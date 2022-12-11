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雙12超市決戰線上購 全聯滿額10％回饋 美廉社輸碼最高現折1,212元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PXGo!全聯線上購雙12年終盛典，加碼滿額最高回饋10%。圖／全聯福利中心提供
PXGo!全聯線上購雙12年終盛典，加碼滿額最高回饋10%。圖／全聯福利中心提供

搶攻年末購物商機，PXGo!全聯線上購自即日起至12月14日祭出「雙12年終盛典」，除了「分批取」、「預購」結帳時使用全支付/ PX Pay支付，單筆累計消費金額每滿1,000元即可獲得800福利點數之回饋，使用全支付付款單筆滿1,200元再加贈40點全點，等同最高可享10%回饋，還有總價值120萬神券免費領、年度熱銷大賞專區商品限時加碼，單筆累計消費金額滿800元以上，加贈200福利點數，還有眾多商品狂降5折起，年底囤貨就衝這一波。另外，「小時達」則主推滿1,212元輸入折扣碼「1212」就現折121元，還可搭配其他優惠疊加，不想出門一鍵下單搞定日常所需。

「PXGo!全聯線上購」指定日另推出「1212不喊咖」OFF COFFEE冰/熱美式、冰/熱拿鐵及全聯阪急麵包任選2組1,212元享12%回饋，活動換算價1杯美式20元有找，使用自帶杯還能再省8元。「預購館」則推出雙優惠，12月15日前下單美妝指定商品單筆滿1,600元輸入折扣碼「FUN」享9折，另外，尾牙家電專區商品單筆滿1,600元輸入折扣碼「HAPPY」享9折，還有機會抽中最高9萬福利點。

美廉社線上購物平台「Go美廉」即日起至12月14日推出「12.12狂撒1,212元購物金優惠碼」活動，精選上千樣3C家電、美膚保養、生活日用、網路爆款美食等百大品牌強推超殺優惠，不限金額下單即享免運費直送到府，美廉社會員於平台登入下單後，輸入優惠碼即可享有滿額最高1,212元的購物折抵，全站商品特惠價皆可搭配購物金優惠碼再享折扣，像是資生堂紅妍超導循環肌活露100ml特價3,950元，使用優惠碼折抵612元，只要3,338元即可入手。

tokuyo七星級首席之座按摩椅，原價69,800元，活動換算價29,800元。圖／全聯福利中心提供
tokuyo七星級首席之座按摩椅，原價69,800元，活動換算價29,800元。圖／全聯福利中心提供
即日起至12月14日，美廉社線上購物平台「Go美廉」輸入優惠碼即可享有滿額最高1,212元的購物折抵。圖／美廉社提供
即日起至12月14日，美廉社線上購物平台「Go美廉」輸入優惠碼即可享有滿額最高1,212元的購物折抵。圖／美廉社提供
指定期間120萬神券App內免費領。圖／全聯福利中心提供
指定期間120萬神券App內免費領。圖／全聯福利中心提供
蘭蔻超緊顏白金淡斑霜組原價9,020元，活動換算價4,491元。圖／全聯福利中心提供
蘭蔻超緊顏白金淡斑霜組原價9,020元，活動換算價4,491元。圖／全聯福利中心提供

美廉社

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