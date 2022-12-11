與新北歡樂耶誕城共慶5周年 凱撒、趣淘漫旅推優惠

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
「板橋凱撒大飯店」及「趣淘漫旅-台北」這次將與新北耶誕城共同慶祝5周年，提供多種優惠方案，吸引民眾入住。圖／趣淘漫旅提供
「板橋凱撒大飯店」及「趣淘漫旅-台北」這次將與新北耶誕城共同慶祝5周年，提供多種優惠方案，吸引民眾入住。圖／趣淘漫旅提供

凱撒雙星飯店「板橋凱撒大飯店」及「趣淘漫旅-台北」迎來5周年，這次再度選擇與新北耶誕城共同慶祝，12月1日至12月25日期間，規畫餐飲住房系列活動，不管是凱撒還是趣淘漫旅都推出相當誘人的優惠，歡迎民眾一起板橋慶耶誕。

此次板橋凱撒提供住房抽500元抵用券、餐廳消費滿額享85折、全館消費2500元參加抽獎，有機會獲得最大獎270度美景寰宇套房一泊二食住宿券；趣淘漫旅-台北則是推出主題住房專案可參加抽獎探索客房住宿券，另於指定日再加碼贈送500元抵用券、自助式早餐或房型升等限量禮遇三選一。

凱撒表示，今年邀請台灣超人氣市集品牌「邊緣工事」，攜手於12月17日、12月18日舉辦聖誕嘉年華，集結超過30組特色文創攤位於現場展示與民眾互動，傍晚還有飯店舉辦之LIVE音樂會，一同創造屬於凱撒雙星的美妙時光，High翻2022新北耶誕城。

凱撒指出，此次他們推出佳節限定「醉暖耶誕城」住房專案，攜手台灣在地香料品牌小草作，入住每晚4200元起即享可獲得「耶誕暖心組」，內含小草作紅酒香料包、紅酒及義式肉桂脆餅，還可使用飯店27樓Happy Hour、翌日自助式早餐。另外，12月1日至12月25日，家宴中餐廳或蓮花泰式餐廳消費2500元以上、且同桌身份證字號累計五個「5」用餐還可享85折優惠。

趣淘漫旅指出，他們也推出了「共5聖誕」住房專案，即日起每晚甜甜價2555元起，即享入住1晚及隔日板橋凱撒大飯店自助式早餐；此外，凡於12月1日至12月25日入住，即可參加抽獎、有機會獲得探索客房住宿券。另外在於12月5日、12月15日及12月25日指定日，飯店都會開放每日5間客房提供好禮三選一，包括500元住宿抵用金、飯店美味自助式早餐或房型升等。

凱撒 住宿券 早餐

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