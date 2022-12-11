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炎亞綸、「鬼鬼」合體捧場PEDRO開幕！5大系列完整登台讓人逛到忘我

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
炎亞綸、女星「鬼鬼」吳映潔替PEDRO台北101店開幕站台，並展示了四合一迷你包禮盒。圖／PEDRO提供
炎亞綸、女星「鬼鬼」吳映潔替PEDRO台北101店開幕站台，並展示了四合一迷你包禮盒。圖／PEDRO提供

等待多年，與新加坡時尚品牌Charles & Keith為同一集團的PEDRO終於正式登台，進駐台北101購物中心，提供完整男、女系列鞋履與包款。開幕當天，品牌還邀請了話題男星炎亞綸、女星「鬼鬼」吳映潔來站台，並詮釋新款配件，讓不同性別的消費者都能感受到PEDRO易搭配與高質感的特色。

PEDRO與Charles & Keith本就是姐妹品牌，因此向來在展店時，都會選擇同一樓面當鄰居。自從Charles & Keith在2017年率先來台拓展，且獲得市場高度迴響後，許多消費者都在期待，質感更升級的PEDRO何時也會有台灣首店？終於在5年後，終於正式進駐台北101購物中心，成立了PEDRO的第一家實體據點，免去網路購買的不確定性，且立即就能穿戴，對品牌粉絲來說，絕對是一大福音。在佔地近30坪的空間裡，PEDRO台北101店以淺砂灰色主體搭配圓弧流線造型，呈現如藝廊般的簡潔氛圍，並點綴天空藍及湖水綠成為視覺焦點，同時帶出低調奢華的質感。

PEDRO台北101店以淺砂灰色主體搭配圓弧流線造型，呈現如藝廊般的簡潔氛圍，並點綴天空藍及湖水綠成為視覺焦點，同時帶出低調奢華的質感。圖／PEDRO提供
PEDRO台北101店以淺砂灰色主體搭配圓弧流線造型，呈現如藝廊般的簡潔氛圍，並點綴天空藍及湖水綠成為視覺焦點，同時帶出低調奢華的質感。圖／PEDRO提供

品牌涵蓋男、女、中性鞋包等商品系列，呈現出優雅洗鍊的寫意風格，而且PEDRO的定位與Charles & Keith略有不同，於集團內是主打高質感品牌，因此系列中有部分設計採用真皮製成，搭配俐落外型、精緻細節，是想進階穿搭的消費者首選。此次PEDRO正式登台，也帶來旗下完整的5大產品線，像是以雙P圖案構成Logo的Icon標誌系列，有著充滿藝術感設計，並營造充滿時髦都會氛圍的男、女鞋包。專為女性量身打造的Studio系列，則利用了細膩皮革製成配件，是提升穿搭質感的最佳幫手。

炎亞綸（右）詮釋Ranger單肩包3,290元、皮革布洛克德比鞋4,390元，吳映潔（左）演繹ICON系列皮革拼接單肩包4,290元與Jean皮革高跟鞋3,090元。圖／PEDRO提供
炎亞綸（右）詮釋Ranger單肩包3,290元、皮革布洛克德比鞋4,390元，吳映潔（左）演繹ICON系列皮革拼接單肩包4,290元與Jean皮革高跟鞋3,090元。圖／PEDRO提供

不獨厚女性消費者，PEDRO也有男士專屬的Altitude系列，提供融合經典鞋型與有趣設計細節，凸顯現代感卻又不流俗的正裝鞋款。同時，PEDRO也反映時代精神，設置了rePEDRO環保系列，將寶特瓶PET回收再製而成的布料以立體羅紋的方式呈現，透過深淺色塊創造出雕塑般的視覺效果，運用於男、女休閒鞋及包款上。當然因應季節的需求，PEDRO還上市了歡慶耶誕系列，其中最吸睛的就是集結四款風格迥異圓形迷你包，與四條可隨意拆卸搭配鍊帶的禮盒；利用洋紅紫包覆整雙男性運動鞋的設計，獨特色彩穿上就能成為眾所矚目焦點！

PEDRO Altitude系列流蘇皮革樂福鞋3,790元。圖／PEDRO提供
PEDRO Altitude系列流蘇皮革樂福鞋3,790元。圖／PEDRO提供

PEDRO Icon標誌系列皮革橢圓單肩包3,690元。圖／PEDRO提供
PEDRO Icon標誌系列皮革橢圓單肩包3,690元。圖／PEDRO提供

PEDRO Snap雙肩背包4,390元圖／PEDRO提供
PEDRO Snap雙肩背包4,390元圖／PEDRO提供

PEDRO歡慶耶誕系列四合一迷你包禮盒6,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO歡慶耶誕系列四合一迷你包禮盒6,990元。圖／PEDRO提供

PEDRO rePEDRO環保系列褶飾流浪包3,190元。圖／PEDRO提供
PEDRO rePEDRO環保系列褶飾流浪包3,190元。圖／PEDRO提供

PEDRO Studio系列Kristen皮革平底鞋2,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO Studio系列Kristen皮革平底鞋2,990元。圖／PEDRO提供

品牌 台北101

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