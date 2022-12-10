酸甜好滋味！梨山蜜蘋果今、明2天快閃北投製造市集

酸甜好滋味的梨山蜜蘋果，今(10日)、明2天快閃「梅庭X北投製造冬日市集」，台中市和平區公所推出「甜蜜和蘋」品牌系列活動，由4家梨山在地蜜蘋果果農販售優質蜜蘋果、高山蔬果及梨山茶，現場開放試吃，讓對蜜蘋果甜度有疑慮的民眾現場品嚐，符合預期再購買，吸引許多遊客駐足。

「甜蜜和蘋」品牌系列活動由紹興農場、萬福果園、雲頂果園、梨山佳陽合作農場登場，活動期間在梨山攤位消費滿300元，即贈一份「蜜蘋果馬口鐵盒」，滿600元就送兩份，以此類推。

濃濃耶誕結將至，和平區公所設計5款聖誕立牌，增添溫馨節慶氣氛，逛市集之餘，一同倒數迎接耶誕節。北投製造市集，地址：台北市北投區中山路6號(北投梅庭)。

台中市和平區日夜溫差達10度以上，蜜蘋果將糖份轉換為蜜腺，無論肉眼能否看到蜜，甜度均達15至19度，深受饕客喜愛；和平區公所表示，目前品種以惠、富士、北斗、五爪等秋冬品系蘋果為主，12月品嘗蜜蘋果，新鮮好吃又當季。

更多蜜蘋果相關資訊可以至「2022梨山蜜蘋果‧甜蜜和蘋」FB粉絲專業觀看，相關活動詳情可洽，電話：04-23728865活動小組，或上活動官方粉絲團洽詢（https://www.facebook.com/profile.php?id=100086685099764）。