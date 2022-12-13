不用出國也能輕鬆買！網友熱議的海外代購品項大公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「海外代購」相關話題，帶您了解有關網友熱議海外代購熱門品項有哪些。

隨著網路愈加便利，網路上也出現許多提供海外代購服務的商家，解決民眾想要購買國外商品卻語言不通、跨境交易手續繁複、在台灣購買海外產品價格較昂貴等問題。不過海外代購品項五花八門，究竟哪些產品最受網友歡迎呢？

代購「包包」價格優惠款式多 「動漫周邊」做工精細種類齊全

▲ 網友熱議10大海外代購熱門品項 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「海外代購」的相關話題討論，可以發現「包包」類品項受到民眾高度討論，多數網友認為透過代購可以用更優惠的價格取得商品，也會有更齊全的包款可以選擇。一名網友就在討論區分享「用代購省很多，買起來比較不心痛」，同時請益大家推薦的代購商家，讓許多代購經驗豐富的網友紛紛掏出自己的口袋名單，並表示「比起直接在海外網站上購買，代購真的非常划算」、「代購的款式更齊全，可以買到還沒引進到台灣的包包」，認為大幅降低與別人撞包機率的同時，還能有效省荷包，是個兩全其美的購物方式。

此外，「皮夾」因為平價實用的特性，成為許多網友送禮自用的好選擇，也是海外代購的熱門品項。日前有民眾就在社群網站表示，優質的皮夾能招財並給人良好的觀感，因此想購買「有品牌的皮夾」，但又有預算考量，於是發文詢問大家的看法。吸引不少網友熱心建議「找海外代購可以用實惠價格，輕鬆入手熱門款式」、「之前用代購買精品皮夾給男友，比台灣賣的便宜很多」、「海外代購真的是小資族的福音」，不過也有人留言提醒「代購要注意是否為正品」，叮嚀大家要找口碑好、值得信賴的代購商家，才不會花錢買到假貨，賠了夫人又折兵。

另外，許多動漫迷也會透過代購收集「動漫周邊」，這是由於許多動漫卡通都來自於日本和美國，海外代購周邊不僅划算，而且可能會買到做工更精細、種類更全面的商品。有民眾就分享「入坑海賊王之後，想把所有相關的產品都帶回家」，並曬出各類周邊照片，表示自己在代購找到很多心儀的角色公仔和模型，甚至有立牌、杯墊、吊飾等物件，讓許多網友羨慕的同時，也留言回覆「用代購買到史努比的鍵盤和包包，做工超好真的愛不釋手」、「有買過鋼彈模型手辦，代購確實方便省錢」，認為在動漫的產地購買周邊，除了種類多元價格便宜外，也更「原汁原味」。

你也找過海外代購嗎？用優惠價格找到心儀商品的同時，也別忘了確認商家的評價與商品品質，才能買得開心，用的放心。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》