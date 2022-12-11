追蹤換咖啡！Nespresso「星耀巴黎限定Café」快閃香堤大道 喝一杯秒飛巴黎

陰雨綿綿的北部天氣超級厭世，看著臉書動態牆大家都飛到國外打卡，現在走一趟信義區香堤大道，到「Nespresso星耀巴黎限定Café」來杯Nespresso × Pierre Hermé聯名的限量款咖啡飲品，你也可以感受彷彿置身巴黎的浪漫氛圍。

Nespresso今年冬季獨家與世界知名甜點大師Pierre Hermé攜手，以法式甜點為靈感，推出3款節慶聯名星耀巴黎系列咖啡，包括單一產區哥倫比亞黑咖啡、覆盆莓風味咖啡，以及烤榛果風味咖啡，將複雜的法式甜點口味融合在咖啡風味中。品飲時，可從嗅覺、味覺全面感受不同風味層次。

為了讓消費者在耶誕、跨年節慶期間深刻感受來自巴黎的法式浪漫，Nespresso即日起至2023年1月2日期間在信義香堤大道打造滿滿歐式建築風格的咖啡廳，並獻上具法式甜點風味的咖啡，整個氛圍就像把巴黎香榭大道的露天咖啡廳搬來台北，讓消費者透過品味一杯咖啡，滿足對法式午茶的浪漫想像。現場除了可用espresso的方式品飲體驗3款聯名咖啡的純粹香甜滋味外，快閃店中更將獨家提供以3款聯名星耀巴黎系列咖啡為基底，融合奶香、焦糖、榛果、覆盆莓等不同食材風味調製出的創意咖啡特調，感受咖啡風味的千變萬化與創意百搭。