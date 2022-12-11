腕表跨界小熊軟糖和潮牌 可愛、Y2K復古風格一次滿足

許多人到現在都常吃的彩色小熊軟糖，其實就是出自德國糖果製作商HARIBO之手，而且不得不說，今年還是這一款傳奇零食誕生的100歲。因此CASIO旗下的Baby-G腕表，便為小熊軟糖推出聯名款，把繽紛的配色都運用在表盤上；不僅如此還攜手同樣誕生於1994年的潮牌X-girl打造漸層色彩，且帶有Y2K復古感的表款。

HARIBO小熊軟糖給人的印象就是半透明質感，加上繽紛飽和的色彩，好吃又好玩，總讓人愛不釋手。於是Baby-G便把這項特色融入在手表設計中，以小尺寸的BG-169型號作為基礎，外觀採用半透明白色作為全表色調，再以繽紛色彩去裝飾各處細節。聯名表款的表帶和表殼皆以霧面半透明樹脂製成並用金色作為點綴，搭配以HARIBO小熊軟糖形狀去打造繽紛表盤與側邊按鈕。開啟背光燈時螢幕還會顯示排列整齊小熊軟糖的圖案，又萌又讓人驚喜。而和X-girl跨界的系列，以經典BGD-565表款為藍本，採用具有霓虹偏光色調的透明樹脂材質，在半透明淺藍色表帶點綴上紫色珠光鍍膜再搭配偏光表面，讓表款的色彩會隨著手腕的轉動而變化，呈現濃濃Y2K復古風。

Baby-G聯名X-girl系列BGD-565XG-2腕表，4,200元。圖／CASIO提供

不僅Baby-G有話題聯名款上市，G-Shock則與潮流選貨店PHANTACi合作，以「PHANTA BEAR」NFT推出一周年為概念，打造獨特限定設計。還記得NFT盛行時期，由周杰倫擔任創意總監的潮流選貨店PHANTACi就推出了PHANTA BEAR，之後更是在市場上交易創造出天價。一年後，PHANTACi便以此為藉，找來G-Shock聯手，以招牌DW-5600表款為原型，在表帶以不同藍色的PHANTA BEAR圖案裝飾，形成迷彩效果。同時融合經典元素的細節設計，如星星眼鏡、代表勝利的V字型項鍊，俏皮的小熊腳掌等等，限量推出100只，還只讓擁有PHANTA BEAR NFT的買家，優先購買，果然又是話題款。

PHANTA BEAR X G-SHOCK聯名腕表，限量100只，3,480元。圖／CASIO提供

Baby-G聯名HARIBO系列BG-169HRB-7腕表，3,800元。圖／CASIO提供