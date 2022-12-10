老字號墾丁森林遊樂區 創新實境遊戲吸引年輕世代

墾丁國家森林遊樂區是國內老字號的森林風景區，林務局屏東林區管理處因應時代變遷和旅遊型態改變，前年全面啟動硬體設施升級改善外，為吸引年輕世代遊客，與網路軟體遊戲公司合作，結合時下流行劇本及實境解謎玩法，開發體驗實境遊戲「魔幻海角：大地的祭典」，以園內地質景觀為主題，透過遊戲推理觀察及介紹，用不同的視野玩轉旅遊。

屏東林管處說，墾丁森林遊樂區開放有54年歷史，原有園區設施已不符遊客需求使用，前年全面啟動區內軟硬體設施改善，包括已完工的花榭、遊客中心及周遭景觀改善、各步道節點優化工程等，觀海樓整建後與墾丁華泰瑞苑合作提供飯店優質的餐飲服務，與軟體遊戲公司合作開發體驗實境遊戲，為遊客提領嶄新的森呼吸之旅。

屏東林管處邀請芒果遊戲團隊規畫實境遊戲，2021年首部曲以「森林生態」為主題，一推出即好評不斷，今年二部曲「魔幻海角：大地的祭典」，以「地質景觀」為設計主題，透過遊戲推理觀察及介紹，對園區內的生態、地質和景觀有更深一層的認識，故事情境深入神秘魔法世界，參加年度神石祭典，遊客化身為調查團，調查神石的下落。

實境遊戲有2種玩法，除了團隊合作解謎，也可結合劇本，由2隊陣營化身調查團，找出兇手，過程中將走訪園區內觀海樓、一線天、棲猿崖等景點共7大解謎關卡，闖關同時走訪園區重要景觀點，從遊戲故事及解答中，了解墾丁地質景觀特色及多樣物種的森林生態面貌，並探索孕育這多樣生態繁衍的神祕土地。