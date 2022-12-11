聽新聞
test
0:00 / 0:00
必蒐集！壽司郎送「寶可夢疊疊杯」 還有寶可夢主題店
粉絲們準備衝啦！日本迴轉壽司「壽司郎」攜手「寶可夢」，自12月12日起推出集點活動，共計有皮卡丘、伊布等6款「寶可夢疊疊杯」，讓粉絲們可以帶回家。同時壽司郎還將全台5間門市打造成寶可夢主題店舖，讓可愛的寶可夢們可以陪伴著粉絲一起用餐。同時壽司郎也預告，「壽司郎中壢中正店」即將於12月15日正式開幕，除了推出「鮪魚中腹2貫60元」的限時優惠外，滿額還贈送限定資料夾。
12月12日起，壽司郎攜手寶可夢推出集點活動，凡內用消費滿500元就可以獲得1點，集滿3點並於官方粉絲團按讚，就可兌換「寶可夢疊疊杯」1個，共計有皮卡丘、伊布、路卡利歐、甲賀忍蛙、波加曼，還有珍稀隱藏版，全套共有6款造型，等著粉絲蒐集，全台限量55,000個，換完為止。同樣於12月12日起，包括壽司郎台北永春店、新莊中平店、台中福科店、台南安平店、高雄鳳山店等5間門市，也推出期間限定的寶可夢主題裝飾，讓用餐民眾可以沉浸在寶可夢的世界當中。
除此之外，壽司郎「中壢中正店」也即將於12月15日開幕。！地點位於中壢第一公有零售市場，即中壢人回憶中的「大時鐘廣場」。為慶祝中壢中正店開幕，除推出開幕限定商品「鮪魚中腹2貫60元」之外，單筆消費滿300元以上，並追蹤官方臉書及Instagram，即可獲得壽司郎「限定資料夾」1個。數量有限，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言