迎接派對季節到來！必備亮片、經典老花 選對配件升級日常穿搭風格

2022已經來到年末，準備好迎接耶誕、新年了嗎？面對派對季節的到來，造型總讓人苦惱，不妨善用包款、鞋子來點綴穿搭，升級日常風格更精緻化！時尚品牌Charles & Keith針對想要跑趴的人，準備好節慶系列包包與鞋款，以亮片裝飾貫穿，藉以呼應喧囂、狂熱、絢麗多彩夜生活。而Robinmary則將Logo以鏡面反射的方式處理，成為新包款提花圖騰，效果搶眼又不失質感，讓人美美過耶誕。

Charles & Keith被稱為黃金20年代及迪斯可文化中擷取靈感，並運用不同裝飾技巧來貫穿節慶系列，像是繞踝細跟鞋將鞋面飾以漸層亮片，或是水鑽點綴的Zania造型跟尖頭奧塞鞋。不僅如此，Charles & Keith還推出閃耀奇蹟迷你包禮盒，精選四款人氣包換成迷你尺寸並搭配毛呢材質、限量配色與裝飾鍊帶，滿足一次擁有經典款式的慾望，作為個人收藏或交換禮物都使人心動不已。經典圖騰是每個品牌的必備的代表性設計，因此Robinmary將Logo以鏡面反射的方式處理，透過提花織成面料，並以方塊和鏡射為理念創作出鏡像圖騰肩背包，存在感十足，即便是一身黑也會有造型亮點。

Charles & Keith推出閃耀奇蹟迷你包禮盒，精選四款人氣包換成迷你尺寸，5,690元。圖／Charles & Keith提供

不喜歡太高調的風格也沒關係，義大利輕奢品牌Gianni Chiarini以滑雪假期為靈感，將雪山度假小屋中常見的麂皮、動物花紋及民族風圖騰運用在包款中。如同暢銷的Alifa系列，就華麗變身，無論是披上麂皮搭配泰迪絨滾邊，或是以印有乳牛斑紋的滑順牛毛製作，看起來都顯得俏皮可愛，更加令人愛不釋手。Marcella托特包，簡約方正的造型加上民俗風圖騰，格外搶眼有型。以針織面料、皮革飾邊與皮革肩帶打造出輕盈大容量特色，也很適合於日常使用。

Charles & Keith節慶系列亮片繞踝細跟鞋，2,890元。圖／Charles & Keith提供

Gianni Chiarini Alifa系列乳牛紋印花輕量包，9,400元。圖／Gianni Chiarini提供

Robinmary鏡像圖騰系列肩背包，2,580元。圖／Robinmary提供

Gianni Chiarini Marcella針織圖騰托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供