盤點最夯交換禮物清單！療癒小物、應景擺設 讓你秒化身品味送禮人

隨著耶誕、新年腳步將近，不同過往因為疫情緣故，少了相聚的機會，今年反而像是要補回被偷走的時光一樣，聚餐或是參加派對的機會大增。然而，各種Party都免不了會有交換禮物的環節，為了不成為爛禮物王，你是不是又開始苦惱到底要送什麼呢？

複合式選品店ARTIFACTS以「時間膠囊TIME CAPSULE」為概念，邀請3個食物品牌共同創作，推出精選禮盒。包括LOUU以醃漬的方式製作「薑漬鹽膚木茭白筍」；胭脂則是以發酵的方式精釀「香料鳳梨果露」；最後加上SENSE CLUB以低溫烘焙的方式作成「天然蔬果乾」，藉由不同方式將時間保存下來。而且依照原料的屬性賦予了四種不同意義，並利用MUSEO.APP網站內不同博物館中可商用的古典畫作化為瓶身標籤。外包裝則是以ARTIFACTS喜愛的科技元素製作充氣式包裝，不但有種太空版的時間膠囊氛圍，還緊扣「保存時間」的概念，是送給吃貨友人的最佳選擇。

複合式選品店 ARTIFACTS以「時間膠囊TIME CAPSULE」為概念，邀請3個食物品牌共同創作，推出精選禮盒， 1,880元。圖／ARTIFACTS提供

而想要有應景、時髦、潮流及療癒的送禮選擇，還是要活絡氣氛或是表達心意，精品電商平台THE SPAACE則有更多的提案。忙碌的現代人，對於能療癒日常的物品都會著迷，像是來自南韓的STYLE JIEUM以大自然為靈感推出Pieces of Time擺飾，挑選季節特定的美麗鮮花和植物，當陽光透過玻璃時，就如同一座小小的森林，擺在任何場景都能感到放鬆，是舒心的送禮選擇。年末應景必備，造型耶誕樹擺設是來自美國紐約現代藝術博物館MoMA，讓溫暖的LED燈光，點亮慶祝的儀式感。

STYLE JIEUM以大自然為靈感推出Pieces of Time擺飾，1,780元起。圖／THE SPAACE提供