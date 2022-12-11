雙12量販搶商機 家樂福線上購下殺2.5折起 愛買量販3大商城全館9.2折

迎接雙12購物節，量販紛紛搶攻年終採買商機，推出現折下殺、超甜回饋等優惠，不管是日常用品補貨，年底家電汰舊換新、還是搶先為農曆新年訂好澎湃年菜，都得抓緊時機採購。

家樂福今年動員實體量販/超市、線上購物，即日起至12月27日一口氣推出5大優惠活動，包括實體店鋪購買指定商品，會員紅利點數12倍送，等同4%回饋；購買指定商品，單筆消費滿1,200元送12%現金折價券。而家樂福線上購物/家速配12月12日推出SK-II青春露等美妝保養品，以及PS5電玩、電視、平板最低下殺2.5折，讓你一路玩到過年，包括線上購物全站單筆下單滿2,000元享9折；幸運轉轉樂通通有獎、天天搶8.8折券；下單選擇到店取貨可集章兌換整串衛生紙與賺9,000家樂福會員紅利點數，整個12月累積消費達標還可回饋120元，刷卡最高回饋600元。

愛買量販實體賣場雙12則是限時推出使用HAPPY GO Pay消費單筆滿999元以上點數12倍點數加贈，而因應今年入冬最強冷空氣下週報到，冬被、禦寒衣襪配件、保溫杯推出限時折扣，超過300款，最低7.6折起。愛買線上購物蝦皮商城、樂天市場、Yahoo超級商城3大平台雙12當天全館任挑任選直接9.2折，還有開運年菜搶先預購9折。愛買線上購物蝦皮商城平台會於雙12當天下午14:00～15:00直播再推限時夯品5折起及限量買1送1，只在直播期間開賣。