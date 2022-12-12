永續意識扎根在地！三星「Solve for Tomorrow」競賽展現年輕學子的創意解方

環境汙染、氣候變遷，讓美麗的地球面臨各種危機，環保永續迫在眉睫。三星電子去年公布行動通訊事業部永續發展願景「Galaxy for the Planet」，於企業營運各層面，以其業務規模、創新實力與開放合作的精神，落實永續發展。守護海洋議題正熱，三星電子藉由升級改造廢棄漁網，化為Galaxy系列的高性能原料，將塑料污染減至最低，目前共有11款Galaxy裝置（包含最新摺疊手機Galaxy Z系列）植入此永續基因；而去年上市的Galaxy裝置，9成含有循環再造漁網、消費後回收再生材料（PCM）或生物樹脂等環保材料，以最新上市的真無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro為例，其再生原料比重高達90%。

台灣三星日前在「500趴2022」活動現場的「星未來永續工作室」攤位，特別展出高雄女中「沙悟淨」、景美女中「海洋守護隊」兩項以水質監測、海洋保護為主題的優秀參賽作品。圖／500輯採訪團隊攝影

同時台灣三星深耕在地永續理念，舉辦「Solve for Tomorrow」創意提案競賽迄今已邁入第三屆，延續「永續社會」及「永續環境」主題，邀請年輕學子以STEM領域的知識與創意思維提出社會問題的解方。日前在「500趴2022」活動現場的「星未來永續工作室」攤位，特別展出高雄女中的「沙悟淨」、景美女中的「海洋守護隊」兩項以水質監測、海洋保護為主題的優秀參賽作品，讓青春學生的永續創意更貼近民眾，更藉此呼籲愛地球就從自身做起。

高雄女中的「沙悟淨」在台灣三星「Solve for Tomorrow」創意提案競賽獲得特優獎。圖／500輯採訪團隊攝影

高雄女中的「沙悟淨」團隊在台灣三星「Solve for Tomorrow」創意提案競賽獲得特優獎，其作品「Not a Fairytale but a FERRY Tale」以智慧行動裝置遙控船隻進行水質觀測，結合IoT概念改良訊號、船體、控制問題，能有效改善人為水質檢測的限制與缺點，並透過簡易圖示啟發社會對水源保護的意識。

高雄女中參賽同學之一的洪愛佳表示，現有水質檢測有非整體水域、不能即時獲取水質資料、不能即時找到並排除汙染源頭等痛點，像是高雄人常說澄清湖水質差，其實是因為受限於水質檢測點而導致民眾誤解。「Not a Fairytale but a FERRY Tale」提案以全面性、即時性、安全性、可溯源等4大面向為出發，並強化軟體規劃，透過遙控船隻不僅可檢測全水域，還能做到自動分析回傳數據，未來更希望將此專案內容（如操作程式、船體資訊、檢測方法等）放在GitHub上，開放給一般民眾下載，提升自助檢測的意識與對水質的關注。

洪愛佳說，在參與台灣三星「Solve for Tomorrow」創意提案競賽的過程中，指導老師教導分析受眾相當受用，包括預期使用者（如環保署／局人員、水質檢測公司）、開源專案等，未來有機會希望能繼續開發、加入更多功能，朝向商用發展。

景美女中林佳穎、邱慧馨同學的「海洋守護隊」獲得佳作獎，以LoRaWAN應用為基礎，透過物聯網發展出保護海洋與預防過度捕撈、減少船隻巡航廢油排放的偵測系統，以科技運用減少政府巡海排放廢油及人力成本問題；並設計了模擬App，在「護漁專區」可查看即時狀況、是否有不明侵入船隻等，「教育專區」則整合全台超過30處海洋保護區資訊，透過有效監控凝聚全民護漁共識，讓人人成為海洋守護隊，打造善的循環。

林佳穎、邱慧馨表示，在參加「Solve for Tomorrow」思考工作坊時，台灣三星邀請專業老師協助釐清現有痛點以及精進表達能力、提案技巧，是很棒的學習經驗，希望未來有機會能向海洋保育署提案。

景美女中林佳穎（圖右）、邱慧馨（圖左）同學的「海洋守護隊」作品將物聯網技術應用於台灣海洋保護區。圖／500輯採訪團隊攝影

兩隊參賽同學都強調，對於首次參與台灣三星「Solve for Tomorrow」創意提案競賽就獲得評審認可相當開心，在參與過程中也看到很多很棒的作品，參加的學生團隊都相當優秀。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，「三星Solve for Tomorrow競賽」全球已推行12年，包括30多個市場、近200萬學生共同參與，讓年輕人透過創意及科技力，解決真實生活中的難題。永續發展已成為全球共同的目標，在本屆的競賽作品中也看見諸多有助於社會及環境永續的創意構想。而進入決賽的提案，不但展現作品完整性，同時也具備落地執行的可行性。