喊出「微香」新風潮！台灣新香氛品牌採用100%天然配方

對於喜歡香氛的人來說，除了香調是否是自己喜愛之外，很多人更重視香味的持久度，但是香味能夠持久，可能是因為有其他化學成分，來幫助持香，長期下來，對於人體也可能會有影響。因此有台灣業者推出純淨香氛品牌「auscentic 奧森青」，採用100%天然來源配方，推出一系列居家香氛、身體清潔保養與精油產品，也喊出「微香」新風潮。

auscentic堅持採用100%純精油賦香，拒絕合成香精、任何石化來源的定香劑、擴香基底與或香氣調整成分，而傳統香水產業有超過2,700種賦香成分，但符合auscentic標準的只有100多種，也因此香氣無法持久濃郁，也難擴及超過1.5公尺外的距離，但也有著不規則的層次風貌，因而喊出「微香」。

目前推出護膚蜜、微香瓶、微香沐浴蜜及單／複方精油，護膚蜜採用油水雙層劑型，60%油份讓身體更能增加滋潤，並加入北美白松樹皮萃取為主要活性成分，讓肌膚深層保濕。

香味的部分，auscentic以「光線、時間、情感」來詮釋，因為每段香氣都有自己獨特的光譜，每個人、每個階段聞到的感受都不相同。譬如護膚蜜主打「花時間」，以花香與草本為主，揉和苦橙葉、天竺葵、維吉尼亞雪松與來自漂流木的台灣紅檜精油，帶來生命蓬勃的情感細節。

auscentic從原料到瓶身都強調永續，如選用循環再生原料如北美白松樹皮萃取、台灣漂流木精油，不使用動物來源衍生成分，如麝香；玻璃瓶身採用全台回收玻璃大廠春池玻璃製作的50%回收再生玻璃，而且1% 收入將捐予台灣自然棲地保護。