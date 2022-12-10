Burberry與慈善組織OnSide合作 暖助青少年安渡冬日

英國時尚品牌Burberry宣布，與英國慈善組織OnSide展開合作，除支持OnSide幫助青少年的決心，另宣佈將捐助款項予4個食物慈善組織：英國的FareShare與The Felix Project、義大利的Banco Alimentare和紐約的City Harvest，以幫助人們在寒冬中滿足溫飽的最基本需求。

OnSide主要資助英國國內的經濟弱勢地區，同時在英國國內共有14個「青年區（Youth Zone）」，每個青年區晚上提供了包含足球、攀岩、媒體、溜冰、DJ、戲劇和就職訓練等活動，唯只要繳交5英鎊（折合台幣約188元）的會費後，所有活動的單場入場費將僅為50便士（約94元），目前OnSide在全英國已有50,000名會員，並對8至19歲的青少年開放、提供服務。

這些活動中部分由志願者提供服務、引導或啟發，志願者們來自四面八方，包含了藝術家、音樂家、廚師、拳擊手...，部分的他們甚至曾接受過OnSide的幫助，並在獨立後重新回到OnSide社群中，將暖流接力相傳。這些活動不僅限於興趣、技能的練習，更包含有美感、心理與自信的建立，例如護理空間UrCare便是由LGBTQ+團體UrIdentity負責，並具有造型工具與美容產品，讓有需求的參與者學習酷兒族群的歷史，並找到心靈的認知與歸屬感。