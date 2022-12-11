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追蹤換咖啡！Nespresso「星耀巴黎限定Café」快閃香堤大道 喝一杯秒飛巴黎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至2023年1月2日，滿滿法式氛圍的咖啡小屋快閃信義香堤大道，每日將限量供應最具創意的法式甜點系咖啡，拍照打卡還有機會獲得多項好禮。圖／Nespresso提供
即日起至2023年1月2日，滿滿法式氛圍的咖啡小屋快閃信義香堤大道，每日將限量供應最具創意的法式甜點系咖啡，拍照打卡還有機會獲得多項好禮。圖／Nespresso提供

陰雨綿綿的北部天氣超級厭世，看著臉書動態牆大家都飛到國外打卡，現在走一趟信義區香堤大道，到「Nespresso星耀巴黎限定Café」來杯Nespresso × Pierre Hermé聯名的限量款咖啡飲品，你也可以感受彷彿置身巴黎的浪漫氛圍。

Nespresso今年冬季獨家與世界知名甜點大師Pierre Hermé攜手，以法式甜點為靈感，推出3款節慶聯名星耀巴黎系列咖啡，包括單一產區哥倫比亞黑咖啡、覆盆莓風味咖啡，以及烤榛果風味咖啡，將複雜的法式甜點口味融合在咖啡風味中。品飲時，可從嗅覺、味覺全面感受不同風味層次。

為了讓消費者在耶誕、跨年節慶期間深刻感受來自巴黎的法式浪漫，Nespresso即日起至2023年1月2日期間在信義香堤大道打造滿滿歐式建築風格的咖啡廳，並獻上具法式甜點風味的咖啡，整個氛圍就像把巴黎香榭大道的露天咖啡廳搬來台北，讓消費者透過品味一杯咖啡，滿足對法式午茶的浪漫想像。現場除了可用espresso的方式品飲體驗3款聯名咖啡的純粹香甜滋味外，快閃店中更將獨家提供以3款聯名星耀巴黎系列咖啡為基底，融合奶香、焦糖、榛果、覆盆莓等不同食材風味調製出的創意咖啡特調，感受咖啡風味的千變萬化與創意百搭。

活動期間只要追蹤 @nespresso.tw Facebook或Instagram官方帳號，於Nespresso星耀巴黎限定Café出示予現場人員即可兌換節慶限量咖啡乙杯。至Facebook指定貼文下方上傳活動體驗照片，留言「@兩位好友，一起來Nespresso星耀巴黎限定café喝咖啡！」，加碼再抽聯名限量巧克力及NOMAD輕量隨行咖啡杯。於信義A11 Nespresso精品店獨家消費滿2,500元再抽咖啡機、奶泡機、精美配件等，中獎率100%，人人有獎。

以Nespresso3款聯名星耀巴黎系列咖啡製成的創意特調飲品。記者黃筱晴／攝影
以Nespresso3款聯名星耀巴黎系列咖啡製成的創意特調飲品。記者黃筱晴／攝影
Nespresso首席咖啡品牌大使Ximena分享，今年3款節慶聯名限量款膠囊成功將多層次的法式甜點口味做成咖啡，讓民眾在每一口品飲過程中感受味覺的極致體驗。圖／Nespresso提供
Nespresso首席咖啡品牌大使Ximena分享，今年3款節慶聯名限量款膠囊成功將多層次的法式甜點口味做成咖啡，讓民眾在每一口品飲過程中感受味覺的極致體驗。圖／Nespresso提供
Nespresso攜手甜點大師Pierre Hermé，以法式甜點為靈感，打造3款聯名星耀巴黎系列咖啡，於信義香堤大道推出獨家聯名特調限時體驗。圖／Nespresso提供
Nespresso攜手甜點大師Pierre Hermé，以法式甜點為靈感，打造3款聯名星耀巴黎系列咖啡，於信義香堤大道推出獨家聯名特調限時體驗。圖／Nespresso提供
Nespresso於信義香堤大道打造滿滿歐式建築風格的「Nespresso星耀巴黎限定Café」露天咖啡廳。圖／Nespresso提供
Nespresso於信義香堤大道打造滿滿歐式建築風格的「Nespresso星耀巴黎限定Café」露天咖啡廳。圖／Nespresso提供
Nespresso攜手甜點大師Pierre Hermé，以法式甜點為靈感，打造3款聯名星耀巴黎系列咖啡。記者黃筱晴／攝影
Nespresso攜手甜點大師Pierre Hermé，以法式甜點為靈感，打造3款聯名星耀巴黎系列咖啡。記者黃筱晴／攝影
星耀莓瑰氣泡冰咖啡（左）、星耀焦糖瑪奇朵（右）。記者黃筱晴／攝影
星耀莓瑰氣泡冰咖啡（左）、星耀焦糖瑪奇朵（右）。記者黃筱晴／攝影
Nespresso攜手甜點大師Pierre Hermé推出限量款聯名咖啡膠囊，直接喝黑咖啡，或是加入牛奶與奶泡都能帶來不同品飲體驗。記者黃筱晴／攝影
Nespresso攜手甜點大師Pierre Hermé推出限量款聯名咖啡膠囊，直接喝黑咖啡，或是加入牛奶與奶泡都能帶來不同品飲體驗。記者黃筱晴／攝影
滿滿法式氛圍的咖啡小屋同時也是網美拍照打卡的絕佳地點，咖啡廳櫥窗透視構圖，讓質感法式美照更添層次。圖／Nespresso提供
滿滿法式氛圍的咖啡小屋同時也是網美拍照打卡的絕佳地點，咖啡廳櫥窗透視構圖，讓質感法式美照更添層次。圖／Nespresso提供

咖啡廳 巴黎 甜點

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