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破盤價特賣又來了！Kangol包包不用千元、Columbia羽絨外套萬元有找

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
LeBags俊嶽將自12月15日起，展開為期6天的年終破盤特賣。圖／LeBags提供
LeBags俊嶽將自12月15日起，展開為期6天的年終破盤特賣。圖／LeBags提供

旗下代理奢華袋包TUMI、專業戶外運動Columbia，以及潮流配件Kangol…等品牌的LeBags俊嶽，將自12月15日起，展開為期6天的年終破盤特賣。同時LeBags俊嶽也宣告，此為最後一次的聯合特賣會，往後將不再有，而且每日都有不同的限定優惠商品，最低下殺1折起。

LeBags俊嶽的年終聯合特賣會集結了包括TUMI、Columbia、Kangol、TRUE RELIGION和SOREL品牌，商品內容涵蓋了行李箱、袋包與休閒服飾、鞋履等，能讓全家大小一次購足外出穿搭所需。而每日限定特賣中，最吸引人的莫過於是商務人士最愛，且價格向來高昂的TUMI將推出3折的袋包、行李箱，等於直接省下超過萬元。專業戶外運動品牌Columbia過去定價動輒破萬元的羽絨外套，同樣有著誘人的優惠價，最低甚至不用6,000元就能把保暖服飾帶回家。

另外，這幾季成為潮流圈熱門品牌的Kangol也將呈現多款千元有找的實用包包；精品牛仔品牌TRUE RELIGION的經典褲款，也會以約3折價格販售、部分上衣更是降至2,000元以內。機能鞋履SOREL的人氣鞋款，價格也變得更親民。LeBags俊嶽也宣告，未來過季商品都會直接在暢貨中心銷售，因此聯合品牌的特賣會將成絕響，想精打細算低價入手高價商品的人，可要把這日期、地點記下來。LeBags俊嶽聯合品牌特賣會，自12月15日起至12月20日為止，地點為台北市松山區光復北路11巷33號1樓（大台北瓦斯大樓）。

KANGOL帆布購物袋，優惠價600元。圖／LeBags提供
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Columbia防水保暖650羽絨兩件式外套，優惠價6,000元。圖／LeBags提供
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SOREL KINETIC女生綁帶休閒鞋，優惠價1,900元。圖／LeBags提供
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TRUE RELIGION BIG T BECCA黑色牛仔褲，優惠價3,000元。圖／LeBags提供
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TUMI EVERYDAY托特包，優惠價5,400元。圖／LeBags提供
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TUMI CARSON後背包，優惠價10,380元。圖／LeBags提供
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品牌 保暖

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