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「養兔模範生」畜產試驗所發表推廣優質試驗用兔成果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「養兔模範生」畜產試驗所發表試驗用兔成果。記者周宗禎／翻攝
「養兔模範生」畜產試驗所發表試驗用兔成果。記者周宗禎／翻攝

農委會畜產試驗所今天發表培育試驗兔成果，每年提供約2500隻給國內科研機構、各大公私立醫院動物中心、生技藥廠、公私立大學等做動物試驗，是「國內養兔模範生」。

畜試所推廣紐西蘭白兔及雷克斯兔品種。紐西蘭白兔母性良好，繁殖力強，為學研機構與生醫藥產業研發所廣泛採用的試驗兔品種；而雷克斯兔具與人類相似的黑色眼睛，為眼科研究首選品種。

畜試所表示，該所是全國最大的試驗用兔供應中心，去年通過ISO9001：2015國際認證，畜試所精緻化飼養管理提供的優質試驗兔，對我國生物科技人才養成及生技產業的研究發展，具重要價值。

畜試所表示，自50年從日本引進紐西蘭大白兔以來，國內養兔產業逐漸由肉用、皮毛加工轉為以提供試驗研究用途為主。目前該所飼養方式重視動物福祉，除了設計符合兔活動需求的兔籠，並導入環境豐富化設施，包含木頭磨牙棒、ㄇ形木塊及設置雙層層架，經試驗證實有助於兔子的跳躍行為及減少發生刻板行為。

畜試所指出，基於種原永續保存及利用的使命，舍內每隻兔子都建有個別的完整系譜，並據以配種選育。兔子出生離乳後，即由專人將出生等各階段異動資料，清楚建構管理資訊。

畜產試驗所培育的雷克斯兔與紐西蘭大白兔（後站立者）。記者周宗禎／翻攝
畜產試驗所培育的雷克斯兔與紐西蘭大白兔（後站立者）。記者周宗禎／翻攝

紐西蘭 生技 農委會

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