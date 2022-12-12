聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊但兩大經典依然暢銷

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
受串流平台衝擊，小說在今年三大書店的暢銷書榜幾乎消失。圖／金石堂提供
受串流平台衝擊，小說在今年三大書店的暢銷書榜幾乎消失。圖／金石堂提供

台灣人不看小說了？博客來、誠品、金石堂三大連鎖書店日前公布暢銷書榜。令人訝異的是，三大暢銷榜前十名書單，除了台灣作家黃山料的兩部青春戀愛小說上誠品、金石堂暢銷榜，文學小說幾乎消失，連國際重量級作家的小說也絕跡。出版業者分析，疫情期間串流平台崛起，想看故事的人看Netflix、迪士尼更輕鬆、不用腦力，許多小說讀者因此從文字轉向影音。

也不過是幾年前，台灣暢銷書榜還是文學小說的天下，台灣甚至還有一段時間瘋磚頭般的長篇小說。曾幾何時，小說已經成為書市的非主流。「20年前讀村上春樹是時尚、現在看串流平台才是時尚。」經營台灣本土小說多年的寶瓶出版社社長朱亞君指出，如今不僅年輕人認為看Netflix是時尚，從十幾歲青少年到五、六十歲的銀髮族，也都習慣看Netflix，搶走了原有的小說讀者。

皇冠出版社總編輯許婷婷觀察，小說式微早在疫情前便已經發生。她指出，這一個世代的年輕讀者習慣「碎片化的閱讀」，不耐煩看厚重的小說。這幾年不管是翻譯或本土小說，成績都不亮眼。朱亞君則認為，疫情使整個世界變得更焦躁、讀者更無法靜下心看小說，希望用更輕鬆快速的方式閱讀故事，串流平台因此取代小說成為提供現代人「故事」的主要平台。

許婷婷分析，疫情帶來的焦躁不安，讓讀者即使讀小說，也傾向閱讀「有好玩設定」、或是具療癒效果的小說。南韓小說這兩年異軍突起，便是因為具療癒效果。主題往往較日韓沉重的歐美小說，便顯得欲振乏力。

但許婷婷也發現，經典長篇小說依然銷售長紅，甚至發生「父母介紹給孩子閱讀」的代代相傳現象。如皇冠今年推出「哈利波特」新版，依然賣得呱呱叫。同樣情形也發生在遠流推出的金庸作品集新版。

「串流平台帶來的影音推動整個世界翻轉。」朱亞君坦言，如今要觀眾回到平面「有點困難」，但她對未來並不感到悲觀。20年前網路崛起時日本曾出現「出版將崩壞」的大預言，但迄今出版業依然挺立，反而利用網路找到更多作家。她認為，出版趨勢永遠無法預言未來，因為出版人的使命永遠是「挖掘出一批新的讀者」。

透過三大書店暢銷榜綜觀今年的閱讀趨勢，發現疫情和少子化持續影響書市。少子化下童書當道，金石堂年度暢銷作家首度由童書包辦前三名。疫情持續，療癒人心、鼓勵人們積極面對未來的心理勵志書籍也繼續霸榜，心理勵志書橫掃三大書店榜單。英國心理諮商經典「蛤蟆先生去看心理師」拿下誠品、博客來第二名，日本心理學科普經典「被討厭的勇氣」也重回榜上。

博客來網路書店表示，大疫之下，民眾渴求心理慰藉，博客來年度十大暢銷榜中，心理勵志書上榜四席。亞軍的「蛤蟆先生去看心理師」，由心理學家羅伯．狄保德將心理諮商過程運用在動物角色身上，以好讀易懂的方式巧妙結合心理學基礎知識打動讀者。寶瓶文化社長朱亞君分析，台灣的心理書籍百花齊放，這本書卻能異軍突起，顯示在紛亂疫情下，台灣人心疲憊，傾向閱讀輕鬆易懂的心理書籍。

疫情下家人相處時間變多，「如何好好說話」成為許多人關心的主題。賴佩霞「我想跟你好好說話」以美國心理學大師馬歇爾‧盧森「非暴力溝通」為基礎，幫助人們消彌溝通摩擦，獲得博客來暢銷榜第六名。隨著國境解封，出國深造、留學等需求大增，語言學習用書「新制多益」等紛紛上榜。

金石堂公布的暢銷作家排行榜，今年首見皆由童書或漫畫作者包辦前三名。金石堂指出，少子化下父母共重視孩子的閱讀力，童書的文本面貌更加多元，從療癒、推理、情緒、奇幻、志怪、歷史故事到自然科普，作家透過幽默有趣又不俗套的故事，將知識巧妙融入其中。

經典好書藉著YouTuber重新登上暢銷書榜，是今年一個特殊的現象。出版數十年、散發神秘氛圍的「世界最神奇的24堂課」和嚴長壽的「我所看見的未來」，藉由知名的You Tuber「老高與小茉」介紹，在網路上與親友群組中瘋傳討論，擠入金石堂暢銷書與作家排行榜。

遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供

延伸閱讀

博客來網站「維護中」故障原因找到了 博客來：積極處理並陸續恢復

想看犯罪型影集？Netflix輸入「這串數字」跑出隱藏清單！

24年前神曲霸榜 宇多田光看呆...「太瘋狂」謝台灣

孩子王當道 金石堂暢銷作家首次由童書包辦前三名

相關新聞

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊但兩大經典依然暢銷

台灣人不看小說了？博客來、誠品、金石堂三大連鎖書店日前公布暢銷書榜。令人訝異的是，三大暢銷榜前十名書單，除了台灣作家黃山...

壽司、台菜配叻沙！欣葉「聖誕派對餐」一次吃三國料理

聖誕的腳步越來越近，欣葉國際餐飲集團集結旗下的「欣葉台菜」、「欣葉日本料理」、「金爸爸」等三個品牌，跨品牌推出「聖誕派對...

雙12超市決戰線上購 全聯滿額10％回饋 美廉社輸碼最高現折1,212元

搶攻年末購物商機，PXGo!全聯線上購自即日起至12月14日祭出「雙12年終盛典」，除了「分批取」、「預購」結帳時使用全...

雙12量販搶商機 家樂福線上購下殺2.5折起 愛買量販3大商城全館9.2折

迎接雙12購物節，量販紛紛搶攻年終採買商機，推出現折下殺、超甜回饋等優惠，不管是日常用品補貨，年底家電汰舊換新、還是搶先...

角落小夥伴餅乾 4款「新年甜點禮」從蛋捲吃到鳳梨酥

農曆年節的腳步越來越近，許多人也開始為親友準備年節賀禮，尤其糕餅、點心類產品也是人氣選擇。「法絨」今年推出「NEW BO...

腕表跨界小熊軟糖和潮牌 可愛、Y2K復古風格一次滿足

許多人到現在都常吃的彩色小熊軟糖，其實就是出自德國糖果製作商HARIBO之手，而且不得不說，今年還是這一款傳奇零食誕生的100歲。因此CASIO旗下的Baby-G腕表，便為小熊軟糖推出聯名款，把繽紛的配色都運用在表盤上；不僅如此還攜手同樣誕生於1994年的潮牌X-girl打造漸層色彩，且帶有Y2K復古感的表款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。