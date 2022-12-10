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家樂福巧克力大賞滿額送 妮娜巧克力快閃店只限新店有
一年四季療癒身心不可少的巧克力，家樂福今年趁著冬天氣溫驟降、耶誕節送禮傳遞心意需求增加的時刻，集結200多款巧克力上架，其中有超過30款新品，更有10款獨賣商品，即日起至12月27日單筆購買指定巧克力大賞商品滿249元送30元現金折價券，還可30元加價購加倍佳壁虎造型酸甜軟糖。
家樂福統計前2年疫情嚴峻期間，巧克力的銷售不僅持平還有成長跡象，特別是2022年上半年度業績直接成長1成，喜愛濃醇口味、對不同巧克力風味也更加講究。因此家樂福這次也特別推出超過30款的黑巧克力，基本75％起跳最高達100％，苦味與濃郁風味十足。
另外，家樂福更迎來共獲得134面世界級巧克力比賽獎項的Cona’s妮娜巧克力，新店店設置Cona’s首家實體快閃巧克力店，粉色系專櫃充滿浪滿氛圍，還有多款特殊獨家商品只有新店店買得到，即日起至12月20日於快閃店現場消費就送價值200元的日月潭最夯網美景點妮娜巧克力夢想城堡門票乙張，消費滿額再贈Cona’s品牌限定禮品。
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