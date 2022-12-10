BOMBERG 10周年紀念款獻粉絲！潮T加骷髏表盒超炫必收

一個品牌的經營需要花費龐大的精力與資源，更何況是獨立、小眾的精品市場。瑞士獨立製表品牌BOMBERG最早於2012年創立，今年堂堂邁向10周年。品牌近日推出10周年紀念表款Bolt-68 Neo骷髏機械表，並邀請伊林資深男模俞凡鏮站台，大秀粗獷男人味。

BOMBERG從命名之始、以「炸彈」之名已經引爆衝突性，同時表款大量設置於12點鐘方向的「牛頭犬（Bulldog）」設計，加上部分系列可變化為懷表，集懷舊、剛烈風格於一身。Bolt-68 NEO十周年紀念骷髏機械腕表系列則從南美洲的亡靈節得到靈感，將象徵死亡的骷髏融入表款設計，然而對品牌而言，這樣的設計更帶有珍惜時光、珍惜當下的意念。