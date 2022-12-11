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必蒐集！壽司郎送「寶可夢疊疊杯」 還有寶可夢主題店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎「中壢中正店」將於12月15日開幕，消費滿額並完成任務者，可獲得「限定資料夾」。圖／壽司郎提供
壽司郎「中壢中正店」將於12月15日開幕，消費滿額並完成任務者，可獲得「限定資料夾」。圖／壽司郎提供

粉絲們準備衝啦！日本迴轉壽司「壽司郎」攜手「寶可夢」，自12月12日起推出集點活動，共計有皮卡丘、伊布等6款「寶可夢疊疊杯」，讓粉絲們可以帶回家。同時壽司郎還將全台5間門市打造成寶可夢主題店舖，讓可愛的寶可夢們可以陪伴著粉絲一起用餐。同時壽司郎也預告，「壽司郎中壢中正店」即將於12月15日正式開幕，除了推出「鮪魚中腹2貫60元」的限時優惠外，滿額還贈送限定資料夾。

12月12日起，壽司郎攜手寶可夢推出集點活動，凡內用消費滿500元就可以獲得1點，集滿3點並於官方粉絲團按讚，就可兌換「寶可夢疊疊杯」1個，共計有皮卡丘、伊布、路卡利歐、甲賀忍蛙、波加曼，還有珍稀隱藏版，全套共有6款造型，等著粉絲蒐集，全台限量55,000個，換完為止。同樣於12月12日起，包括壽司郎台北永春店、新莊中平店、台中福科店、台南安平店、高雄鳳山店等5間門市，也推出期間限定的寶可夢主題裝飾，讓用餐民眾可以沉浸在寶可夢的世界當中。

除此之外，壽司郎「中壢中正店」也即將於12月15日開幕。！地點位於中壢第一公有零售市場，即中壢人回憶中的「大時鐘廣場」。為慶祝中壢中正店開幕，除推出開幕限定商品「鮪魚中腹2貫60元」之外，單筆消費滿300元以上，並追蹤官方臉書及Instagram，即可獲得壽司郎「限定資料夾」1個。數量有限，送完為止。

壽司郎攜手寶可夢，推出6款疊疊杯。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手寶可夢，推出6款疊疊杯。圖／壽司郎提供
消費滿額集點，可兌換6款「寶可夢疊疊杯」。圖／壽司郎提供
消費滿額集點，可兌換6款「寶可夢疊疊杯」。圖／壽司郎提供
壽司郎全台5間門市，將限時換上寶可夢主題裝飾。圖／壽司郎提供
壽司郎全台5間門市，將限時換上寶可夢主題裝飾。圖／壽司郎提供

壽司郎 寶可夢 粉絲

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