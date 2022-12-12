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壽司、台菜配叻沙！欣葉「聖誕派對餐」一次吃三國料理

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
欣葉跨品牌所推出的「聖誕派對餐」，一次就能品嚐到台、日、馬來西亞的特色料理，每套7,500元。圖／欣葉提供
欣葉跨品牌所推出的「聖誕派對餐」，一次就能品嚐到台、日、馬來西亞的特色料理，每套7,500元。圖／欣葉提供

聖誕的腳步越來越近，欣葉國際餐飲集團集結旗下的「欣葉台菜」、「欣葉日本料理」、「金爸爸」等三個品牌，跨品牌推出「聖誕派對餐」，一次就能品嚐到台、日、馬來西亞的特色料理，帶來跨文化、跨國界的美食享受。即日起預定，還可加贈SPARKEAU原味氣泡水6罐與欣葉保冷袋。

三品牌共同推出的「聖誕派對餐」，以欣葉台菜所推出的「台式聖誕六彩拼盤」打頭陣。內含有集結「香烤烏魚子、經典白斬雞、宜蘭鴨賞卷、酥炸紅糟肉、鹽酥鮮蝦、古早味炸菜丸」等6款招牌菜色，不僅帶來有別於傳統西菜的聖誕體驗，開胃下酒的滋味，也能增添熱絡的歡聚氣息。

套餐組合中，「欣葉日本料理」則是推出了「派對壽司盛合」，一次獻上鮭魚卵軍艦、炙燒鮭魚握壽司、炙燒比目魚握壽司、煙燻鮭魚卷壽司、稻禾壽司、酪梨卷壽司與風味起司卷壽司等7種口味的壽司，還有以多種香料調味的「BBQ香烤豚肋排」。至於「金爸爸PappaRich」則是以咖哩叻沙為基礎，推出「大馬嘉年華叻沙鍋」，使用十餘種具有南洋特色的辛香料特調的鍋底，搭配上時蔬、肉片等食材，為聖誕節增添暖意。

同時吃得到台菜、壽司、烤肋排、叻沙鍋等料理的「聖誕派對餐」自即日起至12月20日期間限量販售，每套售價7,500元，適合8～10人共享，可於12月23日至25日期間至指定門市取餐。隨餐並加贈SPARKEAU氣泡水6罐，以及欣葉年菜保冷袋1只。

欣葉台菜推出「台式聖誕六彩拼盤」。圖／欣葉提供
欣葉台菜推出「台式聖誕六彩拼盤」。圖／欣葉提供
金爸爸PappaRich推出「大馬嘉年華叻沙鍋」。圖／欣葉提供
金爸爸PappaRich推出「大馬嘉年華叻沙鍋」。圖／欣葉提供
欣葉日本料理針對套餐組合推出「派對壽司盛合」。圖／欣葉提供
欣葉日本料理針對套餐組合推出「派對壽司盛合」。圖／欣葉提供

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