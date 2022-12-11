白熊、貓現身！「角落小夥伴蛋糕」吃得到6種冰淇淋
在歲末之際，不論是親友團聚、聖誕派對，都適合一起品嚐甜點。COLD STONE今年攜手「角落小夥伴」推出「嗨！角落小夥伴」冰淇淋蛋糕，能為歡樂時光增添可愛童趣；來自日本的「彼內朵」則是推出4款草莓系甜品與6款聖誕蛋糕，為佳節帶來濃濃的香甜滋味。
COLD STONE本次攜手角落小夥伴所推出「嗨！角落小夥伴」冰淇淋蛋糕，使用焦糖布丁風味冰淇淋拌入黑巧克力葉，底層則為海綿蛋糕。蛋糕上方並依照角落小夥伴的各角色代表色，擺放香奶、香草、薄荷、棉花糖、巧克力等5款冰淇淋，呼應「白熊、貓、炸豬排、企鵝?、蜥蜴」等5位人氣角色，每組1,680元，並且還有限定包裝提盒以及附贈角落小夥伴歡樂旗幟組，更添派對熱鬧氣氛。即日起至1月15日期間，全品項蛋糕享9折優惠，會員享88折優惠。
此外，自12月12日起，COLD STONE推出7-ELEVEN限定販售新品「提拉米蘇酷樂杯」，使用提拉米蘇風味冰淇淋為基底，再拌入比利時苦甜可可粉、OREO碎粒，具有豐富的層次感，每杯115元。即日起至12月27日聖誕節促銷，可享2件95折、3件89折優惠。
來自日本的甜點品牌「彼內朵PINEDE」，今年因應聖誕節與草莓季，共計推出4款草莓季甜品與6款聖誕蛋糕。除了經典的「慶祝」草莓蛋糕外，本季還有「草莓泡芙」（每顆155元）、「草莓Mini起司蛋糕」（每顆55元）、「草莓千層蛋糕」（7吋1,580元）等3款新品，各有不同特色。
聖誕蛋糕部份，雪人物語、聖誕木柴捲、草莓狂想等3款，均為日本同步款式，每顆售價780～1,980元不等，並有蛋糕切片可供選擇，每片195元起。另外還有台灣限定的3款品項，其中「奇幻雪地」由香草蛋糕體搭配蕾雅起司及日本鮮奶油，上層裝飾為新鮮水果，6吋1,280元；「摩卡森林」由香草蛋糕體搭配柳橙百香凍內餡及咖啡慕斯，並以新鮮草莓、綜合水果、聖誕裝飾點綴，6吋1,280元；「聖誕老公公」採濃郁巧克力蛋糕體搭配日本鮮奶油及新鮮草莓、藍莓，上層裝飾為聖誕老公公造型，6吋1,280元。另有切片、大尺寸蛋糕可供選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言