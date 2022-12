好狂！台灣舞者尬進Red Bull Dance Your Style總決賽

全球最大無差別舞風大賽Red Bull Dance Your Style世界總決賽,將於12月10日晚間8時30分(台灣時間12月11日凌晨3時30分),在南非約翰尼斯堡舉行,並於TikTok帳號@redbulldance上同步轉播決賽。台灣將由甫獲2022年Red Bull Dance Your Style台灣冠軍、專擅Locking的神奇肢體使用者Diao(張祐嘉),以及2021年冠軍Waacking微笑女神Chrissy Chou(哈妹,周佩芸)參戰,與各國冠軍同台較勁。

在歷經超過30個國家舉辦逾130場區域競賽後,Red Bull Dance Your Style篩選出80名世界頂尖舞者齊聚一堂,對尬爭奪冠軍獎座。在獨特的一對一對戰規則中,放克、搖滾、饒舌和經典老歌等各種類型的熱門音樂被隨機選為競賽題目,舞者將隨著音樂節奏Freestyle出個人舞步,不分舞風對尬,只求嗨翻全場,誰能征服觀眾的心,就能贏得冠軍頭銜。

Diao擅長以調皮且動靜分明的Locking舞步出奇不意,首次參戰的他表示:「我認為這場比賽最難的是音樂的多元性,無法預期現場會出哪個國家、什麼類型的熱門歌曲,我的策略就是盡力展現我自己,Be myself,用我的個人風格去渲染觀眾。」而擅長以性感律動Waacking辣翻全場的Chrissy也表示:「相當期待與全球街舞好手在舞台上較勁!」

今年大賽也受邀專擅不同舞風的國際舞者作為外卡選手出賽,包含知名Krumper舞者德國選手JR Game及美國選手Outrage、擅長Locking與Waacking的日本選手Yoshie、善於結合Voguing與Popping的瑞典選手Inxi、擅長Afro Dance的法國選手Bad Gyal Cassie也將登台,將與來自瑞士的House與Hip-hop雙棲舞者Perla Perlson、代表南非參賽的SBHUJWA舞者SB同台競技,前所未有的華麗陣容,將展開無差別舞風大亂鬥。