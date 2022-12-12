3.one 這群⼈三花 x Ran聯名手部保養系列 呵護⼤家疲憊的雙⼿

圖 / 有.設計 uDesign 提供

MIT環保美型清潔劑品牌Ran冉，2022年繼身體清潔系列再⼀⼒作，攜⼿超⾼⼈氣團體這群⼈茵聲、董仔及⽊星⾃創品牌「3.one (Thirty One)」，推出⼿部清潔保養系列，以好友身份陪伴⼤家渡過後疫情的⽇常。

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3.one 三花創辦⼈茵聲、董仔及⽊星，各⾃擁有不同的魅⼒和⾵格，然⽽在品牌精神上，如同Ran冉⼀般，對於實踐「美好⽣活」的理念不間斷地堅持努⼒。3.one三花⻑久以來在社群平台上，像是⼤家熟識的好友般融⼊每個⼈的⽣活中。本次希望藉由3.one x Ran聯名系列，在後疫情時代裡溫柔的陪伴⼤家。

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【312 保濕護⼿噴霧 玫瑰】

三⼈開發監製的保濕護⼿噴霧，靈感來⾃於⽇本保濕噴霧，保濕度⾼加上不粘膩特⾊，讓⼈⼀噴就愛上。有別於護⼿霜，保濕護⼿噴霧攜帶⽅便，加上液體護⼿質地，吸收保養更快速，特別適合現在疫情時期常洗⼿、噴酒精，清潔產品令⼿部乾燥，保濕護⼿噴霧讓⼈隨時隨地滋潤雙⼿。

⾹氛靈感來⾃於茵聲對城市的想像。夢想中的旅⾏地點⾺爾地夫，加上茵聲⾃⼩鍾情的「玫瑰」⾹氣，玫瑰散發著⾼貴有明朗的⾹氣，溫和⼜⾼雅搭配上微甜的天竺葵，期待⼼中的⾺爾地夫和玫瑰⾹氛⼀樣清新⼜迷⼈。

【303⼿部清潔露 橙花 350ml】

疫情時期⼿部清潔成為⼈⼈重視的⽇常，茵聲、董仔及⽊星，藉由此聯名系列期許⾃⼰像⼤家身邊最親近的朋友，不管何時何地，都能陪伴在⼤家身邊。⼿部清潔露為Ran的明星商品，溫和不傷肌膚的配⽅，洗後不乾燥、黏膩，富貴⼿也能安⼼使⽤。

⾹氣靈感來⾃於董仔對於氛圍的感觸。平時不噴⾹⽔的董仔對「橙花」⾹氣情有獨鍾。橙花⾃帶酸甜的氣息就像戀愛時的悸動，曖昧時的清新，愛戀時的甜氣，和吃醋時的酸勁，最後像進⼊穩定期的戀⼈般，留下淡雅的餘韻。

【402 乾洗⼿噴霧 ⾺鞭草 50ml】

⽬前⽇常⽣活的另⼀個寫照，飯前、飯後、隨時隨地想到就噴的乾洗⼿，是外出時必備的⼿部清潔品。使⽤75%的酒精成分能有效殺死微⽣物及病菌，加上⾼雅的⾹氣，3.one x Ran系列乾洗⼿噴霧將⼿部清潔昇華成實⽤的儀式感。

⾹氣靈感來⾃於⽊星對於⾹味的經驗。⼩時候不喜歡⾹味殘留的⽊星，在遇⾒「⾺鞭草」⾹氣後對於⾹氛全然改觀。⾺鞭草散發出不過度濃郁的清淡甜檸檬味，具有安定⼼神、舒緩情緒的療效。

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