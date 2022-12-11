白熊、貓現身！「角落小夥伴蛋糕」吃得到6種冰淇淋

在歲末之際，不論是親友團聚、聖誕派對，都適合一起品嚐甜點。COLD STONE今年攜手「角落小夥伴」推出「嗨！角落小夥伴」冰淇淋蛋糕，能為歡樂時光增添可愛童趣；來自日本的「彼內朵」則是推出4款草莓系甜品與6款聖誕蛋糕，為佳節帶來濃濃的香甜滋味。

COLD STONE本次攜手角落小夥伴所推出「嗨！角落小夥伴」冰淇淋蛋糕，使用焦糖布丁風味冰淇淋拌入黑巧克力葉，底層則為海綿蛋糕。蛋糕上方並依照角落小夥伴的各角色代表色，擺放香奶、香草、薄荷、棉花糖、巧克力等5款冰淇淋，呼應「白熊、貓、炸豬排、企鵝?、蜥蜴」等5位人氣角色，每組1,680元，並且還有限定包裝提盒以及附贈角落小夥伴歡樂旗幟組，更添派對熱鬧氣氛。即日起至1月15日期間，全品項蛋糕享9折優惠，會員享88折優惠。

此外，自12月12日起，COLD STONE推出7-ELEVEN限定販售新品「提拉米蘇酷樂杯」，使用提拉米蘇風味冰淇淋為基底，再拌入比利時苦甜可可粉、OREO碎粒，具有豐富的層次感，每杯115元。即日起至12月27日聖誕節促銷，可享2件95折、3件89折優惠。

來自日本的甜點品牌「彼內朵PINEDE」，今年因應聖誕節與草莓季，共計推出4款草莓季甜品與6款聖誕蛋糕。除了經典的「慶祝」草莓蛋糕外，本季還有「草莓泡芙」（每顆155元）、「草莓Mini起司蛋糕」（每顆55元）、「草莓千層蛋糕」（7吋1,580元）等3款新品，各有不同特色。