快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶攻冬令食補暖商機 全家聯名「雙月」推4款麻油風味料理 屯京拉麵同步推隱藏版新品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店瞄準冬日暖商機，獨家聯名米其林必比登推薦餐廳「雙月食品社」推出4款聯名鮮食，12月14日起於「全家」陸續開賣，讓食補之餘更能品嚐米其林推薦的美食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店瞄準冬日暖商機，獨家聯名米其林必比登推薦餐廳「雙月食品社」推出4款聯名鮮食，12月14日起於「全家」陸續開賣，讓食補之餘更能品嚐米其林推薦的美食。圖／全家便利商店提供

本週氣溫直直降，最愛食補的台灣民眾當然不能錯過暖呼呼的麻油料理，全家便利商店瞄準冬日暖商機，獨家聯名米其林必比登推薦餐廳「雙月食品社」推出4款聯名鮮食，以國產麻油作為其風味核心，搭配暖身食材老薑，端出老薑麻油片豚燴飯、雞汁油蔥手工麵線、麻油猴頭菇燉湯、愛恨椒芝雞肉烤飯糰等特色商品，12月14日起於全家陸續開賣。同時，與東京池袋名店屯京拉麵的聯名鮮食也邁入第4年，除了熱銷好評的東京豚骨風味拉麵再度回歸外，更首度將其每日限店限量的爆賣款商品化身聯名鮮食，端出蝦味噌拉麵、日式明太子油拌麵2款新品，讓消費者隨時隨地都能嚐到道地日式拉麵。2023年3月21日前凡於全家店舖購買任1款屯京拉麵聯名商品，再送屯京拉麵飲品招待券1張。想要來點無負擔輕食，全家與GREEN&SAFE永豐餘生技推出薑汁藜麥溫野菜，以市場少見的加熱型溫沙拉展現食材最自然的美味，包含11種超級食物與當季食材，12月27日前使用全盈+PAY支付再折10元。

已經連續5年榮獲米其林必比登推薦的雙月食品社，這次特別針對冬季暖身需求，與全家聯名推出4款麻油風味料理，首推「老薑麻油片豚燴飯」，老薑用麻油爆香之後的香氣太令人著迷；喜愛湯品的民眾，也不能錯過清甜不油膩的「麻油猴頭菇燉湯」；還有添加雙月店內招牌主食愛恨椒芝麵醬汁的「愛恨椒芝雞肉烤飯糰」，香辣帶勁冬天吃超過癮；另外還有「雞汁油蔥手工麵線」12月21日開賣，49元銅板價即可品嚐。喜歡在家煮的民眾，另有熱銷好評的冷凍拌麵系列「愛恨蔥蔥麵」與「愛恨椒芝麵」，僅需滾水煮10秒即可輕鬆上桌，在家完美重現店內現煮美味。

