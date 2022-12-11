台灣女子愛思葡萄酒大賞 最佳餐酒搭名單出爐

由全女性專業評審為號召的台灣女子愛思葡萄酒大賞ACE Awards Taiwan，第二屆評鑑結果正式出爐。這場以女性評審為號召力的大賽宗旨、一天評鑑超過上百款葡萄酒、特別以八大菜系做「日常餐酒搭配酒款」評分指標，透過女生獨有的觀點與細緻清晰的味覺，歸納出最適合搭配的葡萄酒款。

在全由女性組成的評審當中，除了餐飲專業人士，也包含空姐、主持人、會計師、形象管理顧問、旅遊達人、文創工作者等多元角色；而主審團中也不乏許多具有影響力之人物，包含新經典文化創辦人葉美瑤及潮流冰淇淋品牌Bebop食品研發總監林欣潁，眾女力們憑藉各自對葡萄酒的敏銳度與熱愛，共同篩選出適合佐以八大菜系的葡萄酒款。

代表日式料理的新鮮生魚片，佐葡萄酒時最講究新鮮度，適合搭配各種白葡萄酒，尤其是果香飽滿、清爽甘香的類型。比方說「米歇爾弗內酒莊——白皮諾白葡萄酒」純淨輕盈的果香、細緻圓潤的酸度，塑造出新鮮柔軟的口感。

口感較為濃郁的法式燉菜，雜燴了各種新鮮蔬菜燉煮的料理，不僅在鍋內的食材選擇上不受限制，佐酒的藝術更是自由而無框架，復刻南法地區慵懶的餐桌日常，最適合「香桐氣泡酒」，體驗滿盈清新的優雅果香，入喉能嚐到牛軋糖與烘烤核果的迷人風味，也是款絕佳開胃酒。

同樣為歐系料理的義式千層麵，以麵皮、白醬、肉醬、起司層層堆疊，雖然是一碗熱量炸彈，但其豐富多元的口感與香味，還是讓人一口接一口。這時，最推薦找一瓶義大利葡萄酒做搭配，例如「秋丘酒莊——聖馬車紅酒」，開瓶即可感受到一股櫻桃與漿果香撲鼻，酸度中等、甜韻極低、酒體偏厚，口感強烈卻仍溫和。

而濃郁系的韓式炸醬麵，乍看與葡萄酒八竿子打不上關係，風格厚重的它卻與清爽類型的氣泡酒相當合拍。啵啵作響的氣泡口感，也讓醬香顯得更有層次與變化。「卡里巴地酒莊粉紅公主蜜思嘉氣泡酒」飽含荔枝果香與玫瑰花香，氣泡感細小綿密。

酸酸辣辣的泰式咖哩雞，豐富的香料味堆疊，如薑黃、香茅、辣椒和魚露等，還加了香醇椰奶，便能夠磨去銳利的香料稜角，淋在米粒上不僅下飯，搭配低甜度的白葡萄酒，正好能中和辛辣。搭配「藍仙姑格烏茲塔明那白酒」，馥郁香氣裡夾著新鮮感，清甜口感中帶著點芳香，微微甜度恰到好處。

以港式料理為例，口感軟糯、肉質彈牙，豆鼓與醬油所交疊出的複雜香氣，讓港式蒸子排這道經典料理，適合搭配酸度較高的酒款。像「莊園堡——三兄弟混釀干型粉紅酒」就擁有細緻輕盈的酒體，挟帶微微酸度與濃郁草莓香，勾勒出豐富的層次感。

最接地氣的台式滷肉飯，吃多了往往稍嫌油膩，此時毫無懸念該來一杯果味十足的紅葡萄酒。如「裸石酒莊單一園希哈紅酒」散發黑莓與李子果香，香料、黑橄欖、巧克力、石墨等烘烤香氣緊接在後，單寧活潑、酒體適中、結構良好，是一解食物膩口的好幫手。

Ace Awards Taiwan 這回再次創下女力評審挑戰單日品飲最多葡萄酒數量，為八大菜系挑選出價格親民、口味平衡的葡萄酒款，不斷突破葡萄酒既定的疆界，朝向更多元化搭配的前景發展，讓每一年的Ace Awards Taiwan 都能找到新的突破點，為熱愛葡萄酒的受眾帶來更多元且豐富的客觀建議。

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