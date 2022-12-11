雙12超市決戰線上購 全聯滿額10％回饋 美廉社輸碼最高現折1,212元

搶攻年末購物商機，PXGo!全聯線上購自即日起至12月14日祭出「雙12年終盛典」，除了「分批取」、「預購」結帳時使用全支付/ PX Pay支付，單筆累計消費金額每滿1,000元即可獲得800福利點數之回饋，使用全支付付款單筆滿1,200元再加贈40點全點，等同最高可享10%回饋，還有總價值120萬神券免費領、年度熱銷大賞專區商品限時加碼，單筆累計消費金額滿800元以上，加贈200福利點數，還有眾多商品狂降5折起，年底囤貨就衝這一波。另外，「小時達」則主推滿1,212元輸入折扣碼「1212」就現折121元，還可搭配其他優惠疊加，不想出門一鍵下單搞定日常所需。

「PXGo!全聯線上購」指定日另推出「1212不喊咖」OFF COFFEE冰/熱美式、冰/熱拿鐵及全聯阪急麵包任選2組1,212元享12%回饋，活動換算價1杯美式20元有找，使用自帶杯還能再省8元。「預購館」則推出雙優惠，12月15日前下單美妝指定商品單筆滿1,600元輸入折扣碼「FUN」享9折，另外，尾牙家電專區商品單筆滿1,600元輸入折扣碼「HAPPY」享9折，還有機會抽中最高9萬福利點。