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好狂！台灣舞者尬進Red Bull Dance Your Style總決賽

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
2022 Red Bull Dance Your Style世界總決賽將於南非登場（圖為2019年首屆比賽盛況）。圖／Red Bull提供。
2022 Red Bull Dance Your Style世界總決賽將於南非登場（圖為2019年首屆比賽盛況）。圖／Red Bull提供。

全球最大無差別舞風大賽Red Bull Dance Your Style世界總決賽，將於12月10日晚間8時30分（台灣時間12月11日凌晨3時30分），在南非約翰尼斯堡舉行，並於TikTok帳號@redbulldance上同步轉播決賽。台灣將由甫獲2022年Red Bull Dance Your Style台灣冠軍、專擅Locking的神奇肢體使用者Diao（張祐嘉），以及2021年冠軍Waacking微笑女神Chrissy Chou（哈妹，周佩芸）參戰，與各國冠軍同台較勁。

在歷經超過30個國家舉辦逾130場區域競賽後，Red Bull Dance Your Style篩選出80名世界頂尖舞者齊聚一堂，對尬爭奪冠軍獎座。在獨特的一對一對戰規則中，放克、搖滾、饒舌和經典老歌等各種類型的熱門音樂被隨機選為競賽題目，舞者將隨著音樂節奏Freestyle出個人舞步，不分舞風對尬，只求嗨翻全場，誰能征服觀眾的心，就能贏得冠軍頭銜。

Diao擅長以調皮且動靜分明的Locking舞步出奇不意，首次參戰的他表示：「我認為這場比賽最難的是音樂的多元性，無法預期現場會出哪個國家、什麼類型的熱門歌曲，我的策略就是盡力展現我自己，Be myself，用我的個人風格去渲染觀眾。」而擅長以性感律動Waacking辣翻全場的Chrissy也表示：「相當期待與全球街舞好手在舞台上較勁！」

今年大賽也受邀專擅不同舞風的國際舞者作為外卡選手出賽，包含知名Krumper舞者德國選手JR Game及美國選手Outrage、擅長Locking與Waacking的日本選手Yoshie、善於結合Voguing與Popping的瑞典選手Inxi、擅長Afro Dance的法國選手Bad Gyal Cassie也將登台，將與來自瑞士的House與Hip-hop雙棲舞者Perla Perlson、代表南非參賽的SBHUJWA舞者SB同台競技，前所未有的華麗陣容，將展開無差別舞風大亂鬥。

今年是Red Bull Dance Your Style第二屆世界總決賽，首屆於2019年在歷史悠久的法國巴黎舉辦，當年現場超過4,000名觀眾，全球380萬觀眾線上觀看，最終由來自荷蘭的舞者Shinshan擊敗了來自世界各地的39名舞者，成為史上首位Red Bull Dance Your Style世界冠軍。

2022 Red Bull Dance Your Style集結來自全世界超過80位舞者，不分舞風對尬。圖／Red Bull提供。
2022 Red Bull Dance Your Style集結來自全世界超過80位舞者，不分舞風對尬。圖／Red Bull提供。
Diao以調皮且動靜分明的鎖舞，贏得2022年度台灣冠軍。圖／Red Bull提供。
Diao以調皮且動靜分明的鎖舞，贏得2022年度台灣冠軍。圖／Red Bull提供。
Chrissy Chou以性感律動詮釋K-POP，贏得2021年度台灣冠軍。圖／Red Bull提供。
Chrissy Chou以性感律動詮釋K-POP，贏得2021年度台灣冠軍。圖／Red Bull提供。

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