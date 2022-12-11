士林官邸20周年菊展倒數 台北茶花展緊接在後

台北士林官邸今年邁入第20年，北市公園處以「歡慶派對」、「創新技術」及「美好回憶」等打造15大展區，目前花況已近滿開，讓遊客距離感受菊花獨特魅力，一掬花朵的盛世芳顏。公園處透露，儘管菊展進入最後一個周末，但台北花季不停歇，緊接著2023年1月將由「台北茶花展」打頭陣，帶來一連串花季。

公園處長黃淑如指出，「菊耀20」精心規畫多種主題，「花園派對」展區位於福林路大門西側入口綠地，運用多種造型菊、嫁接菊、大立菊、小立菊、麒麟菊及大理花等多種菊科草花及當季花卉，打造出充滿歡樂的派對場地，該展區佈置許多打卡點，隨手一拍都是明信片般的風景。

圓山所副主任陳雅萍補充，展區內利用豐富的菊花品種及色彩絢麗的當季花卉堆疊成可口的冰淇淋，搭配紀念香檳、拱門造景及大立菊派對餐桌等充滿豐盛節慶感的裝置藝術；步道旁的「唐宇清蓮」、「瀨戶千草」、「金絲猴」、「招福」等也是另一個欣賞的重點，每盆小立菊約有20朵菊花。

園藝科長郭蘭香進一步說，在士林官邸460巷綠地有一處花海美景絕對不容錯過，展區地形高點的圓形木平台，周邊圍繞球型細葉七里香，中央裝置6公尺高的鍛造藝術穹頂，置身頂下仰望手工打造歐式浪漫心形線條，再搭配放射狀圖形及配植特色植栽，藉以展現菊花百花綻放的景象及以繀燦煙火圖騰來歡慶菊展20周年，同時創造士林官邸的新地標。

公園處表示，士林官邸菊展21萬株菊花及草花正陸續綻放，展區內運用色系花卉特色植栽如菊科花卉、繡球花、薰衣草、醉蝶花、聖誕初雪及各式各樣草花，圍繞「花之穹頂 菊力四射」展區；穹頂上設置投光燈於夜間投射暖色溫柔光線，讓遊客彷彿置身在彩虹般的浪漫幸福花園。