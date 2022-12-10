義大雙12快閃住宿優惠 2999元享雙人豪華房及千坪設施

搶攻歲末最後一波購物節慶，義大皇家酒店祭出「雙12快閃」優惠活動，雙人豪華套房憑原價25折即可入住，還能享有水療池、戶外戲水池、三溫暖、健身房等上千坪休閒設施；自助式早餐二客只要原價24折即可享用。快閃訂房每日限量10間，12日起在飯店訂房網站開賣。

義大皇家酒店從12月12日起至12月20日止，推出限時9天「雙12快閃」平日住房專案，只要上述期間內預訂，並於12月30日前周二至周四、2023年1月2日至1月20日期間周二至周五入住，豪華雙人房一晚（不含早餐）只要2999元，含隔天早餐二客的一泊一食套裝只要3300元，抓緊優惠開啟年底充電渡假模式，從跨年前一路玩到2023年初！

「雙12快閃」平日住房專案全面採用官網預訂，原價超過1萬元的豪華雙人房，不到3000元即可入住；加訂隔天自助式早餐二客，一人只要150元即可享用。

除了享受飯店假期，12月也適逢義大世界購物廣場週年慶，多家知名品牌祭出超低折扣，還有消費滿額禮、天天抽手機或飯店住宿券等活動。