快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Burberry與慈善組織OnSide合作 暖助青少年安渡冬日

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
目前OnSide在全英國已有50,000名會員，並在14個青年區（Youth Zone）中為8至19歲的青少年開放、提供服務。圖／Burberry提供
目前OnSide在全英國已有50,000名會員，並在14個青年區（Youth Zone）中為8至19歲的青少年開放、提供服務。圖／Burberry提供

英國時尚品牌Burberry宣布，與英國慈善組織OnSide展開合作，除支持OnSide幫助青少年的決心，另宣佈將捐助款項予4個食物慈善組織：英國的FareShare與The Felix Project、義大利的Banco Alimentare和紐約的City Harvest，以幫助人們在寒冬中滿足溫飽的最基本需求。

OnSide主要資助英國國內的經濟弱勢地區，同時在英國國內共有14個「青年區（Youth Zone）」，每個青年區晚上提供了包含足球、攀岩、媒體、溜冰、DJ、戲劇和就職訓練等活動，唯只要繳交5英鎊（折合台幣約188元）的會費後，所有活動的單場入場費將僅為50便士（約94元），目前OnSide在全英國已有50,000名會員，並對8至19歲的青少年開放、提供服務。

這些活動中部分由志願者提供服務、引導或啟發，志願者們來自四面八方，包含了藝術家、音樂家、廚師、拳擊手...，部分的他們甚至曾接受過OnSide的幫助，並在獨立後重新回到OnSide社群中，將暖流接力相傳。這些活動不僅限於興趣、技能的練習，更包含有美感、心理與自信的建立，例如護理空間UrCare便是由LGBTQ+團體UrIdentity負責，並具有造型工具與美容產品，讓有需求的參與者學習酷兒族群的歷史，並找到心靈的認知與歸屬感。

Burberry的企業責任副總裁Caroline Laurie為此表示，品牌很榮幸能在今年冬天支援全球的食物銀行，並透過OnSide的「冬季飢餓訴求（OnSide Network Winter Hunger）」專案建立合作關係。「OneSide與其敬業的團隊為年輕人和那些深受生活成本危機影響的人們提供強而有力的支持。同樣的，我們也希望我們的捐贈款項能幫助青年區持續提供安全且溫暖的環境，讓青年朋友可以獲取足夠的食物渡過這個冬日。」

最早歷史源自1889年的英國慈善組織在2012年開設了第二個分點，並在近年快速擴張，展現對青少年成長的多樣化支持。圖／Burberry提供
最早歷史源自1889年的英國慈善組織在2012年開設了第二個分點，並在近年快速擴張，展現對青少年成長的多樣化支持。圖／Burberry提供
英國時尚品牌Burberry宣布，與英國慈善組織OnSide展開合作、支持OnSide幫助青少年的決心。圖／Burberry提供（合成圖）
英國時尚品牌Burberry宣布，與英國慈善組織OnSide展開合作、支持OnSide幫助青少年的決心。圖／Burberry提供（合成圖）
只要繳交5英鎊（折合台幣約188元）的會費後，OnSide的活動單場入場費將僅為50便士（約94元）。圖／Burberry提供
只要繳交5英鎊（折合台幣約188元）的會費後，OnSide的活動單場入場費將僅為50便士（約94元）。圖／Burberry提供
OnSide的活動不僅限於興趣、技能的練習，更包含有美感、心理與自信的建立。圖／Burberry提供
OnSide的活動不僅限於興趣、技能的練習，更包含有美感、心理與自信的建立。圖／Burberry提供

英國 青年

延伸閱讀

聖誕節想要耍酷一下？一向甜美的Jisoo這次示範全黑穿搭 頭上這頂Kangol帽是重點！

不滿政策改變恐助長假消息 艾爾頓強宣布離開推特

解放身心靈的新時代勞動？英國「一週工作4天制」職場實驗

英國機場將聖誕罷工8天…上萬航班恐取消 英相擬嚴法壓制

相關新聞

喊出「微香」新風潮！台灣新香氛品牌採用100%天然配方

對於喜歡香氛的人來說，除了香調是否是自己喜愛之外，很多人更重視香味的持久度，但是香味能夠持久，可能是因為有其他化學成分，...

口袋夠深？交換禮物就這樣選 每款都想自己收誰想送人

還剩約兩周就要接近一年年底。不少人喜愛與朋友舉辦交換禮物聚會，但如果你和朋友們的口袋都夠深、也有好品味，不如考慮彼此交換...

統一超商4度入選道瓊永續指數 拿下8項國際第一

國際ESG最具公信力評比之一，2022年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, D...

酸甜好滋味！梨山蜜蘋果今、明2天快閃北投製造市集

酸甜好滋味的梨山蜜蘋果，今(10日)、明2天快閃「梅庭X北投製造冬日市集」，台中市和平區公所推出「甜蜜和蘋」品牌系列活動...

BOMBERG 10周年紀念款獻粉絲！潮T加骷髏表盒超炫必收

一個品牌的經營需要花費龐大的精力與資源，更何況是獨立、小眾的精品市場。瑞士獨立製表品牌BOMBERG最早於2012年創立...

Burberry與慈善組織OnSide合作 暖助青少年安渡冬日

英國時尚品牌Burberry宣布，與英國慈善組織OnSide展開合作，除支持OnSide幫助青少年的決心，另宣佈將捐助款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。