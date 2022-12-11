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王新篤可能封窯停手 「釉裏紅」創作面臨第四度斷代

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
當代藝術家王新篤展出一座真人大小的「金鏤衣」臉部鑲了紅寶。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤展出一座真人大小的「金鏤衣」臉部鑲了紅寶。記者黃寅／攝影

當代「釉裏紅」藝術家王新篤昨天宣布，在歷經前年和去年連續兩年的窯燒失敗後，以他多年來對這項藝術和歷史的認識，它「來是偶然，去是必然」未來可能就此封窯，不再從事這項藝術創作，也使得釉裏紅這項瓷器藝術將面臨歷史上第四度斷代。

王新篤昨天起在台中市現代畫廊舉辦第27次個展「金碧輝輝 唯真不滅」，因為可能是最後一次展出，許多藏家風聞而至；聽到他的宣布，紛露出不捨，也在他致詞時數度鼓掌，為他加油打氣。王談起過往的創作辛酸，則一度紅了眼眶。

釉裏紅製作困難，有所謂「十窯九不成」、「千窯難得一品」之說。歷史上儘管都以官窯燒製，但元、明、清仍三度斷代，作品極少。王新篤年輕時投入這項藝術，為了研究出釉方，曾歷經7年閉門研究。曾有父親的友人問起他在幹什麼？連父親都難以起齒，不知該從何說起。但他後來終於在一次實驗中，掌握住窯變的功夫，讓氧化銅能在釉下出紅，甚至把琺華和金彩融入創作，為釉裏紅開創出新局。

對於歷經一生的追求，何以突然萌生退意？70歲的王新篤說，他潛心研究過，釉裏紅的歷史寫得很明白，只有在金碧輝煌、國強民盛的朝代，才有辦法做釉裏紅；當它失傳時，就是國弱兵弱、百姓生活不佳時，它就自然從生命中消失。

他說，因為他是自力而為，並非國家支撐的官窯，曾以為可以逃過這個宿命。但前年和去年，整個窯燒出的作品都是黑色，對他已有100多次成功經驗而言，讓他不敢相信。並猜想是否和世界大疫、戰爭、洪水、飢荒等有關，他也沒有辦法逃過釉裏紅「來時偶然，去時必然」的輪迴，並興起停手的想法。

王新篤此次展出的都是先前的精彩之作，其中一座真人大小的「金鏤衣」靈感得自河北出土的東漢時代金鏤衣，臉部鑲了紅寶，全身則由釉裏紅包著。他說，古時的金鏤衣是想讓身體不腐，想要永久延續，他有另番解釋，則是勸大家掌握當下。他也展出大、中、小3個「3魚碗」旋轉碗身，可以看到釉裏紅隨著光線而變，這是它的魅力所在。

至於展出取名「唯真不滅」則是近年有人以假的方法彷製釉裏紅，他希望藉此提醒，唯有真實的東西，才有永恆的價值。此次個展，展至下個月15日。

王新篤的好友、藝術家施力仁說，王新篤每天清晨5時即起，打坐、念佛、沈思，接著展開全天不懈的創作，且堅持40多年不停歇，甚至至今未娶。對於自認不完美的作品更是經常一槌敲掉，談起其間辛苦，朋友都為他感動掉淚。對於這樣世界頂尖的藝術家，又掌握了華夏藝術難得的技法，政府真該給予支持，為文化保存做點事。

當代藝術家王新篤（右）向收藏家解釋創作時的意念和想怯。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤（右）向收藏家解釋創作時的意念和想怯。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤昨天起在台中市現代畫廊舉辦第27次個展「金碧輝輝 唯真不滅」。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤昨天起在台中市現代畫廊舉辦第27次個展「金碧輝輝 唯真不滅」。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤昨天起在台中市現代畫廊舉辦第27次個展「金碧輝輝 唯真不滅」。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤昨天起在台中市現代畫廊舉辦第27次個展「金碧輝輝 唯真不滅」。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤（右）昨天起在台中市現代畫廊舉辦第27次個展「金碧輝輝 唯真不滅」。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤（右）昨天起在台中市現代畫廊舉辦第27次個展「金碧輝輝 唯真不滅」。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤昨天起在台中市現代畫廊舉辦第27次個展「金碧輝輝 唯真不滅」。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤昨天起在台中市現代畫廊舉辦第27次個展「金碧輝輝 唯真不滅」。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤展出一座真人大小的「金鏤衣」臉部鑲了紅寶，全身則由釉裏紅包著。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤展出一座真人大小的「金鏤衣」臉部鑲了紅寶，全身則由釉裏紅包著。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤展出3個「3魚碗」的「釉裏紅」作品。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤展出3個「3魚碗」的「釉裏紅」作品。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤展出3個「3魚碗」，旋轉碗身，可看到釉裏紅隨著光線而變化。記者黃寅／攝影
當代藝術家王新篤展出3個「3魚碗」，旋轉碗身，可看到釉裏紅隨著光線而變化。記者黃寅／攝影

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