雙12的半夜逆襲！華航歡慶63周年機票萬元有找飛日本

國境解封，國人想飛出去，又適逢「雙12」購物節，中華航空歡慶63周年，官網在半夜突然推出促銷價，不僅飛歐洲羅馬3萬有找，還有東南亞菲律賓馬尼拉、宿霧來回機票，也是國境解封後首見7字頭價為；國人旅遊最愛的日本，也再度出現9字頭價位，來回機票僅9358元，疫情後少見。

旅遊達人布萊N在「布萊N 機票達人」粉絲專業上發文表示，華航官網突然半夜就上了促銷價。

首先推薦是日本線，沖繩終於又再度出現9字頭價位，而且到五月初都有這個價，那時已經溫暖許多，比較是沖繩的季節了，而廣島跌價到快破萬元了，也是值得推薦。

他也說，東南亞的部分降價明顯，曼谷、清邁、峴港、金邊、新加坡價格都很棒，菲律賓線的馬尼拉跟宿霧更是首度出現7字頭價位，宿霧傳統航空含稅來到7字頭的價位時，就不一定要搭廉航了。

另外，他推薦歐洲線幾個大城價格也很優秀，羅馬直接送上2字頭價格，很值得考慮。

布萊N大力激推的幾個航線，包括宿霧7972、清邁10586、羅馬29592；另外，沖繩9358、東京成田13901、大阪13224、廣島10373價格也都很不錯，值得想出國的民眾考慮。

華航表示，華航歡慶12月16日63周年慶，同時榮獲DJSI全球航空業冠軍，即日起至12月25日於官網推出周年慶購票優惠，凡購買華航2023/02/01-2023/06/30間台灣出發全航線機票(上海、廈門除外)，可享短程航線來回折1500元、長程航線來回折3000元優惠。

華航說，折扣後未稅票價，東南亞宿霧4805元起、峴港6745元起、清邁7230元起；日本高松8200元起；歐洲羅馬航線將於明年3月26日復航，現在購票可享優惠價最低23190元起，維也納24645元起，歡迎旅客至華航官網選購。