+台灣梅子 提供

部落客狂讚：喝得到燕麥的原始香氣許多知名部落客也一喝就被圈粉，人氣健美網紅Kimy最喜歡光泉OAT燕麥奶的「簡單純」、吃得出原味。Kimy表示，「喝到真實燕麥的口感，很純又滑順，加熱煮成燕麥粥小孩也非常喜歡，可可榛果口味巧克力控必備，冬天喝起來超療癒又解饞。」

台德戀夫妻檔「德國包子+台灣梅子」認為，「光泉OAT燕麥奶搭配咖啡喝燕麥拿鐵超讚的」，也很適合用來製作料理輕食，實測過做法式吐司換成燕麥奶，更香更好吃；而「可可榛果燕麥奶」加入香蕉和堅果，用果汁機打成香蕉可可堅果燕麥奶也超好喝！推薦粉絲一定要試試看！

聖誕季就是要喝光泉燕麥奶！ 圖／吳彥鋒 攝影

牛奶般的滑順口感，今天你想怎麼喝？