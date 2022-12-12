《初戀》滿島光愛用小物超關鍵！劇情解讀原來這樣看

現象級日劇《初戀》（First Love）正在Netflix中熱播，不僅讓宇多田光的熱門金曲First Love再度登上冠軍，連帶也讓演出的滿島光、伊藤健受到熱烈討論。事實上，劇中隱藏了一個精品小物曾多次登場，如何解讀《初戀》？理解這道具的背後意涵，將對追劇帶來重要幫助。

《初戀》除了兩位男主角在20年前後的分合際遇，令人動容的更有真誠的情感展現、以及家庭間的「傳承」。例如女主角野口也英（滿島光）之子向坂綴（荒木飛羽）的音樂才華來自於外公津島昭比古（井浦新）對文學的才華。又像是女主角野口也英（滿島光）身上喜歡愛用藍色（年輕版的她曾穿著一款藍色毛襪），除來自母親家屋外的油漆顏色，更有父親白西裝的口袋巾顏色，同時野口也英之子也喜歡穿著同色系的運動外套，從顏色展現了情感的綿延與羈絆。

傳承的關鍵也來自於「儀式感」，像是野口也英的媽媽、野口幾波子（小泉今日子）在餐桌上的儀式感，同樣移傳到野口也英（滿島光）身上。由於野口也英的職業是計程車司機，平日一人獨食一切從簡，但兒子到家中用餐裡時，野口也英（滿島光）則每每端出的料理從擺盤、菜式、份量、酒水，都堪稱餐廳等級的正式。

而傳承的主題更在戲中一款道具：一只三度登場的黑色金邊鋼筆中微妙隱喻。第一集中，野口也英將為兒子挑選禮物，當時他在百貨公司中挑選了一只鋼筆，並在試寫紙上寫下「綴」的名字。而這只鋼筆將在全9集中多次登場，例如第六集中年輕的野口也英（八木莉可子）收到父親從東京銀座文具名店「鳩居堂」採買的入學禮物，便是同一款鋼筆，如何試筆？劇中井浦新則建議，「應該選一句餘生都會用的話」，意味深長。

鋼筆並在全劇中多次登場，例如當野口也英遇到人生重大抉擇、親筆簽署正式文件時便使用了同一款鋼筆，而第二集中，野口也英曾對兒子解釋：之所以幫他取名為「綴」、因為這個字代表了「譜寫」，這不僅與綴喜歡「寫譜」、創作音樂的人設關聯，綴（Tsuzuru）的漢字同時也有「書寫」的意味，正與鋼筆書寫的本質不謀而合。原來這只鋼筆出自萬寶龍（Montblanc）的4810系列。其筆蓋和筆身是以黑色珍貴樹脂製作，並鑲嵌了萬寶龍的白色六芒星標誌。鍍金的圓環印上了萬寶龍MONTBLANC字樣，同時鍍金質筆夾再飾有獨立編號。