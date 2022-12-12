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New Balance升級經典鞋款不只防水 兼顧帥氣、美型成穿搭必備！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
New Balance找來形象大使李知恩（IU）以優雅純白造型，腳踩奶茶色CORDURA®系列1906R鞋款，詮釋冬季俐落穿搭。圖／New Balance提供
New Balance找來形象大使李知恩（IU）以優雅純白造型，腳踩奶茶色CORDURA®系列1906R鞋款，詮釋冬季俐落穿搭。圖／New Balance提供

冬季天氣容易變得又濕又冷，讓人難以離開室內，走向戶外活動。所以New Balance與Salomon感受到消費者的需求，分別運用了CORDURA®和GORE-TEX®等機能素材，加入經典鞋款中，不只能兼顧防水性能，還把搭配的考量都融入，成為這季的必備款！

New Balance冬季鞋款機能性全面再升級，加入了CORDURA®抗撕裂面料以及GORE-TEX®防水專利，大幅提升實穿性。像是一推出即造成討論熱潮的1906R鞋，採用CORDURA®抗撕裂面料製成，擁有高耐磨度與抗撕裂，更具備一定的防潑水功能。品牌還找來形象大使李知恩（IU）以優雅純白造型，腳踩奶茶色CORDURA®系列1906R鞋款，詮釋冬季俐落穿搭。除此之外，有著經典574輪廓的57/40鞋，首次搭載GORE-TEX防水材質，可以防止雨水滲入，同時保有良好透氣性，面對突如其來陣雨，仍可免於潮濕悶熱，從容面對多變的天氣轉換。

Salomon則在近期推出人氣鞋履XT-6的GORE-TEX®版本，任何潮濕環境都能保持雙腳乾燥，不用再擔心突如其來的雨勢或不小心踩到水坑。圖／星裕國際提供
Salomon則在近期推出人氣鞋履XT-6的GORE-TEX®版本，任何潮濕環境都能保持雙腳乾燥，不用再擔心突如其來的雨勢或不小心踩到水坑。圖／星裕國際提供

戶外運動品牌Salomon則在近期推出人氣鞋履XT-6的GORE-TEX®版本，保留輕巧耐用的ACS底盤穩定結構、柔軟緩震的EVA中底與Quicklace快綁鞋帶系統等多項技術。外型設計上配搭深藍與岩灰新色，兼顧潮流穿搭搭需求與防水性能，因此雨天想帥氣地奔馳在城市巷弄與山林小徑間，任何潮濕環境都能保持雙腳乾燥，不用再擔心突如其來的雨勢或不小心踩到水坑。值得一提的是鞋面採用抗砂石面料與保護的鞋頭蓋設計，不僅輕巧、更耐用透氣，更展現了越野跑鞋的內在。

New Balance 1906R秋冬機能系列鞋4,980元。圖／New Balance提供
New Balance 1906R秋冬機能系列鞋4,980元。圖／New Balance提供

New Balance 57/40秋冬機能系列鞋4,280元。圖／New Balance提供
New Balance 57/40秋冬機能系列鞋4,280元。圖／New Balance提供

Salomon XT-6 GORE-TEX版本鞋6,980元。圖／星裕國際提供
Salomon XT-6 GORE-TEX版本鞋6,980元。圖／星裕國際提供

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