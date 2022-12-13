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不一樣的跨年！6大海外跨年必去國家

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
不一樣的跨年！6大海外跨年必去國家。 圖片來源/unsplash
不一樣的跨年！6大海外跨年必去國家。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「跨年國家」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大跨年國家有哪些。

不知不覺已經來到年末，大家是不是已經開始在思考跨年該怎麼過了呢？如果在台灣跨年已經無法滿足你，不妨換個氣氛，出國跨年，享受不一樣的跨年體驗吧！

日本」寺廟跨年體驗傳統文化 「美國」紐約時代廣場經典落球儀式

▲ 網友熱議TOP6跨年國家 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6跨年國家 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對「跨年國家」話題的相關討論，發現「日本」獲得聲量冠軍，說到日本跨年活動最大的特色便是「在寺廟聆聽敲鐘」，有民眾分享「在日本跨年真的是很不一樣的體驗，大家聚集在寺廟傾聽除夜鐘迎接新年，沒人興奮大喊倒數，這種寧靜真微妙」、「淺草的商店街會布置上各式各樣的新年裝飾，過年氣氛濃厚」，表示到日本跨年能體驗傳統文化氛圍，是與其他國家最為不同的地方，更有暫住日本的網友分享「京都的很有氣氛、橫濱的最熱鬧，新潟跟神戶相對冷清」，推薦民眾可選擇適合自己的縣市，安排旅遊行程。

與日本的寧靜相反，「美國」的跨年活動十分熱鬧，通常在聖誕節前後全世界的旅客就會湧入紐約，一路狂歡到跨年，有部落客說道「觀看落球和煙火秀是重頭戲，上午11點就差不多得去卡位了，五彩紙屑和煙火迎向新的一年，真的超級興奮！」、「煙火其實沒有台北101的美，但和百萬人一起倒數，這真的只有在紐約才體驗得到」，表示在有世界十字路口之稱的紐約時代廣場，能享受到最熱鬧、最國際化的跨年體驗。

此外，「韓國」也同樣備受關注，有網友分享自己參加過清溪川的燈節，還有蠶室樂天世界塔的煙火秀後表示「很美很值得拍照」，也有追星族留言「好想參加跨年演唱會」，表示想與K-POP藝人一起跨年；另一方面，南半球的「澳洲」也會在雪梨歌劇院施放煙火秀，許多民眾紛紛說道「跨年時煙火齊發及燈光照映著雪梨歌劇院與海灣美景，讓人永生難忘」、「推薦大家可以直接搭船看煙火，雖然價格確實不便宜，但不用人擠人，在甲板上近距離、全面的直接觀看絢爛的煙火，簡直完美！」，推薦不想人擠人的民眾，可以在船上的餐廳裡來份豪華晚餐，並搭配煙火美景優雅地跨年。

看到網友以上的分享，你是不是也忍不住想要訂購飛機票了呢？不妨與好友相約，一起決定符合喜好的國家，相信這會是永生難忘的跨年體驗！

觀看原文→https://bit.ly/3iIA3qF

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

跨年 日本

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