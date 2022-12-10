口袋夠深？交換禮物就這樣選 每款都想自己收誰想送人

還剩約兩周就要接近一年年底。不少人喜愛與朋友舉辦交換禮物聚會，但如果你和朋友們的口袋都夠深、也有好品味，不如考慮彼此交換輕奢珠寶，讓彼此真正擁有驚喜而非驚喜，更將閃亮與祝福，一次收納心中。

法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日推出節慶系列第二波宣傳視覺，並再度邀請品牌好友Alexa Chung、昆凌、高允貞成為視覺主角。諸位女主角們除了在眾多水晶杯前挑選宛如DJ般伸展雙手，更大秀耳畔、手上的戒指、手環或耳環。其中昆凌戴上了一套左右不對稱的Lierre de Paris不對稱耳環、因而在耳畔盛開成一片華麗小花海；高允貞則是以不對稱的黑色禮服小秀香肩，但更讓人無法忽視的則有其手上的Nuage de Fleurs白金戒指，珠寶鑲嵌了藍色坦桑石、鑽石與珍珠母貝，是手上的自然絕景。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）日前除了在台北101購物中心鄰近信義路上樹立了聖誕祈願樹，並推薦了多款輕珠寶，將祈願華麗具現。Winston Gates系列的環型花飾耳環將有玫瑰金、黃K金等不同材質，宛如羅盤、花飾般的環形排列，將芬芳、花香藏在耳畔，也讓每一次髮絲飄揚之際，讓朋友或另一半目不轉經； 勿忘我Forget-Me-Not系列的紅寶石和鑽石雙環戒指，則展現了不對稱的個性，並以鑽石火光交錯對比上紅寶石的熱情、華麗。

而Qeelin雖然沒有明星名人撐場，但為了傳統生肖兔年推出的兔子Bo Bo項鍊，則具現了一只兔子從黑色禮帽中變化而出的奇趣意象，兔子全身鑲嵌了鑽石，耳朵並以玫瑰金裝飾，靈動、聰明，全球88只，並將成為相伴一整年的開運小物。