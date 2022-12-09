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HAPPY GO新北耶誕城GO環保 現場回收1張實體卡換10點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
活動期間於攤位現場出示「HAPPY GO App綁定發票手機條碼」畫面，免費拿限量客製化雞蛋糕。圖／鼎鼎聯合行銷提供
活動期間於攤位現場出示「HAPPY GO App綁定發票手機條碼」畫面，免費拿限量客製化雞蛋糕。圖／鼎鼎聯合行銷提供

新北歡樂耶誕城本週末即將獻上重頭戲「巨星耶誕演唱會」，HAPPY GO也從即日起連續2個周末於新北市站前廣場舉行消費者活動，以「減塑有你＋1」為主題，邀請民眾將過期不再使用的塑膠卡面會員卡、信用卡、電子票卡等投入回收箱，每回收1張可獲得HAPPY GO 10點獎勵，鼓勵全民行動支持永續環保愛地球。攤位也規畫包括「環保兌最大5購厲害」等多項好康活動，下載使用 HAPPY GO App消費累點或綁定HAPPY GO App為發票載具、或以App愛心捐點等，就有機會抽中gogoro環保電動機車、萬元旅遊金等好禮。在歲末充滿溫暖感恩的季節，更加碼鼓勵民眾將手中零碎點數捐出助公益團體，現場出示使用App捐點畫面還有機會獲得神秘好禮。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，今年為HAPPY GO永續環保元年，除了宣布不再主動發行實體卡，同時將永續環保理念落地，邀請卡友減塑減碳落實數位化。消費者於活動現場投入實體卡片換HAPPY GO 10點，也計畫將回收來的塑膠卡片進行永續環保創作並於明年巡迴展出。

即日起至12月11日，以及12月16～18日於活動現場推出4大優惠活動，包括卡友下載HAPPY GO App及綁定雲端發票取代塑膠實體卡，就有機會抽中iPhone 14 Pro，消費累、兌點搭配「環保兌最大5購厲害」活動，還有機會抽中gogoro環保電動機車；現場出示「HAPPY GO App綁定發票手機條碼」畫面，免費拿限量客製化雞蛋糕，如攜帶塑膠卡並投入「愛地球快樂箱」，每投入1張可獲得10點，每人最多可獲得1,000點；現場參與HAPPY GO環保挑戰賽，挑戰成功即可將HAPPY GO 100點帶回家；另外，凡於活動期間與吉祥物點點或現場與HAPPY GO相關品牌元素裝置拍照上傳完成指定任務，還可抽全台唯一樂高馬賽克拍照機體驗，此外，將活動合照上傳至HAPPY GO App則有機會抽中1,000點。

年底會員點數即將到期，HAPPY GO也推出一系列兌點優惠活動，即日起至12月31日使用App樂券專區進行任一兌點活動就有機會抽到HAPPY GO 20點，而在「兌換大組數」或「紅配綠商品」專區進行兌點再抽100點，累積兌換滿5,000點再抽2,023點。此外，趁著耶誕月也特別與星巴克合作推出「聖誕限定優惠」，活動期間在星巴克專區進行任一兌點即可獲得5點，滿2次兌點再抽聖誕馬克杯。

HAPPY GO自即日起連續2個周末於新北市的站前廣場舉行消費者活動，邀請民眾一同參與。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO自即日起連續2個周末於新北市的站前廣場舉行消費者活動，邀請民眾一同參與。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO新北耶誕城活動現場只要攜帶塑膠實體卡並投入回收箱，每回收1張可獲得HAPPY GO 10點獎勵。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO新北耶誕城活動現場只要攜帶塑膠實體卡並投入回收箱，每回收1張可獲得HAPPY GO 10點獎勵。圖／鼎鼎聯合行銷提供

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