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「琺瑯萌兔」集合！寶璣、伯爵、雅典 兔年腕表秀工藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Classique 9075腕表將寶璣、大明火琺瑯的字樣，輕巧安置於面盤外側的五點鐘方向。圖／Breguet提供
Classique 9075腕表將寶璣、大明火琺瑯的字樣，輕巧安置於面盤外側的五點鐘方向。圖／Breguet提供

新的農曆一年，將在明年的一月來臨。多個瑞士鐘表品牌包含江詩丹頓（Vacheron Constantin）、寶璣（Breguet）、雅典（Ulysse Nardin）、伯爵（PIAGET）紛紛推出以兔年為主題的工藝限量腕表，也為新的一年悄悄預揭時光序幕。

伯爵的Altiplano兔年生肖鑽表再度邀請到琺瑯工藝名匠Anita Pochet操刀，成對的兔兒安靜地望向遠方，散發出出西方油畫般的古典感，而兔子的輪廓並施以金線，展現出掐絲琺瑯的細緻與閃耀。超薄的430P機芯讓表款僅有2.1毫米的尺寸並鑲嵌78顆圓形切割鑽石，全世界限量38只，甫於周四晚間抵達台灣。而雅典的鎏金系列靈兔生肖腕表則運用了內填琺瑯（champlevé），在40毫米的面盤中，一黑一白的兔子遠望朝陽，背景則以交錯的山岳稜線與斑斕色彩呈現昂然春意，並搭配UN-815自動上鍊機芯。同時由於品牌擁有自己的琺瑯工坊Donzé Cadrans，因此別具收藏意義，全球限量88只。

江詩丹頓的藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表，則結合了半浮雕與大明火琺瑯雙重工藝，工匠先於面盤上施以半浮雕、再於圖案內填入琺瑯釉料，呈現了立體感，也微妙呼應了剪紙藝術的光影變化。具備日內瓦印記的2460G自動上鍊機芯並具備四個獨立時間轉盤，可單獨顯示時鐘、分鐘、日期、星期四種時間資訊，粉紅金、鉑金各限量9只，物以稀為貴。

而寶璣的Classique 9075腕表則另闢蹊徑，大走可愛「萌」路線。在飄逸如棉花糖的雲朵上，共有6隻白兔在草叢上蹦跳、玩鬧，正中央的圖案，並具有竹、梅、菊花的示意圖像，同時寶璣（Breguet）、瑞士大明火琺瑯（Swiss Émaillé Grand Feu）的字樣則輕巧顯示於面盤外側的舞點鐘方向。由171個零件組成、具備矽游絲的591C型自動上鍊機芯供應了手表的動力來源，表圈、表耳並鑲嵌鑽石，全球限量8只，價格店洽。

一黑一白的兔子遠望朝陽，背景則以交錯的山岳稜線與斑斕色彩，呈現了昂然春意。圖／Ulysse Nardin提供
一黑一白的兔子遠望朝陽，背景則以交錯的山岳稜線與斑斕色彩，呈現了昂然春意。圖／Ulysse Nardin提供
雅典的鎏金系列靈兔生肖腕表則運用了內填琺瑯並搭配UN-815自動上鍊機芯，全球限量88只，價格店洽。圖／Ulysse Nardin提供
雅典的鎏金系列靈兔生肖腕表則運用了內填琺瑯並搭配UN-815自動上鍊機芯，全球限量88只，價格店洽。圖／Ulysse Nardin提供
工匠先於面盤上施以半浮雕、再於圖案內填入琺瑯釉料，呈現了立體感，也微妙呼應了剪紙藝術的光影變化。圖／Vacheron Constantin提供
工匠先於面盤上施以半浮雕、再於圖案內填入琺瑯釉料，呈現了立體感，也微妙呼應了剪紙藝術的光影變化。圖／Vacheron Constantin提供
寶璣在面盤中描繪了6隻萌兔嬉戲悠遊的場景，可愛、非典但又兼具收藏賞玩話題。圖／Breguet提供
寶璣在面盤中描繪了6隻萌兔嬉戲悠遊的場景，可愛、非典但又兼具收藏賞玩話題。圖／Breguet提供
藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表粉紅金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表粉紅金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
Altiplano兔年生肖掐絲琺瑯工藝超薄手上鍊腕表，價格店洽。圖／PIAGET提供
Altiplano兔年生肖掐絲琺瑯工藝超薄手上鍊腕表，價格店洽。圖／PIAGET提供
藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表鉑金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
藝術大師（Métiers d’Art）兔年生肖The Legend of the Chinese Zodiac腕表鉑金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
包含雅典、寶璣等多個瑞士鐘表品牌紛紛推出兔年主題工藝腕表，為新的一年預揭時光序幕。圖／Ulysse Nardin、Breguet提供（合成圖）
包含雅典、寶璣等多個瑞士鐘表品牌紛紛推出兔年主題工藝腕表，為新的一年預揭時光序幕。圖／Ulysse Nardin、Breguet提供（合成圖）

腕表 鑽石

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