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口袋夠深？交換禮物就這樣選 每款都想自己收誰想送人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日推出節慶系列第二波宣傳視覺，並再度邀請品牌好友Alexa Chung、昆凌、高允貞成為視覺主角。圖／Boucheron提供（合成圖）
法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日推出節慶系列第二波宣傳視覺，並再度邀請品牌好友Alexa Chung、昆凌、高允貞成為視覺主角。圖／Boucheron提供（合成圖）

還剩約兩周就要接近一年年底。不少人喜愛與朋友舉辦交換禮物聚會，但如果你和朋友們的口袋都夠深、也有好品味，不如考慮彼此交換輕奢珠寶，讓彼此真正擁有驚喜而非驚喜，更將閃亮與祝福，一次收納心中。

法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日推出節慶系列第二波宣傳視覺，並再度邀請品牌好友Alexa Chung、昆凌、高允貞成為視覺主角。諸位女主角們除了在眾多水晶杯前挑選宛如DJ般伸展雙手，更大秀耳畔、手上的戒指、手環或耳環。其中昆凌戴上了一套左右不對稱的Lierre de Paris不對稱耳環、因而在耳畔盛開成一片華麗小花海；高允貞則是以不對稱的黑色禮服小秀香肩，但更讓人無法忽視的則有其手上的Nuage de Fleurs白金戒指，珠寶鑲嵌了藍色坦桑石、鑽石與珍珠母貝，是手上的自然絕景。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）日前除了在台北101購物中心鄰近信義路上樹立了聖誕祈願樹，並推薦了多款輕珠寶，將祈願華麗具現。Winston Gates系列的環型花飾耳環將有玫瑰金、黃K金等不同材質，宛如羅盤、花飾般的環形排列，將芬芳、花香藏在耳畔，也讓每一次髮絲飄揚之際，讓朋友或另一半目不轉經； 勿忘我Forget-Me-Not系列的紅寶石和鑽石雙環戒指，則展現了不對稱的個性，並以鑽石火光交錯對比上紅寶石的熱情、華麗。

而Qeelin雖然沒有明星名人撐場，但為了傳統生肖兔年推出的兔子Bo Bo項鍊，則具現了一只兔子從黑色禮帽中變化而出的奇趣意象，兔子全身鑲嵌了鑽石，耳朵並以玫瑰金裝飾，靈動、聰明，全球88只，並將成為相伴一整年的開運小物。

高允貞則是以不對稱的黑色禮服小秀香肩，但更讓人無法忽視的則有其手上的Nuage de Fleurs白金戒指，成為手上的自然奇蹟絕景。圖／Boucheron提供
高允貞則是以不對稱的黑色禮服小秀香肩，但更讓人無法忽視的則有其手上的Nuage de Fleurs白金戒指，成為手上的自然奇蹟絕景。圖／Boucheron提供
勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石雙環戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石雙環戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Nuage de Fleurs戒指，白金，鑲嵌鑽石、藍色坦桑石和珍珠母貝，約483萬元。圖／Boucheron提供
Nuage de Fleurs戒指，白金，鑲嵌鑽石、藍色坦桑石和珍珠母貝，約483萬元。圖／Boucheron提供
兔子Bo Bo 18K白金、玫瑰金以及鑽石項鍊，32萬8,000元。圖／Qeelin提供
兔子Bo Bo 18K白金、玫瑰金以及鑽石項鍊，32萬8,000元。圖／Qeelin提供
Lierre de Paris不對稱耳環，玫瑰金、鑲嵌鑽石，約161萬元。圖／Boucheron提供
Lierre de Paris不對稱耳環，玫瑰金、鑲嵌鑽石，約161萬元。圖／Boucheron提供
海瑞溫斯頓推出節慶視覺，將街景、珠寶、節慶氣氛巧妙融合。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓推出節慶視覺，將街景、珠寶、節慶氣氛巧妙融合。圖／Harry Winston提供
Winston Gates系列18K玫瑰金環型花飾耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Winston Gates系列18K玫瑰金環型花飾耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供

鑽石 珠寶 戒指

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