全家與屯京拉麵合作邁入第4年，於112年03月21日前於實體店舖購買屯京拉麵任1款聯名商品，再送屯京拉麵飲品招待券1張。圖／全家便利商店提供
全家與屯京拉麵合作邁入第4年，於112年03月21日前於實體店舖購買屯京拉麵任1款聯名商品，再送屯京拉麵飲品招待券1張。圖／全家便利商店提供
「蝦味噌拉麵」以熬蝦味噌豚骨湯頭，搭配叉燒、溫泉蛋等豐富配料，濃郁風味獨具層次；「日式明太子油拌麵」則以特製油拌麵醬汁，搭配明太子及舒肥嫩雞胸等配料，展現道地風味。圖／全家便利商店提供
「蝦味噌拉麵」以熬蝦味噌豚骨湯頭，搭配叉燒、溫泉蛋等豐富配料，濃郁風味獨具層次；「日式明太子油拌麵」則以特製油拌麵醬汁，搭配明太子及舒肥嫩雞胸等配料，展現道地風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻食補商機，獨家與米其林必比登推薦的美食餐廳雙月食品社聯名合作，攜手推出以麻油為風味核心的4道聯名鮮食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻食補商機，獨家與米其林必比登推薦的美食餐廳雙月食品社聯名合作，攜手推出以麻油為風味核心的4道聯名鮮食。圖／全家便利商店提供
「雞汁油蔥手工麵線」嚴選手工麵線及白麻油混拌，加入雞湯凍讓香氣與風味更具層次，12月21日開賣；「麻油猴頭菇燉湯」以麻油與薑片爆香，喝完全身暖起來。圖／全家便利商店提供
「雞汁油蔥手工麵線」嚴選手工麵線及白麻油混拌，加入雞湯凍讓香氣與風味更具層次，12月21日開賣；「麻油猴頭菇燉湯」以麻油與薑片爆香，喝完全身暖起來。圖／全家便利商店提供
首推「老薑麻油片豚燴飯」，將在地老薑及麻油爆香增添香氣，祛寒解冷、暖心暖胃；另有添加雙月店內招牌主食醬汁的「愛恨椒芝雞肉烤飯糰」香辣帶勁。圖／全家便利商店提供
首推「老薑麻油片豚燴飯」，將在地老薑及麻油爆香增添香氣，祛寒解冷、暖心暖胃；另有添加雙月店內招牌主食醬汁的「愛恨椒芝雞肉烤飯糰」香辣帶勁。圖／全家便利商店提供
全家與GREEN＆SAFE永豐餘生技推出薑汁藜麥溫野菜，以市場少見的加熱型溫沙拉展現食材最自然的美味，跟上綠色飲食風潮。圖／全家便利商店提供
全家與GREEN＆SAFE永豐餘生技推出薑汁藜麥溫野菜，以市場少見的加熱型溫沙拉展現食材最自然的美味，跟上綠色飲食風潮。圖／全家便利商店提供

拉麵 米其林 必比登

延伸閱讀

超狂拉麵＋草莓吃到飽！399元吃爆「7種拉麵、炸物小菜及4款草莓季甜點」

飄香一甲子！台南「福來鱔魚」現點現炒鱔魚意麵 鍋氣十足越吃越上癮

讓你的味蕾一秒出國！盤點5大好市多人氣拉麵 想吃道地豚骨拉麵必選它

她大推好市多麻油雞飯好吃 老會員反駁：買一次就拒絕往來

相關新聞

最美珠寶鐘表精品櫥窗特搜！Window Shopping也開心

還剩不到兩周就要來到西方的聖誕節了。擁有全台最齊全精品品牌的台北101購物中心中，早早便有不少精品鐘表珠寶專賣店都紛紛佈...

通膨時代投資新標地 Diamond Bank展7億彩色寶石攻頂客

後疫情的全球通膨時代來臨，珠寶成為許多人心目中的最佳避險工具與投資標的。亞洲首座裸鑽銷售平台Diamond Bank鑽石...

更年輕活潑的義大利風！DAMIANI時尚店落腳微風復興

義大利頂級品牌DAMIANI今年在台正式成立分公司、先是於於麗晶精品開設旗艦店，今（12月12）日更於微風廣場復興館開設...

越黑越靚！全智賢Burberry風衣包款上身 變身風格騎師

雖然秋冬一向是暗色、大地色系為主流，但如何在深色穿搭中展現自信與亮點？Burberry邀請品牌大使全智賢推出冬日最新佳節...

iPhone 14 Pro有現貨！雙12遠傳網路門市申辦門號加購現折2,222元

雙12購物節，想買的東西下單了嗎？迎接年末換機潮，遠傳祭出多項加碼及雙12限定優惠，即日起至12月31日，至遠傳網路門市...

元旦就去這裡熱血看日出吧！ 跨年最美曙光TOP6推薦

準備好要迎接嶄新的一年了嗎？前進台灣第一道曙光降臨的離島與東海岸，捕捉海平面升起的那道光，或在雲海湧動的高山看光華流轉氣象萬千。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。