聽新聞
test
0:00 / 0:00

腕表跨界小熊軟糖和潮牌 可愛、Y2K復古風格一次滿足

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Baby-G攜手同樣誕生於1994年的潮牌X-girl打造漸層色彩，且帶有Y2K復古感的表款。圖／CASIO提供
Baby-G攜手同樣誕生於1994年的潮牌X-girl打造漸層色彩，且帶有Y2K復古感的表款。圖／CASIO提供

許多人到現在都常吃的彩色小熊軟糖，其實就是出自德國糖果製作商HARIBO之手，而且不得不說，今年還是這一款傳奇零食誕生的100歲。因此CASIO旗下的Baby-G腕表，便為小熊軟糖推出聯名款，把繽紛的配色都運用在表盤上；不僅如此還攜手同樣誕生於1994年的潮牌X-girl打造漸層色彩，且帶有Y2K復古感的表款。

HARIBO小熊軟糖給人的印象就是半透明質感，加上繽紛飽和的色彩，好吃又好玩，總讓人愛不釋手。於是Baby-G便把這項特色融入在手表設計中，以小尺寸的BG-169型號作為基礎，外觀採用半透明白色作為全表色調，再以繽紛色彩去裝飾各處細節。聯名表款的表帶和表殼皆以霧面半透明樹脂製成並用金色作為點綴，搭配以HARIBO小熊軟糖形狀去打造繽紛表盤與側邊按鈕。開啟背光燈時螢幕還會顯示排列整齊小熊軟糖的圖案，又萌又讓人驚喜。而和X-girl跨界的系列，以經典BGD-565表款為藍本，採用具有霓虹偏光色調的透明樹脂材質，在半透明淺藍色表帶點綴上紫色珠光鍍膜再搭配偏光表面，讓表款的色彩會隨著手腕的轉動而變化，呈現濃濃Y2K復古風。

Baby-G聯名X-girl系列BGD-565XG-2腕表，4,200元。圖／CASIO提供
Baby-G聯名X-girl系列BGD-565XG-2腕表，4,200元。圖／CASIO提供

不僅Baby-G有話題聯名款上市，G-Shock則與潮流選貨店PHANTACi合作，以「PHANTA BEAR」NFT推出一周年為概念，打造獨特限定設計。還記得NFT盛行時期，由周杰倫擔任創意總監的潮流選貨店PHANTACi就推出了PHANTA BEAR，之後更是在市場上交易創造出天價。一年後，PHANTACi便以此為藉，找來G-Shock聯手，以招牌DW-5600表款為原型，在表帶以不同藍色的PHANTA BEAR圖案裝飾，形成迷彩效果。同時融合經典元素的細節設計，如星星眼鏡、代表勝利的V字型項鍊，俏皮的小熊腳掌等等，限量推出100只，還只讓擁有PHANTA BEAR NFT的買家，優先購買，果然又是話題款。

PHANTA BEAR X G-SHOCK聯名腕表，限量100只，3,480元。圖／CASIO提供
PHANTA BEAR X G-SHOCK聯名腕表，限量100只，3,480元。圖／CASIO提供

Baby-G聯名HARIBO系列BG-169HRB-7腕表，3,800元。圖／CASIO提供
Baby-G聯名HARIBO系列BG-169HRB-7腕表，3,800元。圖／CASIO提供

Baby-G聯名X-girl系列BGD-565XG-2腕表，4,200元。圖／CASIO提供
Baby-G聯名X-girl系列BGD-565XG-2腕表，4,200元。圖／CASIO提供

糖果

延伸閱讀

伊能靜兒NFT蘇富比百萬成交 談子性向：這不該來障礙他

「琺瑯萌兔」集合！寶璣、伯爵、雅典 兔年腕表秀工藝

RICHARD MILLE全新三款「02」腕表 鮮色經典再進化

什麼是NFT？從天王周杰倫的「幻想熊」談起

相關新聞

雙12超市決戰線上購 全聯滿額10％回饋 美廉社輸碼最高現折1,212元

搶攻年末購物商機，PXGo!全聯線上購自即日起至12月14日祭出「雙12年終盛典」，除了「分批取」、「預購」結帳時使用全...

雙12量販搶商機 家樂福線上購下殺2.5折起 愛買量販3大商城全館9.2折

迎接雙12購物節，量販紛紛搶攻年終採買商機，推出現折下殺、超甜回饋等優惠，不管是日常用品補貨，年底家電汰舊換新、還是搶先...

角落小夥伴餅乾 4款「新年甜點禮」從蛋捲吃到鳳梨酥

農曆年節的腳步越來越近，許多人也開始為親友準備年節賀禮，尤其糕餅、點心類產品也是人氣選擇。「法絨」今年推出「NEW BO...

腕表跨界小熊軟糖和潮牌 可愛、Y2K復古風格一次滿足

許多人到現在都常吃的彩色小熊軟糖，其實就是出自德國糖果製作商HARIBO之手，而且不得不說，今年還是這一款傳奇零食誕生的100歲。因此CASIO旗下的Baby-G腕表，便為小熊軟糖推出聯名款，把繽紛的配色都運用在表盤上；不僅如此還攜手同樣誕生於1994年的潮牌X-girl打造漸層色彩，且帶有Y2K復古感的表款。

疫後旅遊漸復甦 高端旅遊快速回溫、南北極旅遊翻倍

這兩年您過得好嗎？疫情帶來的影響，各行各業都感受到影響，悶壞的心從出遊熱就看得出來。在解封後，台灣景點也出現爆炸性人潮，...

破盤價特賣又來了！Kangol包包不用千元、Columbia羽絨外套萬元有找

旗下代理奢華袋包TUMI、專業戶外運動Columbia，以及潮流配件Kangol…等品牌的LeBags俊嶽，將自12月15日起，展開為期6天的年終破盤特賣。同時LeBags俊嶽也宣告，此為最後一次的聯合特賣會，往後將不再有，而且每日都有不同的限定優惠商品，最低下殺1折起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。