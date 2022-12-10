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BOMBERG 10周年紀念款獻粉絲！潮T加骷髏表盒超炫必收

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bomberg Watch近日推出10周年紀念表款Bolt-68 Neo骷髏機械表，並邀請伊林資深男模俞凡鏮站台，大秀粗獷男人味。圖／BOMBERG提供
Bomberg Watch近日推出10周年紀念表款Bolt-68 Neo骷髏機械表，並邀請伊林資深男模俞凡鏮站台，大秀粗獷男人味。圖／BOMBERG提供

一個品牌的經營需要花費龐大的精力與資源，更何況是獨立、小眾的精品市場。瑞士獨立製表品牌BOMBERG最早於2012年創立，今年堂堂邁向10周年。品牌近日推出10周年紀念表款Bolt-68 Neo骷髏機械表，並邀請伊林資深男模俞凡鏮站台，大秀粗獷男人味。

BOMBERG從命名之始、以「炸彈」之名已經引爆衝突性，同時表款大量設置於12點鐘方向的「牛頭犬（Bulldog）」設計，加上部分系列可變化為懷表，集懷舊、剛烈風格於一身。Bolt-68 NEO十周年紀念骷髏機械腕表系列則從南美洲的亡靈節得到靈感，將象徵死亡的骷髏融入表款設計，然而對品牌而言，這樣的設計更帶有珍惜時光、珍惜當下的意念。

黑色、銀色、銅色的系列三款腕表，面盤中央皆刻以鮮明、恫嚇感十足的骷髏頭，張開、宛如大笑的嘴巴內，「藏」有日期的指示視窗。一旦入夜，塗覆在小時時標、指針上的夜光塗料將發出螢光綠色，同時中置的大秒針再具有品牌經典的雙B字樣。三款的黑色款將搭配銅色金屬鍊帶、銅色款搭配黑色橡膠帶，而銀色款則再金屬鍊帶上再刻以瑪雅文明中的「生命之樹」。機械機芯並具備時鐘、分鐘、秒鐘與日期功能。最後裝在骷髏頭造型的特製表盒內，訂價皆為67,800元，

隨表款附贈的T恤，是與墨西哥品Ay Güey合作設計。圖／BOMBERG提供
隨表款附贈的T恤，是與墨西哥品Ay Güey合作設計。圖／BOMBERG提供
Bolt-68 NEO十周年紀念骷髏機械表，展現了品牌十年以來的美學與信仰之大成。圖／BOMBERG提供
Bolt-68 NEO十周年紀念骷髏機械表，展現了品牌十年以來的美學與信仰之大成。圖／BOMBERG提供
當夜幕低垂，面盤中的骷髏將悄然發光，呈現夜晚的魔幻與稍縱即逝。圖／BOMBERG提供
當夜幕低垂，面盤中的骷髏將悄然發光，呈現夜晚的魔幻與稍縱即逝。圖／BOMBERG提供
表殼上精緻的雕花紋路，出自瑪雅文明中的「生命之樹」。圖／BOMBERG提供
表殼上精緻的雕花紋路，出自瑪雅文明中的「生命之樹」。圖／BOMBERG提供
Bolt-68 NEO十周年紀念骷髏機械表黑色PVD款，自動上鍊機械機芯、精鋼、43毫米、時間顯示、限量200只，67,800元。圖／BOMBERG提供
Bolt-68 NEO十周年紀念骷髏機械表黑色PVD款，自動上鍊機械機芯、精鋼、43毫米、時間顯示、限量200只，67,800元。圖／BOMBERG提供
Bolt-68 NEO十周年紀念骷髏機械表黑色PVD款，自動上鍊機械機芯、精鋼、黑色PVD處理、43毫米、時間顯示、限量200只，67,800元。圖／BOMBERG提供
Bolt-68 NEO十周年紀念骷髏機械表黑色PVD款，自動上鍊機械機芯、精鋼、黑色PVD處理、43毫米、時間顯示、限量200只，67,800元。圖／BOMBERG提供

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