搶攻冬令食補暖商機 全家聯名「雙月」推4款麻油風味料理 屯京拉麵同步推隱藏版新品

本週氣溫直直降，最愛食補的台灣民眾當然不能錯過暖呼呼的麻油料理，全家便利商店瞄準冬日暖商機，獨家聯名米其林必比登推薦餐廳「雙月食品社」推出4款聯名鮮食，以國產麻油作為其風味核心，搭配暖身食材老薑，端出老薑麻油片豚燴飯、雞汁油蔥手工麵線、麻油猴頭菇燉湯、愛恨椒芝雞肉烤飯糰等特色商品，12月14日起於全家陸續開賣。同時，與東京池袋名店屯京拉麵的聯名鮮食也邁入第4年，除了熱銷好評的東京豚骨風味拉麵再度回歸外，更首度將其每日限店限量的爆賣款商品化身聯名鮮食，端出蝦味噌拉麵、日式明太子油拌麵2款新品，讓消費者隨時隨地都能嚐到道地日式拉麵。2023年3月21日前凡於全家店舖購買任1款屯京拉麵聯名商品，再送屯京拉麵飲品招待券1張。想要來點無負擔輕食，全家與GREEN&SAFE永豐餘生技推出薑汁藜麥溫野菜，以市場少見的加熱型溫沙拉展現食材最自然的美味，包含11種超級食物與當季食材，12月27日前使用全盈+PAY支付再折10元。

已經連續5年榮獲米其林必比登推薦的雙月食品社，這次特別針對冬季暖身需求，與全家聯名推出4款麻油風味料理，首推「老薑麻油片豚燴飯」，老薑用麻油爆香之後的香氣太令人著迷；喜愛湯品的民眾，也不能錯過清甜不油膩的「麻油猴頭菇燉湯」；還有添加雙月店內招牌主食愛恨椒芝麵醬汁的「愛恨椒芝雞肉烤飯糰」，香辣帶勁冬天吃超過癮；另外還有「雞汁油蔥手工麵線」12月21日開賣，49元銅板價即可品嚐。喜歡在家煮的民眾，另有熱銷好評的冷凍拌麵系列「愛恨蔥蔥麵」與「愛恨椒芝麵」，僅需滾水煮10秒即可輕鬆上桌，在家完美重現店內現煮美味。 全家與屯京拉麵合作邁入第4年，於112年03月21日前於實體店舖購買屯京拉麵任1款聯名商品，再送屯京拉麵飲品招待券1張。圖／全家便利商店提供 「蝦味噌拉麵」以熬蝦味噌豚骨湯頭，搭配叉燒、溫泉蛋等豐富配料，濃郁風味獨具層次；「日式明太子油拌麵」則以特製油拌麵醬汁，搭配明太子及舒肥嫩雞胸等配料，展現道地風味。圖／全家便利商店提供 全家便利商店搶攻食補商機，獨家與米其林必比登推薦的美食餐廳雙月食品社聯名合作，攜手推出以麻油為風味核心的4道聯名鮮食。圖／全家便利商店提供 「雞汁油蔥手工麵線」嚴選手工麵線及白麻油混拌，加入雞湯凍讓香氣與風味更具層次，12月21日開賣；「麻油猴頭菇燉湯」以麻油與薑片爆香，喝完全身暖起來。圖／全家便利商店提供 首推「老薑麻油片豚燴飯」，將在地老薑及麻油爆香增添香氣，祛寒解冷、暖心暖胃；另有添加雙月店內招牌主食醬汁的「愛恨椒芝雞肉烤飯糰」香辣帶勁。圖／全家便利商店提供 全家與GREEN＆SAFE永豐餘生技推出薑汁藜麥溫野菜，以市場少見的加熱型溫沙拉展現食材最自然的美味，跟上綠色飲食風潮。圖／全家便利商店提供