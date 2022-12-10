台東林管處辦「漫遊知森」森林派對 邀大家享受芬多精

林務局台東林管處今天在「知本森林遊樂區」舉辦「漫遊知森」森林派對，在園區規畫四大主題營造五感體驗氛圍。吸引許多民眾到場逛市集、聆聽音樂、享受森林芬多精，夜間還有星空森林餐桌美食。

台東林區管理處長吳昌祐表示，知本森林遊樂區蘊藏豐富林相、鳥類及昆蟲物種，宛如豐饒生態教室，適合全家休閒遊憩，這次舉辦「漫遊知森」森林派對，文青風格市集有織品、陶藝、皮革、繪畫等手作文創、多肉植物及環保工藝等40個攤位。

草地上搭建的「森聲共響」舞台，有小提琴、薩克斯風、電子琴、烏克麗麗、非洲鼓、二胡、吉他等音樂演奏。遊客服務中心二樓「千根榕意境館」運用國產材打造專屬木育遊戲空間，設置螺旋木琴、進擊卡拉球、乘風破浪、木球旅行等7種互動型遊具，不少家長陪伴小朋友玩的不亦樂乎。