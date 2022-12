「琺瑯萌兔」集合！寶璣、伯爵、雅典 兔年腕表秀工藝

新的農曆一年,將在明年的一月來臨。多個瑞士鐘表品牌包含江詩丹頓(Vacheron Constantin)、寶璣(Breguet)、雅典(Ulysse Nardin)、伯爵(PIAGET)紛紛推出以兔年為主題的工藝限量腕表,也為新的一年悄悄預揭時光序幕。

伯爵的Altiplano兔年生肖鑽表再度邀請到琺瑯工藝名匠Anita Pochet操刀,成對的兔兒安靜地望向遠方,散發出出西方油畫般的古典感,而兔子的輪廓並施以金線,展現出掐絲琺瑯的細緻與閃耀。超薄的430P機芯讓表款僅有2.1毫米的尺寸並鑲嵌78顆圓形切割鑽石,全世界限量38只,甫於周四晚間抵達台灣。而雅典的鎏金系列靈兔生肖腕表則運用了內填琺瑯(champlevé),在40毫米的面盤中,一黑一白的兔子遠望朝陽,背景則以交錯的山岳稜線與斑斕色彩呈現昂然春意,並搭配UN-815自動上鍊機芯。同時由於品牌擁有自己的琺瑯工坊Donzé Cadrans,因此別具收藏意義,全球限量88只。

江詩丹頓的藝術大師(Métiers d’Art)兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表,則結合了半浮雕與大明火琺瑯雙重工藝,工匠先於面盤上施以半浮雕、再於圖案內填入琺瑯釉料,呈現了立體感,也微妙呼應了剪紙藝術的光影變化。具備日內瓦印記的2460G自動上鍊機芯並具備四個獨立時間轉盤,可單獨顯示時鐘、分鐘、日期、星期四種時間資訊,粉紅金、鉑金各限量9只,物以稀為貴。