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角落小夥伴餅乾 4款「新年甜點禮」從蛋捲吃到鳳梨酥

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
京田製菓推出「角落小夥伴牛奶餅乾造型桶禮盒」，共有「貓」及「企鵝」造型。圖／京田製菓提供
京田製菓推出「角落小夥伴牛奶餅乾造型桶禮盒」，共有「貓」及「企鵝」造型。圖／京田製菓提供

農曆年節的腳步越來越近，許多人也開始為親友準備年節賀禮，尤其糕餅、點心類產品也是人氣選擇。「法絨」今年推出「NEW BORN星光大道」禮盒，主打將碧螺春等食材加入甜點之中；「鬍子國王」則是攜手「揚式幽墨」，推出蛋捲與台灣茶包的聯名組合。「京田製菓」則是推出「角落小夥伴造型禮盒」，透過可愛的造型，強攻童心市場。至於「微熱山丘」集結旗下明星商品，推出「六小福」禮盒，還有滿額贈獎活動。

【法絨法式手工禮盒】

曾被愛馬仕指定使用的「法絨法式手工甜點」，今年推出「NEW BORN星光大道」新年禮盒，外盒採銀色漆光搭配亮眼金盏花橘，呈現時尚搭配。內容糕點部份，將碧螺春、無花果等食材入饌，包括有「柚香碧螺春達克瓦茲」為主打，配上「蜜香紅無花果旅人蛋糕」、「黑松露鐵觀音起司可可酥餅」與「荔枝烏龍茶蔓越莓酥餅」，每盒798元。

【鬍子國王】

主打手工蛋捲的鬍子國王，今年攜手台灣茶品牌「揚式幽墨」，聯名推出2款限時年節禮盒。首款「獨享兔U」使用輕巧的手提盒包裝，並以可愛的兔子國王為主角，內含經典AOP奶油、嚴選法國巧克力或濃厚黑金剛花生餡蛋捲（3選1），並搭配蘋果金萱、白菊烏龍、莓果紅茶、揚氏烏龍、揚氏紅茶茶包各1，每組510～610元。

另款「金兔獻禮」則是採方正的紅色禮盒，內含經典AOP奶油、手炒肉鬆、濃厚黑金剛花生餡蛋捲各2包，以及烏龍茶5包、紅茶5包，每組1,240元。12月31日前，禮盒可享8折起優惠。

【京田製菓KYODA】

繼曾推出白熊、蜥蜴牛奶餅乾造型桶之後，「京田製菓」再度推出第二代「角落小夥伴牛奶餅乾造型桶禮盒」，選用「貓」及「企鵝」作為立體禮盒造型，外包裝盒印有各種角落小生物角色的圖案，而且還配合兔年到來換上兔耳造型，更添可愛感。內容物則是使用香濃牛奶餅乾，並且印有白熊、蜥蜴、貓、企鵝的圖案。每組售價499元，優惠價439元。

【微熱山丘】

微熱山丘今年推出「六小福」禮盒，齊聚鳳梨酥、蘋果酥2個、山丘芭娜娜、平安餅、旺來餅等6款經典商品，帶來6種福氣意涵，包裝也換上兔年插畫，還有新年限定布提袋。原價每盒720元，12月18日前享預購優惠價640元。另外在12月5日起，全台任一門市千即可參加抽籤活動，可獲得小包裝甜點或咖啡，還有六小福福氣加持籤詩，每日限量。另外在農曆新年前夕消費滿千，也將贈送「兔來運轉 限量斗方」一張，送完為止。

微熱山丘推出全新「六小福」禮盒，一次吃得到6款經典商品。圖／微熱山丘提供
微熱山丘推出全新「六小福」禮盒，一次吃得到6款經典商品。圖／微熱山丘提供
法絨推出的「NEW BORN星光大道」新年禮盒，吃得到「柚香碧螺春達克瓦茲」等甜點。圖／法絨提供
法絨推出的「NEW BORN星光大道」新年禮盒，吃得到「柚香碧螺春達克瓦茲」等甜點。圖／法絨提供
鬍子國王攜手揚式幽墨，聯名推出2款限時年節禮盒。圖／鬍子國王提供
鬍子國王攜手揚式幽墨，聯名推出2款限時年節禮盒。圖／鬍子國王提供

甜點 微熱山丘 鳳梨酥

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