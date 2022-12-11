必蒐集！壽司郎送「寶可夢疊疊杯」 還有寶可夢主題店

粉絲們準備衝啦！日本迴轉壽司「壽司郎」攜手「寶可夢」，自12月12日起推出集點活動，共計有皮卡丘、伊布等6款「寶可夢疊疊杯」，讓粉絲們可以帶回家。同時壽司郎還將全台5間門市打造成寶可夢主題店舖，讓可愛的寶可夢們可以陪伴著粉絲一起用餐。同時壽司郎也預告，「壽司郎中壢中正店」即將於12月15日正式開幕，除了推出「鮪魚中腹2貫60元」的限時優惠外，滿額還贈送限定資料夾。

12月12日起，壽司郎攜手寶可夢推出集點活動，凡內用消費滿500元就可以獲得1點，集滿3點並於官方粉絲團按讚，就可兌換「寶可夢疊疊杯」1個，共計有皮卡丘、伊布、路卡利歐、甲賀忍蛙、波加曼，還有珍稀隱藏版，全套共有6款造型，等著粉絲蒐集，全台限量55,000個，換完為止。同樣於12月12日起，包括壽司郎台北永春店、新莊中平店、台中福科店、台南安平店、高雄鳳山店等5間門市，也推出期間限定的寶可夢主題裝飾，讓用餐民眾可以沉浸在寶可夢的世界當中。