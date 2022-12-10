影／12伊林名模穿茗服時尚裝走秀 為高山茶都嘉義博茶會揭幕

2022高山茶都．嘉義-茶．時尚，上午在中埔鄉農會金蘭分部盛大登場，縣長翁章梁與名主持人黃子佼逗趣答嘴鼓主持，時尚CEO溫筱鴻率伊林名模，展現12套以茶為靈感創作茗服時尚大秀，讓賓客驚豔，博茶會各大場館及婚禮主題綠色走廊，人潮滾滾。

今年策展規畫有別於以往，主視覺呈現「時尚風貌」，將茶文化融入時裝、燈飾、風景及舞台，吸引民眾、網紅打卡朝聖。茗服時尚大秀由溫筱鴻帶6位新銳設計師與伊林娛樂、趣放娛樂名模展演。

簡國彥設計師以茶金為主題設計服飾，以一金一綠重量級的禮服，述說台灣「茶金」故事。王子欣設計師服飾主題「茶敘」，服裝以茶色與沖茶視覺為靈感，飄逸袖擺與螺旋波浪版型作主設計；柯瑋倫設計師服飾主題「茶寂」，以中長版與短版搭配長背心的服飾，呈現茶業文化承先啟後流長。

翁章梁穿時尚茶服與黃子佼壓軸登場，以茶主人身分，邀民眾與品茶愛好者，品茶、看展、逛茶文創品。活動期想品茗民眾，可至「茶．風格館」憑券預約室內茶席，在服務台以10元買紀念茶杯兌換免費品茗券，每天5場品茗會，每日限量200張品茗券。

除「茶．風格館」，有6個場館和1個戶外場區。「茶．時尚主題館」由陳俊良設計師主力創作主題館，茗服時尚秀服展出，首創用280個茶盞製作大吊燈；「茶．態度館」安排嘉義五大社區展演南北茶道，南道石棹、隙頂茶區熱情好客，與北道太和、瑞里、瑞峰茶區溫潤內省都各有態度。

「茶．無限館」邀茶藝老師趙蘭清及瓷器彩繪藝術家徐瑞芬，在八角亭以四季窗景呈現生生不息的樣貌，強調茶文化之於生活的重要性，要以茶雅心把文化傳承下去；「茶．生活ABC館」販售豐富多樣的茶文化創意商品，共譜一場多元嘉義茶文化的風采。