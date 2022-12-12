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《初戀》滿島光愛用小物超關鍵！劇情解讀原來這樣看

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
4810鋼筆筆尖上的精美篆刻圖案，讓人忍不住提筆寫下寄託與思念。圖／Montblanc提供
4810鋼筆筆尖上的精美篆刻圖案，讓人忍不住提筆寫下寄託與思念。圖／Montblanc提供

現象級日劇《初戀》（First Love）正在Netflix中熱播，不僅讓宇多田光的熱門金曲First Love再度登上冠軍，連帶也讓演出的滿島光、伊藤健受到熱烈討論。事實上，劇中隱藏了一個精品小物曾多次登場，如何解讀《初戀》？理解這道具的背後意涵，將對追劇帶來重要幫助。

《初戀》除了兩位男主角在20年前後的分合際遇，令人動容的更有真誠的情感展現、以及家庭間的「傳承」。例如女主角野口也英（滿島光）之子向坂綴（荒木飛羽）的音樂才華來自於外公津島昭比古（井浦新）對文學的才華。又像是女主角野口也英（滿島光）身上喜歡愛用藍色（年輕版的她曾穿著一款藍色毛襪），除來自母親家屋外的油漆顏色，更有父親白西裝的口袋巾顏色，同時野口也英之子也喜歡穿著同色系的運動外套，從顏色展現了情感的綿延與羈絆。

傳承的關鍵也來自於「儀式感」，像是野口也英的媽媽、野口幾波子（小泉今日子）在餐桌上的儀式感，同樣移傳到野口也英（滿島光）身上。由於野口也英的職業是計程車司機，平日一人獨食一切從簡，但兒子到家中用餐裡時，野口也英（滿島光）則每每端出的料理從擺盤、菜式、份量、酒水，都堪稱餐廳等級的正式。

而傳承的主題更在戲中一款道具：一只三度登場的黑色金邊鋼筆中微妙隱喻。第一集中，野口也英將為兒子挑選禮物，當時他在百貨公司中挑選了一只鋼筆，並在試寫紙上寫下「綴」的名字。而這只鋼筆將在全9集中多次登場，例如第六集中年輕的野口也英（八木莉可子）收到父親從東京銀座文具名店「鳩居堂」採買的入學禮物，便是同一款鋼筆，如何試筆？劇中井浦新則建議，「應該選一句餘生都會用的話」，意味深長。

鋼筆並在全劇中多次登場，例如當野口也英遇到人生重大抉擇、親筆簽署正式文件時便使用了同一款鋼筆，而第二集中，野口也英曾對兒子解釋：之所以幫他取名為「綴」、因為這個字代表了「譜寫」，這不僅與綴喜歡「寫譜」、創作音樂的人設關聯，綴（Tsuzuru）的漢字同時也有「書寫」的意味，正與鋼筆書寫的本質不謀而合。原來這只鋼筆出自萬寶龍（Montblanc）的4810系列。其筆蓋和筆身是以黑色珍貴樹脂製作，並鑲嵌了萬寶龍的白色六芒星標誌。鍍金的圓環印上了萬寶龍MONTBLANC字樣，同時鍍金質筆夾再飾有獨立編號。

寫下字詞，寄託情感是人類特有的象徵。一只鋼筆從第一集到最後的劇情，多次扮演重要的劇情串聯關鍵。重看一次《初戀》或將讓人找回寫字、寫情書的感動。還不知道寫什麼好？不如且就從一句「餘生都會用的話」，重新寫下思念吧！

由滿島光、佐藤健演出的日劇《初戀》正在Netflix熱映中，藍色與白色更成為貫穿劇情的隱形色彩視覺。圖／翻攝自 IG @ Netflixjp（合成圖）
由滿島光、佐藤健演出的日劇《初戀》正在Netflix熱映中，藍色與白色更成為貫穿劇情的隱形色彩視覺。圖／翻攝自 IG @ Netflixjp（合成圖）
年輕時的野口也英（八木莉可子）與父親碰面，並收到了一只父親贈送的鋼筆，頗有父親將文學才華傳承給女兒的無形隱喻。圖／翻攝自Netflix
年輕時的野口也英（八木莉可子）與父親碰面，並收到了一只父親贈送的鋼筆，頗有父親將文學才華傳承給女兒的無形隱喻。圖／翻攝自Netflix
一只萬寶龍鋼筆，將成為貫穿劇情的重要設定。圖／翻攝自Netflix
一只萬寶龍鋼筆，將成為貫穿劇情的重要設定。圖／翻攝自Netflix
佐藤健在《初戀》中演出「並木晴道」一角。圖／翻攝自 IG @ Netflixjp
佐藤健在《初戀》中演出「並木晴道」一角。圖／翻攝自 IG @ Netflixjp
滿島光在《初戀》中演出「野口也英」一角，討喜的氣質，也讓網路瞬間增加大量「也英」粉。圖／翻攝自 IG @ hikarimitsushima（合成圖）
滿島光在《初戀》中演出「野口也英」一角，討喜的氣質，也讓網路瞬間增加大量「也英」粉。圖／翻攝自 IG @ hikarimitsushima（合成圖）
第一集中滿島光演出的野口也英正前往百貨公司為兒子挑選生日禮物。圖／翻攝自Netflix
第一集中滿島光演出的野口也英正前往百貨公司為兒子挑選生日禮物。圖／翻攝自Netflix
野口也英為兒子取名了「綴」，同時也帶有書寫、譜寫的意涵。圖／翻攝自Netflix
野口也英為兒子取名了「綴」，同時也帶有書寫、譜寫的意涵。圖／翻攝自Netflix
八木莉可子在《初戀》中演出滿島光年輕時的野口也英。圖／翻攝自 IG @ Netflixjp
八木莉可子在《初戀》中演出滿島光年輕時的野口也英。圖／翻攝自 IG @ Netflixjp
年輕的野口也英（八木莉可子）在杯墊上寫下了男友的名字，暗示了結局走向、意味深長。圖／翻攝自Netflix
年輕的野口也英（八木莉可子）在杯墊上寫下了男友的名字，暗示了結局走向、意味深長。圖／翻攝自Netflix
萬寶龍鋼筆筆蓋上有著白色六芒星的品牌標示，也象徵了冬日白朗峰（Mont Blanc）上的靄靄白雪。圖／Montblanc提供
萬寶龍鋼筆筆蓋上有著白色六芒星的品牌標示，也象徵了冬日白朗峰（Mont Blanc）上的靄靄白雪。圖／Montblanc提供

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