雙12量販搶商機 家樂福線上購下殺2.5折起 愛買量販3大商城全館9.2折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販雙12限時滿額享12倍點數加贈。圖／愛買量販提供
愛買量販雙12限時滿額享12倍點數加贈。圖／愛買量販提供

迎接雙12購物節，量販紛紛搶攻年終採買商機，推出現折下殺、超甜回饋等優惠，不管是日常用品補貨，年底家電汰舊換新、還是搶先為農曆新年訂好澎湃年菜，都得抓緊時機採購。

家樂福今年動員實體量販/超市、線上購物，即日起至12月27日一口氣推出5大優惠活動，包括實體店鋪購買指定商品，會員紅利點數12倍送，等同4%回饋；購買指定商品，單筆消費滿1,200元送12%現金折價券。而家樂福線上購物/家速配12月12日推出SK-II青春露等美妝保養品，以及PS5電玩、電視、平板最低下殺2.5折，讓你一路玩到過年，包括線上購物全站單筆下單滿2,000元享9折；幸運轉轉樂通通有獎、天天搶8.8折券；下單選擇到店取貨可集章兌換整串衛生紙與賺9,000家樂福會員紅利點數，整個12月累積消費達標還可回饋120元，刷卡最高回饋600元。

愛買量販實體賣場雙12則是限時推出使用HAPPY GO Pay消費單筆滿999元以上點數12倍點數加贈，而因應今年入冬最強冷空氣下週報到，冬被、禦寒衣襪配件、保溫杯推出限時折扣，超過300款，最低7.6折起。愛買線上購物蝦皮商城、樂天市場、Yahoo超級商城3大平台雙12當天全館任挑任選直接9.2折，還有開運年菜搶先預購9折。愛買線上購物蝦皮商城平台會於雙12當天下午14:00～15:00直播再推限時夯品5折起及限量買1送1，只在直播期間開賣。

大潤發則是拉長農曆年前購買戰線，即日起至2023年1月23日推出「家電年終大賞」優惠盡出，包括買指定5大類家電消費滿額可直接現折最高千元，包括冷暖空調、洗脫烘洗衣機、大電視都有優惠，滿額現折再加贈品牌好禮、商品卡等。12月30日前，家電消費滿5萬、8萬、10萬還可加購蘋果系列實用好禮，包括AirPods第3代、Apple Watch SE第2代、iPhone 14，最高憑券限折8,000元。另外，搭配大潤發聯名卡滿額送限量現金抵用券，新申辦用戶還有加碼好康，最高享10%回饋。

PS5主機光碟版賽車組售價24,900元限量搶購。圖／家樂福提供
PS5主機光碟版賽車組售價24,900元限量搶購。圖／家樂福提供
到大潤發購買指定小家電品牌，單筆每滿3,000元現折200元。圖／大潤發提供
到大潤發購買指定小家電品牌，單筆每滿3,000元現折200元。圖／大潤發提供
年底是家電汰舊換新的時機，來大潤購入最划算。圖／大潤發提供
年底是家電汰舊換新的時機，來大潤購入最划算。圖／大潤發提供
大潤發家電年終大賞，享限折千元優惠，尾牙採購正式時候。圖／大潤發提供
大潤發家電年終大賞，享限折千元優惠，尾牙採購正式時候。圖／大潤發提供
愛買量販石墨烯被、羊毛被、蠶絲被等冬被商品熱銷中，冬被單筆購買滿2,000元再送200元寢具滿額現金抵用券。圖／愛買量販提供
愛買量販石墨烯被、羊毛被、蠶絲被等冬被商品熱銷中，冬被單筆購買滿2,000元再送200元寢具滿額現金抵用券。圖／愛買量販提供

愛買 家樂福

延伸閱讀

3500元月租內湖科技園區單人雅房 網見租屋訊息讚：好便宜

家樂福巧克力大賞滿額送 妮娜巧克力快閃店只限新店有

索尼互娛總裁表示PS5供貨問題已解決 本月起日本等亞洲區穩定發貨

迎冬至 家樂福限時預購「嗨！營業中」限定話題湯圓

相關新聞

雙12量販搶商機 家樂福線上購下殺2.5折起 愛買量販3大商城全館9.2折

迎接雙12購物節，量販紛紛搶攻年終採買商機，推出現折下殺、超甜回饋等優惠，不管是日常用品補貨，年底家電汰舊換新、還是搶先...

角落小夥伴餅乾 4款「新年甜點禮」從蛋捲吃到鳳梨酥

農曆年節的腳步越來越近，許多人也開始為親友準備年節賀禮，尤其糕餅、點心類產品也是人氣選擇。「法絨」今年推出「NEW BO...

腕表跨界小熊軟糖和潮牌 可愛、Y2K復古風格一次滿足

許多人到現在都常吃的彩色小熊軟糖，其實就是出自德國糖果製作商HARIBO之手，而且不得不說，今年還是這一款傳奇零食誕生的100歲。因此CASIO旗下的Baby-G腕表，便為小熊軟糖推出聯名款，把繽紛的配色都運用在表盤上；不僅如此還攜手同樣誕生於1994年的潮牌X-girl打造漸層色彩，且帶有Y2K復古感的表款。

疫後旅遊漸復甦 高端旅遊快速回溫、南北極旅遊翻倍

這兩年您過得好嗎？疫情帶來的影響，各行各業都感受到影響，悶壞的心從出遊熱就看得出來。在解封後，台灣景點也出現爆炸性人潮，...

破盤價特賣又來了！Kangol包包不用千元、Columbia羽絨外套萬元有找

旗下代理奢華袋包TUMI、專業戶外運動Columbia，以及潮流配件Kangol…等品牌的LeBags俊嶽，將自12月15日起，展開為期6天的年終破盤特賣。同時LeBags俊嶽也宣告，此為最後一次的聯合特賣會，往後將不再有，而且每日都有不同的限定優惠商品，最低下殺1折起。

追蹤換咖啡！Nespresso「星耀巴黎限定Café」快閃香堤大道 喝一杯秒飛巴黎

陰雨綿綿的北部天氣超級厭世，看著臉書動態牆大家都飛到國外打卡，現在走一趟信義區香堤大道，到「Nespresso星耀巴黎限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。